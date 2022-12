Több millió Iphone hiányzik majd a piacról a kínai óriásgyárban kitört zavargások miatt

Az Apple kulcsfontosságú gyártási központjában, Csengcsouban a tervezettnél valószínűleg közel 6 millióval kevesebb Iphone Pro telefont fognak legyártani – írja a Bloomberg egy meg nem nevezett bennfentesre hivatkozva.

A csúcsidőszakban akár 200 ezer embert foglalkoztató csengcsoui gyár hetek óta le van a zárva – benne ott dolgozókkal –, hogy így állítsák meg a dolgozók között terjedő Covidot. Októberben több ezer dolgozó menekült el a lezárás miatt kialakult élelmiszerhiányt okán, majd helyükre új alkalmazottak érkeztek, akik fellázadtak az alacsony fizetés és a karantén ellen. Több mint 20 ezer újonnan felvett munkavállaló távozott a tiltakozások után.

A helyzet továbbra is bizonytalan az üzemben, és a kieső termelés mértéke változhat. A korlátozások elleni erőszakos tüntetések után sok múlik azon, hogy a gyárat üzemeltető tajvani Foxconn milyen gyorsan tud megállapodni a munkavállalókkal.

BREAKING: New Footage of Chinese police fleeing from workers at Zhengzhou iPhone factory 🚨 🚨 🚨

🔊sound …🔥🔥🔥#Apple #Foxconn #Foxconnriot #chinalockdown pic.twitter.com/57OFTE0IFc

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 24, 2022