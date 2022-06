Újra feltalálták a készpénz-megtakarítást, és aratnak vele

Fotó: AFP / Europress (illusztráció)

Nagyot mennek a készpénz-megtakarásos kihívások és videók Tiktokon, és bár a malacperselyt henessy-s üvegre cserélték, a kalapács és az alapelv a régi: ha szimbolikus gesztusokkal kísérve rendszeresen, valamilyen szabályt követve félreteszünk némi készpénzt, miközben megnehezítjük az összeghez a hozzáférésünket, akkor egy kijelölt időintervallum végére megtakarítás keletkezik, amihez egyszerre, egy összegben fogunk hozzáférni – miután kiszedegettük a szilánkokat a bankjegyek közül.

Pontosan így tett például egy millió követős Tiktok-sztár és teljes állású influenszer, egy bizonyos @iamjaymonique, vagyis Bianca Johnson. A konyakos üveg 542 dollárt, durván 200 ezer forintnak megfelelő összeget rejtett, amit Johnson egyébként nem tudott előre, ugyanis ebben a kihívásban az időhatárt az üveg mérete jelölte ki: addig tömte át az üveg szűk száját a bankjegyeket, amíg fért.

Mostan színes borítékokról álmodnak

A konyakosüveg-kihívás mellett más készpénz-megtakarításos módszereket is újra felfedeztek a fiatalok által kedvelt közösségi médiaplatformon, a #moneychallenge hesteg alá tartozó tartalmakkal például másfél milliárdszor találkoztak a felhasználók. A színesboríték-módszer több verziója is pörög az oldalon. Ennek lényege, hogy a gyűjtögető adott ideig különböző összegeket helyez be naponta egy-egy borítékba – vagy véletlenszerű összegeket előre meghatározott határokon belül, vagy akár naponta növekvő összeget –, majd egy különlegesen szép, csillogós matricával lezárja a borítékot, esetleg még rá is rajzol egy mosolygós fejet filccel. A századik, háromszázadik vagy mondjuk 365. napon a megtakarítónak lesz sok szép lezárt borítékja, a bontogatás ceremóniája után pedig egy jelentősebb, akár millió forint fölötti megtakarítása.

Ezekről a meglepően régi vágású Tiktok-trendekről nemrég a Wall Street Journal írt, és a tekintélyes gazdasági lapnak nyilatkozó közgazdasági viselkedéspszichológusok szerint a készpénzgyűjtés új divatja pozitívan befolyásolja a közösség tagjainak pénzhez való viszonyát, és ellene megy annak a kortárs – a Kardashian-névvel fémjelezhető – trendnek, ami éppen a felelőtlen pénzszórást állítja be természetesnek, sőt vagánynak.

Pénz a kézben

Közgazdaság-viselekedéspszichológiai tény, hogy az emberek könnyebben költenek el virtuális pénzt a bankkártyájukról egy pittyentéssel vagy utalással. Éppen ezért valószínűleg pszichológiai szempontból könnyebb készpénzt félretenni egy üvegbe, mint ugyanazt az összeget mondjuk szándékosan a bankszámlánkon tartani és nem elkölteni.

Ráadásul a tiktokos készpénz-megtakarítás közösségi és nyilvános jellege is erős pszichológiai motiváló tényező: minden gyűjtögető egy közösség részének érzi magát, ráadásul elszámolhatóvá válik, ha nem tartja be a kihívás szabályait vagy ha esetleg idő előtt feltörné az üveget.

Mindezt annak ellenére mondják a közgazdaságtannal foglalkozó egyetemi oktatók, hogy természetesen az üvegben pihenő készpénz egyáltalán nem a leghatékonyabb és legbiztonságosabb megtakarítási forma. Például azért sem, mert a párna alatti pénz értéke már attól kisebb lesz, hogy a párna alatt van és nem valamilyen befektetésben.

De a dolognak éppen az a lényege, hogy ellentétben a kriptóval vagy az egyre intelligensebb, megtakarítást segítő appokkal, ebben a folyamatban minden kézzel fogható – következésképp videón is rögzíthető és hatásosan megmutatható.

