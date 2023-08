Minden a banki időpontfoglalásról, amit sose mertél megkérdezni

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Fodrászhoz vagy autószerelőhöz el sem indulunk egyeztetett időpont nélkül, banki ügyintézéshez azonban még mindig keveseknek jut eszükbe időpontot foglalni. Pedig megéri, ugyanis időponttal soron kívül sorra kerülünk, és rögtön szakértő ügyintéző tud segíteni nekünk.

Bár egyre többen használják az online csatornákat – internetbank, mobilbank – a banki ügyeik intézéséhez, még mindig sokan járnak be személyesen a bankfiókokba. Ha időpontfoglalás nélkül térünk be egy bankfiókba ügyintézés céljából, akkor nem biztos, hogy azonnal sorra kerülünk, hanem várakoznunk kell, amivel sokan nem számolnak.

Az OTP Banknál több mint tíz éve lehet időpontot foglalni a bankfiókokba ingyenesen, bárkinek, bármilyen ügyben a bankszámláktól a megtakarításon át a hitelügyintézésig. Ez azért fontos, mert nem minden bank nyújtja ezt a szolgáltatást az összes elérhető termékénél az ügyfelei számára. Az OTP Banknál a teljeskörűségre törekszünk – mondta Koncsek Gergő, az OTP Bank Fiókhálózati működésért felelős vezetője.

Szeretjük a fiókokat

A legjobban a koronavírus-járvány során ugrott meg az időpontfoglalás használata az OTP-nél, amikor elkerülhetetlen volt a személyes megjelenés, és ilyenkor nem akartak sokat várni. A járvány lecsengésével sokan újból visszaszoktak a bankfiókokba.

Egyelőre időpontot is főleg a fiókokban foglalnak az emberek, 10-ből 7 esetben személyesen történik az időpontfoglalás Sándor János, az OTP Bank fiókhálózati értékesítés-támogató rendszer fejlesztője szerint. Ezt 20 százalékkal az online csatornák, majd mintegy 5 százalékos aránnyal a telefonos Contact Center követi.

Tavaly egész évben csaknem 700 ezren éltek a lehetőséggel, és foglaltak időpontot valamelyik fiókba az OTP-nél. A legfrissebb adatok szerint idén közel 500 ezer időpontot foglaltak az ügyfelek az OTP fiókjaiban ügyintézésre, így várhatóan az idén is legalább ennyien lesznek – mondta Koncsek Gergő.

Főleg megtakarítanánk

Ahogy tavaly is, idén is a legtöbben, eddig mintegy 400 ezren megtakarítási-befektetési, ingatlanhitel vagy személyi kölcsön témákban foglaltak időpontot a banki tanácsadókhoz. Sokan foglaltak prémium tanácsadásra is, vagy vállalkozói számlanyitáshoz és hitelekhez kapcsolódóan időpontot, hogy az adott témában legfelkészültebb tanácsadóval beszélhessenek.

Online időpontfoglalás lépésről lépésre

Otthonról, kényelmesen a mobilbankon vagy az internetbankon keresztül így tudsz időpontot foglalni az OTP Bank rendszerében:

Az InternetBank felületén kattints a neved melletti pipára, majd a lenyíló menüben kattints a „Fióki időpontfoglalás” menüpontra.

A MobilBankban pedig a „Továbbiak” menüpontban az Egyéb alatt találod a Fióki időpontfoglalást.

Először a témát kell kiválasztani, amely miatt fel akarod keresni a bankot.

Ezután a bankfiókot válaszd ki a keresőben, majd jelöld be a megjelenő naptárban a neked megfelelő időpontot.

Fontos, hogy jóváhagyás ellenőrizd az adataidat és kérj ingyenes emlékeztető SMS-t az időpontfoglalásról, hogy biztosan ne maradj le a találkozóról.

Ezután már csak a „Lefoglalom az időpontot” gombra kell nyomni, és megtörtént a foglalás.

Ha bármi közbejönne, akkor az internet/mobilbanki főoldalon, a teendőid között bármikor módosíthatod és lemondhatod a foglalásodat.

A bankban jelezned kell, hogy időpontra érkeztél.

Ha az adott fiókban nincs ügyfélhívó automata, az „Időpontra érkező ügyfél fogadása” felirattal ellátott pulthoz kell menni, és ott segítenek a továbbiakban. Ha van ügyfélhívó automata, akkor az „Időpontra érkeztem” menüpontot válaszd ki. Ha van OTP-s bankkártyád, helyezd be azt az ügyfélhívó automatába, ha nincs, be kell írni az automatába a foglalás visszaigazolásakor kapott kódot.

Figyeljünk arra, hogy időben érkezzünk, mert a lefoglalt időpontot legfeljebb 10 percig tartja fenn a bank.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

