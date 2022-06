Ismertek a kalózszoftverekkel járó veszélyek, de még mindig sokan használják őket

Fotó: AFP/Europress

Néhány hete egy szoftverhasználattal kapcsolatos kérdőív kitöltésére kértük az olvasóinkat, ami számos izgalmas eredményre vezetett: kiderült például, hogy közel egyharmad azok aránya, akik alternatív internetes forrásokból, például torrentoldalakról szerzik be az alkalmazásokat, míg ismerősökön keresztül – ami régen nagyon népszerű volt – már csak kevesek jutnak programokhoz, a másolás korszakának tehát vélhetően vége lett mostanra. A bizonytalan forrásból olcsóbban vagy akár ingyen is beszerezhető szoftverek azonban fokozódó kockázatokat rejtenek, hiszen a sűrűsödő kibertámadások mellett az otthoni munkavégzés és tanulás miatt egyre több ember használ rendszeresen online szolgáltatásokat és digitális eszközöket.

Az eredeti szoftverekkel szemben azonban sokaknak vannak ellenérveik a gazdaságosság tekintetében: a biztonsági veszélyek dacára a válaszadók kétharmada tartja költséghatékonynak a kalózváltozatok használatát. Figyelemre méltó, hogy emellett azok aránya is kétharmadra tehető, akik szerint a számítógép működése a jogtiszta szoftverekkel biztosítható, illetve pontosan tudják, hogy a biztonságos működést fenyegetik a nem eredeti szoftverek.

A szakmai érvek ellenére 84 százalék tartja igaznak azt az állítást, miszerint a nem eredeti szoftverek képesek lehetnek ugyanazt a funkcionalitást biztosítani, mint az eredetiek, a válaszadók fele szerint ráadásul a kalózpéldányok a gyártói frissítéseket is fogadhatják – a frissítéseket a felhasználók 91 százaléka fontosnak is tartja, és kétharmaduk a szoftvergyártók technikai segítségnyújtásáról is hasonlóan vélekedik. A felhasználók tehát hiába látják be többnyire a kalózszoftverek potenciális veszélyeit és a gyártói támogatás fontosságát, sokuk véli úgy, hogy mindezek ellenére a nem eredeti példányok használata gazdaságos alternatívát jelenthet.

Ugyanakkor a felhasználók tisztában vannak a nem eredeti szoftverek okozta fenyegetésekkel, és ezeken belül a számítógépes kártevők és támadók okozta problémák bekövetkezését tartják esélyesebbnek a kalózszoftverek használata esetén.

A válaszadók szerint a kalózszoftverek fő ismérve, hogy a terjesztésük arra nem jogosult oldalakon zajlik. A nem működő termékkulcsok vagy telepítőkódok is sokakban gyanút kelthetnek a szoftver eredetét illetően, illetve a túlságosan alacsony árak is. A csomagolással, az aktiválás menetével, illetve a termékkulcsok elérésével kapcsolatos felvetések azonban csak a kitöltők kisebb része szerint utalnak a szoftver eredetével kapcsolatos problémákra.

Az olvasók körében felmértük bizonyos, a programokkal kapcsolatos elvárások fontosságát is. Ezek közül a könnyű és gyors használatba vételt, a szakértő fejlesztőt, a támogatási szolgáltatásokat és a biztonsági funkciókat jelölte meg a válaszadók legalább fele, míg az eredetiséggel kapcsolatos garanciákat, az értékesítő megbízhatóságát és a rugalmas licencfeltételeket már csak 30-40 százalékuk sorolta a legfontosabb követelmények közé.

Összességében tehát a válaszadók jellemzően belátják ugyan, hogy a számítógép biztonságos és megbízható működése csak a jogtiszta szoftverekkel garantálható, sokuk – vélhetően jórészt anyagi, gazdasági okok miatt – mégsem zárkózik el a másolatoktól. A szoftverhasználat tudatossága továbbá az eredeti változatok licencfeltételeinek, illetve az aktiválásuk menetének közérthetőbb ismertetésével fokozható, a frissítések és a támogatás fontosságával döntően már tisztában vannak a felhasználók. Mindez különösen az operációs rendszerek, így például a Windows esetében fontos, ezekre különösen igaz ugyanis, hogy az olcsónak tűnő kalózmásolatok miatt bekövetkező károk sokkal nagyobb, akár pénzben nem is kifejezhető költségekkel járhatnak, mint egy eredeti példány beszerzése.

Az olvasóink körében terjesztett önkitöltős online kérdőívünkre összesen 291-en válaszoltak május 19. és 30. között. A kitöltők döntőrészt – 82 százalékban – férfiak voltak, státuszukat tekintve 61 százalékuk alkalmazott, 17 százalékuk vezető beosztású, további 11 százalék vállalkozó, cégtulajdonos, míg a fennmaradó 11 százalékba munkanélküliek, nyugdíjasok és tanulók tartoznak.

A kutatást és a cikk megjelenését a Microsoft Magyarország támogatta. További hasznos információkért látogasson el a Microsoft honlapjára.

