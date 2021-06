A vásárlás átszivárgott a boltokból a mindennapjainkba a pandémia alatt

Fotó: AFP/Europress

A vásárlási, illetve fizetési szokások tekintetében meglehetősen konzervatív magyar társadalmat is az elektronikus kereskedelem és fizetés felé mozdította a koronavírus-járvány. 2021-re jelentősen csökkent a postán sárga csekken keresztül kiegyenlített közműszámlák aránya az egy évvel ezelőtti szinthez képest, miközben az alkalmazásokon keresztüli bankkártyás befizetések gyakoribbak lettek, derül ki többek között a Mastercard támogatásával készült Fizetési Élmény Riport idei kiadásából.

A kártyahasználat térhódítása az online vásárlások területén azonban nem volt zökkenőmentes, a kéttényezős azonosítás*Ez a PSD2-ként is hivatkozott uniós irányelv írja elő, hogy az online kártyás fizetések során a bankkártya-adatok megadása mellett például a bank mobilapplikációján keresztül vagy egy SMS-ben kapott jelszóval is azonosítanunk kell magunkat. bevezetése sokakban bizonytalanságot keltett. Az idei évre mégis jelentősen megnőtt azon ügyfelek aránya, akik sikeresen fizettek kártyájukkal SMS-alapú vagy biometrikus azonosítást követően. Valamelyest növekedett a mobiltárcát (Apple Pay vagy Google Pay) használók aránya is az elmúlt egy évben – mindezen tendenciákra érdemes az e-kereskedőknek figyelmet fordítaniuk, a fogyasztók számára a fizetési lehetőségek a legfontosabb szempontok között szerepelnek a webshopok megválasztása során.

Az e-kereskedelem jóvoltából mostanra ráadásul egészen változatos élethelyzetekben vásárolnak az emberek, esetenként akár életveszélyes körülmények között is, biciklizés vagy vezetés közben. A vásárlások helyszínéül már nemcsak a boltok vagy az otthonok szolgálnak, hanem azok lényegében bárhol megtörténhetnek, ahol a fogyasztó kapcsolódni tud az internetre – ez a körülmény alapvetően változtatja meg a vásárlás és a fizetés élményét, amire egyre inkább tekintettel kell lenniük a kereskedőknek, már csak azért is, mert különböző helyzetekben eltérő termékeket vesznek az ügyfeleik.

A közelmúltban jórészt a járvány hatására a korcsoportok közötti szakadékok is mérséklődtek az online vásárlás tekintetében: mostanra a hetente online vásárlók aránya az 55-60 év közöttiek körében a legmagasabb. Fontos töréspont azonban a lakóhely, a fővárosiak jóval nagyobb arányban vásárolnak és fizetnek az interneten, mint az ország többi részén élők. Vélhetően ez a különbség összefügg azzal a tapasztalattal, miszerint a képzettebb fogyasztók jobban bíznak a digitális megoldásokban.

A kártyás fizetés lehetősége ugyanakkor fontos bizalomnövelő tényező a webshopok számára, e szempontot mérlegelik a leginkább a vásárlók a pozitív visszajelzések, az élő ügyfélkapcsolati felületek és a rendszeres oldalfrissítést követően. Az e-kereskedők iránti bizalom tavalyhoz képest jelentősen erősödött, a felhasználók legalábbis idén sokkal ritkábban szakították meg az online vásárlásokat a megbízhatóság hiánya miatt. A riport megállapításai szerint három trend következtében javulhatott a webshopok megítélése a közelmúltban:

javultak a fizetési felületek, a vásárlók tapasztaltabbak, magabiztosabban ítélik meg az oldalak megbízhatóságát, a szabályozók hatékonyabban szűrik ki a kétes hátterű szereplőket.

A szimpátiát a piacon régóta folyamatosan jelenlévő – sokszor évek, évtizedek óta változatlan névvel és logóval beazonosítható – szereplők bevonásával növelhetik az e-kereskedők, a fogyasztók ugyanis az online vásárlás szereplői közül leginkább a kártyatársaságok és a tradicionális bankok iránt fejeztek ki bizalmat.

A közeljövőben a riportban foglaltak szerint egyelőre nem várható a készpénzmentesség bekövetkezte. Ennek oka a készpénz kulturális beágyazottsága és a feketegazdaság jelentősége mellett az emberek bizalmatlansága is, ami annak ellenére jelentős tényező, hogy a felmérés szerint a lakosság mindössze kilenc százaléka találkozott bankkártyacsalással saját maga vagy hozzátartozója révén. Az e-kereskedelem járvány során megnövekedett jelentősége mindenesetre aligha fog visszaszorulni, elvétve fordul elő olyan fogyasztó, aki ritkábban tervez online vásárolni idén, mint tavaly. Erre az eredményre a webshopok üzemeltetőinek érdemes odafigyelniük, és például az online vásárlás és fizetés tervezhetőségét, átláthatóságát hangsúlyozva erősíteni az ügyfeleik hűségét, illetve meggyőzni a még bizonytalankodó fogyasztókat.

