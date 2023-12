Újra pozícióba kerültek a vevők autóvásárláskor, megint lehet alkudni

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Normalizálódtak az ellátási láncok az idén, jövőre 3-4 százalék körül lehetnek az akciós THM-ek. Újra lehet alkudni az autóvásárláskor, vannak készletek is, így a magyar autóeladások is óvatosan el tudnak indulni, jövőre 5-10 százalékot nőhetnek.

Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója volt a G7 podcast vendége. A beszélgetést ide kattintva, vagy bármely podcast lejátszón lehet meghallgatni:

Európa a világ autópiacának nagyjából negyedét teszi ki évi 20 millió eladott autóval, amihez Magyarország mintegy 130 ezerrel járul hozzá, de ennek akár negyede is reexport lehet. Az itthoni árak ugyanis még mindig kedvezőbbek a nyugat-európaiakhoz képest, annak ellenére, hogy aki most új autót akar venni, akkor nagy szerencsével 6 millió forintnál be tud szállni, de az átlagos magyar újautó ár jóval 10 millió forint felett kezdődik.

A globális autópiaci trendek jelenleg az elektrifikáció, az autómegosztás, a digitalizáció és az autonóm vezetés. Ezek közül az elektromos meghajtású autók terjedése jár az élen, 2021-ről 2022-re 55 százalékkal emelkedett a darabszámuk, így a világ összes autó eladásának közel 15 százalékát már ezek teszik ki.

A növekmény legnagyobb részét Kína viszi el, ott 85 százalékkal nőttek az eladások, míg az USA-ban 55 százalékkal. Európában erősen függ a kormányzati támogatásoktól az e-autók elterjedése, de így is majdnem 20 százalékkal nőtt.

De nagyon hosszú út áll még az e-autók előtt. A világon évente eladott mintegy 90 millió autóból 10-15 millió között volt az e-autók száma. Ha továbbra is 50-60 százalékos mértékben nő évente az eladásuk, akkor csak 2045-ben jutunk el oda, hogy nagyjából fele-fele arányban legyenek a belső égésű motoros autók és az e-autók az utakon.

Magyarországon jelenleg 5 százalék az e-autók aránya az éves eladásoknál. A nemrég bejelentett 30 milliárd forintos támogatáscsomag növekedést hozhat, de komoly korlátok vannak. Az akkumulátor kapacitástól az autó bekerülési értékéig, az igénybe vehető összeg 2,8-4 millió forintig terjed. Magánszemélyek nem, csak cégek vehetik fel, de ez nem nagy korlátozás, hiszen a magas árak miatt a korábbi 20-25-ről 5 százalékra csökkent a magánvásárlók aránya az újautópiacon.

