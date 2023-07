Volt lignitbányában épül az ország első zöldhidrogén-termelő üzeme

Pintér László az energiapark hidrogén termelő üzemében. Fotó: Bükkábrányi Energiapark

Ott tartunk a hidrogénnel most, mint az elektromos autózással a 2000-es években: nincs hidrogén hajtású autó, mert nincs töltő és azért nincs töltő, mert nincs h-autó – mondta Pintér László, Bükkábrányi Energiapark energetikai szakértője a G7 podcastban.

A hidrogén előállításának technológiája kiforrott, de még nincs tömegtermelés. Ennek egyik akadálya, hogy mivel nagy az igény az előállításához szükséges eszközökre, azok elég drágák, de várhatóan új gyártók jelennek meg a piacon, ami majd csökkenti a költségeket – mondta a szakértő.

Egy volt lignitbánya területén létesített, mintegy 23 megawatt – egy város energiaigényét fedező – kapacitással működő bükkábrányi napelempark mellett épül, és a tervek szerint 2023 negyedik negyedévétől kezdi termelni a zöld hidrogént az üzem, amelyhez a napelempark energiáját használják fel. Nagyságrendileg évi 150 tonna hidrogént állítanak majd itt elő, ami 10 távolsági busz éves fogyasztását fedezi. A pilot projektben az Energiapark partnere Szegedi Tudományegyetem, amely a naperőmű és a hidrogén termelés együttműködését vizsgálja és ennek eredményeként rendszer irányítástechnikáját optimalizálja.

„Bízunk benne, hogy a kísérletek eredményét nagyban a napelemparkban is ki tudjuk próbálni” – mondta Pintér László.

Bár még nincs igazából kereslet a zöld hidrogénre, és előállítási költsége is magasabb, mint a szürke hidrogéné, de eljön majd az ideje, amikor a most szerzett tudással és tapasztalattal behozhatatlan előnyre tesz szert a cég – amely ráadásul fogyasztóként is fontos szerepet játszik az üzem a naperőmű energiatermelésének kiegyenlítésében – mondta a szakértő.

Szerinte a közlekedésben 5-10 év, amíg átbillen a hangsúly az akkumulátoros villanymeghajtású autókról a hidrogéncellás meghajtásra – a teherszállításban. Ezt segítik az EU határozott törekvései a belső égésű motorok visszaszorítására és a hidrogén javára szól, hogy könnyű anyag, és ehhez képest nagyon nagy az energiatartalma, ami teherautók esetén nagy előny az elektromos meghajtáshoz szükséges sok tonnás akkumulátorokkal szemben.

