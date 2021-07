Egyetlen TikTok videó is fejre tudja állítani az élelmiszerellátást

Látogató a 38. AGROmashEXPO és a 10. AgrárgépShow szakkiállításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 2020. január 22-én. Fotó: MTI/Mónus Márton

A technológiai fejlődés – mint például a műholdas vezérlésű traktorok vagy a precíziós gazdálkodási módok – és a fenntarthatóság előtérbe helyezése alapjaiban írja át azt, amit általában a mezőgazdaságról gondolunk. Ugyanakkor kevés kiszámíthatatlanabb ágazat van: nemcsak a járványok, hanem akár egy TikTok videó is befolyásolhatja az egyes élelmiszerek iránti keresletet.

A G7 podcast vendége Tóth Attila, a CIB Bank kereskedelemfinanszírozási és uniós szolgáltatások vezetője volt. A beszélgetés bármely podcast-lejátszóban és ide kattintva hallgatható meg:

Az agrárium nem egy rugalmas iparág, eredményessége pedig sok külső tényezőtől függ, kötöttek a termelési folyamatok, hosszúak a termelési ciklusok. A sztenderd adottságok mellé, mint a szezonalitás – vannak vegetációs időszakok és csúcsidőszakok, mint a betakarítás, amit sok ország vendégmunkásokkal old meg –, jön az időjárásváltozás és a járványok, mint legutóbb a sertéspestis, ezzel összefüggően pedig a globális kereslet-kínálati viszonyok is folyamatosan változnak. Pénzintézetként, finanszírozóként képben kell lenni emellett a biológiai korlátokkal, ciklusokkal, és a genetikai, technológiai fejlesztésekkel is.

Érdekesség, hogy idén márciusban egy TikTok videó miatt, amelyben fetasajtos-paradicsomos tésztát készítettek, fetasajt-hiány alakult ki az USA egyes részein. A hirtelen igénynövekedést nem tudta lekövetni a termelés, mert nem lehet egyik napról a másikra feltölteni a készleteket, ezek a termékpályák hosszabb távúak – magyarázta.

Innen nézve még nagyobb kihívás volt a tavaly kezdődött koronavírus-járvány. Az üzletek hirtelen kifosztásakor a vágóhidakról egyenesen a háztartási hűtőkbe került a csirkemell – ami nem fogyott el, így leálltak a háztartási vásárlások is egy időre. A termelés azonban nem állt meg, így megugrott a vágóhidakat üzemeltető, hízlalással foglalkozó vállalkozások hűtési költsége, mert gyakorlatilag a hűtőházakba termeltek.

Egyre jelentősebb itthon az ágazat nemzetgazdasági szerepe, annak ellenére, hogy a technológiai fejlődés miatt egyre kevesebb embert foglalkoztat: az agrárium ma Magyarországon a GDP több mint 4 százalékát adja, míg az exportból ennél jóval nagyobb, 9 százalék feletti arányban részesedett tavaly.

A mezőgazdaságban a fenntarthatóságra való törekvés röviden annyit jelent, hogy minél alacsonyabb környezetterheléssel minél jobb eredményt érjünk el – mondta Tóth Attila. A digitális átállásnak köszönhetően az már elérhető, hogy egy műholdas vezérlésű traktor vezetés nélkül centiméteres pontossággal kormányozható. A precíziós mezőgazdaság, például a talaj tápanyagtartalmát mérő talajszkennelés abban segít, hogy csak azt, csak akkor, és csak annyit használjunk fel, amennyit szükséges – műtrágyából vagy éppen növényvédő szerekből – magyarázta.

A podcast elkészítését a CIB Bank támogatta.

