Végül csak megemelték a korhatárt, így újabb esélyt kapott a 11 milliós ingyen hitel

Jelentősen bővíti a potenciális ügyfélkör nagyságát, hogy a kormány az utolsó pillanatban a korhatár megemelése mellett döntött a babaváró hitelnél. Rekordok ugyanakkor már így sem várhatók a támogatott konstrukciótól, amelyet egyébként rendkívül gáláns akciókkal kínálnak a bankok.

Az elmúlt év is fordulatosan alakult a babaváró hitel szempontjából: december végével ugyanis az utolsó átmeneti, az életkorra vonatkozó könnyítés hatálya is megszűnt, így úgy tűnt, hogy csak azok a házaspárok vehetik fel a jövőben a kölcsönt, ahol a nő nem idősebb 30 évesnél. A 30 éves életkori limit egyébként már tavaly is élt a támogatott konstrukciónál, ám azok a házaspárok, ahol a nő legfeljebb 40 éves volt, és igazolni tudta, hogy várandósságának már legalább 12. hetében jár, még igényelhették a babavárót. Az igazság pillanata tehát idén januártól jött volna el, hiszen az utolsó menekülő útvonalat is lezárta a szabályozás a 30 év feletti igénylők előtt.

Nagyon leszűkült volna a kör

A tervezett szigorítás viszont igencsak megszűrte volna a potenciális igénylők körét, hiszen Magyarországra is – más európai országokhoz hasonlóan – igaz az a trend, hogy a gyermekvállalás időszaka egyre inkább kitolódik a fiatal pároknál. Ez a tendencia pedig a házasságkötéseknél is érvényesül, ami a babaváró célközönsége szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható körülmény.

Ennek tükrében nem tűnt különösebben meglepőnek, hogy a kormány szinte az utolsó pillanatban a szabályozás finomítása mellett döntött: január elsejével 30 helyett 35 évre változott a babavárót igénylő házas nőknél a korhatár.

A potenciás igénylői kör szűkülésének megakadályozásával magyarázta a korhatár megemelését Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára is a köztévé reggeli műsorában: tájékoztatása szerint a babavárónál átlagosan 30,5 év volt az igénylő nők átlagéletkora, családszervezetek, családok kérése alapján emelték meg éppen ezért a korhatárt 35 évre, hiszen egész Európában jellemző, hogy a családok egyre később vállalnak gyereket.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere

A 2019. július elsejével elindult babaváró hitel kétségtelenül az utóbbi évek egyik legsikeresebb támogatott hitelkonstrukciója: a múlt év végéig több mint 260 ezren vették igénybe, a bankok pedig több mint 2500 milliárd forintnyit helyeztek ki belőle. A támogatott hitel állománya október végén pedig már 2150 milliárd forint felett járt, amellyel a teljes lakossági hitelportfólióból közel 20 százalékkal részesedik.

Azon persze nincs mit különösebben csodálkozni, hogy a babaváró ilyen gyorsan felívelő karriert futott be, ha megvizsgáljuk az igénylési feltételeket. A gyermekvállalásra készülő házaspárok által igényelhető kölcsön maximális összege jelenleg 11 millió forint (az induláskor még 10 millió volt), amit 20 év alatt kell visszafizetni. Az igénylés fontos feltétele – a már említett életkori korlát mellett –, hogy a házaspár legalább egyik tagjának hároméves tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. Emellett – bár támogatott hitelről van szó – az igényléseket a normál feltételek szerint bírálják el a pénzintézetek, vagyis az adósoknak hitelképesnek kell lenniük.

A babaváró legfőbb vonzereje ugyanakkor nem ezekben a paraméterekben, hanem a gyermekvállalás nagyvonalú jutalmazásában rejlik: ha az első gyermeke megszületik a házaspárnak, a hitel máris kamatmentessé válik, miközben a törlesztés három évre felfüggeszthető. A második gyermek érkezésekor már a tartozás harminc százalékát is elengedik az újabb törlesztési szüneteltetés mellett, míg a harmadik gyermek születése után a teljes tartozás megszűnik.

Ezeknek a feltételeknek a tükrében nem lehet csodálkozni azon, hogy a házaspárok döntő többsége kihasználja a konstrukció adta kereteket: jelenleg 10,8 millió forint felett jár az átlagos hitelösszeg a babavárónál.

Halványul az érdeklődés, és nagyon kemény a verseny

A babaváró iránti kezdeti, rendkívül erős érdeklődés persze fokozatosan halványult az évek folyamán: ebben az is szerepet játszott, hogy az idő előrehaladtával fokozatosan csökkent a potenciális érdeklődők köre, vagyis kezdett telítődni a piac. A kereslet ráadásul nem is volt mindig egyenletes: a konstrukciónál bevezetett változások – illetve a tervezett kivezetés – előtt rendre megugrott a kereslet pár hónapra, majd visszaesett.

Az elmúlt két évben viszont úgy tűnik, stabilizálódott valamelyest a kereslet a babaváró kölcsön iránt: az MNB adatai szerint havonta általában 1800-2000 új szerződést kötnek a bankok, nagyjából 20 milliárd forintos szerződéses összeg mellett.

Annak ellenére, hogy a babaváró iránti érdeklődés kisebb a néhány évvel ezelőttihez képest, a támogatott konstrukciót nagyon szeretik a bankok, leginkább azért, mert a babavárós ügyfelek pénzügyi szolgáltatói szempontból nagyon értékesnek számítanak, vagyis számítani lehet arra, hogy a későbbiekben több banki terméket, szolgáltatást is igénybe vesznek majd. Ennek következtében a pénzintézetek nagyon sokra hajlandók a babavárós ügyfelek megnyerése érdekében, sok helyen igen gáláns mértékű „ajándékpénzzel” várják az igénylőket.

A CIB Bank január végéig futó akciójában 180 ezer forintos jóváírást ígér azoknak, akik teljesítik a promóciós feltételeket.

Az Erste a maximális, 11 milliós babaváró hitel igénylésekor ad 150 ezer forintos kedvezményt, ha az igénylő pár legalább egyik tagja aktív számlahasználatot vállal az Ersténél, illetve mindkét igénylő pozitív marketingnyilatkozatot tesz. Emellett, ha az ügyfél a hitellel együtt Erste Max hitelkártyát is igényel babaváró csomaggal, az első évben 10 százalékos visszatérítést kap a vásárlásaiból az öt vezető bababoltnál.

A Gránit Bank alapesetben 180 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad a babaváró hitel mellé, ám ha a házaspár mindkét tagja szelfivel nyit bankszámlát a pénzintézetnél, összesen további 80 ezer forintra számíthatnak.

A K&H szintén 11 milliós hitelösszegnél ad egyszeri, 160 ezer forintos jóváírást, amelynek szintén feltétele a marketingnyilatkozat.

A MagNet Banknál már 8 millió forint igénylése is elég a 150 ezer forintos, egyszeri jóváíráshoz, de az is feltétel, hogy a pár mindkét tagja helyben vezessen számlát.

Az MBH Banknál 130 ezer forintos egyszeri jóváírás jár a babaváró mellé, ám ez kiegészült egy 50 ezer forintos Brendon vásárlási utalvánnyal is.

Az UniCredit Bank január elseje óta 180 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad a nála babaváró kölcsönt igénylőknek.

