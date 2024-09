Gyorsan 30-50 ezer forinthoz juthat, aki most vált bankot

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Az utóbbi időszakban általánossá váltak a bankoknál a lakossági folyószámlák nyitásához kapcsolódó, több tízezer forintos egyszeri jóváírást ígérő akciók. Az ajándék pénz lehetőségével láthatóan a számlájukat aktívan használó és az elektronikus szolgáltatások igénylésére nyitott érdeklődőket célozzák a szolgáltatók, így viszonylag gyorsan megtérülhet az első látásra magasnak tűnő ügyfélszerzési költség.

Előmozdítanák a döntést

Harminc-ötvenezer forintos egyszeri jóváírást is kaphatnak azok a lakossági ügyfelek, akik úgy döntenek, hogy a jövőben más pénzügyi szolgáltatónál vezetik számlájukat, így egyáltalán nincs rossz dolguk azoknak, akik mostanában terveznek új bankot keresni maguknak. Ráadásul az ügyfél tehermentesen juthat hozzá a neki ígért összeghez – persze csak akkor, ha teljesíti a promócióban előírt feltételeket.

A számlanyitás mellé kínált, több tízezer forintos jóváírás meggyőző érv lehet azoknak, akik éppen bankváltáson gondolkodnak: főként úgy, hogy a lakossági ügyfelek nagy többsége még mindig nehezen szánja rá magát arra, hogy szolgáltatót váltson – még akkor is, ha ezt indokoltnak tartaná –, mert tart a sok adminisztrációtól. Utóbbi annak ellenére jellemző, hogy ma már sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehet számlavezető bankot váltani, mint akárcsak néhány évvel ezelőtt.

Azt is látni kell ugyanakkor, hogy az akciók feltételrendszerét úgy rakták össze a bankok, hogy a saját szempontjukból értékesebb, a számlájukat és az elektronikus felületeket aktívan használó ügyfeleket csábítsák magukhoz, így viszonylag gyorsan megtérülhet az egyszeri kedvezmény. Így például gyakori feltétel az online számlanyitás, a bankkártya igénylése és aktiválása, illetve valamekkora számlaforgalom lebonyolítása is, miközben a kedvezmény a legegyszerűbb, „alap” csomagokra rendszerint nem is jár. Mindezek nyomán elsősorban azoknak éri meg élni ezekkel a jóváírási kedvezményekkel, akik valóban aktívan használni szeretnék a számlájukat, és nem csak mondjuk a megtakarításaikat tárolni rajta.

Érdemes figyelni a feltételekre

Az Erste szeptember elejétől a fióki és az online számlanyitásnál is 40 ezer forintos kedvezményt ad az új ügyfeleinek. A számla nyitásakor ugyanakkor bankkártyát is igényelni kell, és azt aktiválni is kell a számlanyitást követő hónap végéig.

A Gránit Banknál a szelfivel történő számlanyitás – a szintén 40 ezer forintos – egyszeri jóváírás feltétele, miközben bankkártyát is választani kell a bank által megjelöltek közül. (Utóbbi aktiválására 60 napja van az újdonsült ügyfélnek.) A Gránit Bank már némi számlaforgalmat is elvár a jóváírás teljesítéséhez: a szerződéskötést követő két hónapon belül az ügyfélnek legalább öt sikeres vásárlási tranzakciót le kell bonyolítania egyenként legalább ezer forint értékben, és legalább 150 ezer forintnyi, egyösszegű jóváírás is kell érkezzen a számlára bankon kívülről vagy harmadik személytől ugyanebben az időszakban. Az új ügyfélnek a marketing célú megkeresésekhez is hozzá kell járulnia.

A K&H Banknál a 40 ezer forintos jóváírás feltétele a hozzájárulás a marketingcélú megkeresésekhez, az alapszintű marketingcélú adatfelhasználás elfogadása, továbbá az e-mail cím és telefonszám megadása. A számlanyitást követő második hónap végéig minimum 150 ezer forint jóváírásnak kell érkeznie a bankszámlára, és ugyaneddig legalább öt alkalommal vásárolni is kell a bankkártyával, tranzakciónként legalább ezer forintért. Továbbá ugyaneddig a K&H mobilbank mobilalkalmazásban legalább két, aláírást igénylő tranzakciót kell végezni, amit kiválthat, ha kapcsolatba lépünk Kate-tel, a pénzügyi asszisztenssel.

Az OTP Banknál most először kapható ajándék pénz felnőtteknek új számlanyitásért. 30 ezer forintot lehet bezsebelni, ha valakinek az elmúlt három hónapban nem volt OTP lakossági számlája, és most számlát nyit. Az OTP honlapjának VideóBank szolgáltatásán keresztül vagy az OTP MobilBank mobilalkalmazás szelfis számlanyitási szolgáltatásán keresztül megnyitott számlára engedélyezni kell a marketing megkereséseket, 30 napon belül sikeresen Persely funkciót kell igényelni az OTP Internetbank vagy OTP Mobilbank szolgáltatásban, és ez idő alatt legalább három kártyás vásárlási tranzakciót kell végrehajtani.

A Raiffeisen Bank a legmagasabb jóváírási összeget, 50 ezer forintot adja minden új ügyfelének, aki legalább öt Mastercard bankkártyás vásárlást végrehajt, tranzakciónként minimum ezer forint értékben. E mellé egy évig ingyenes virtuális bankkártya, valamint a vásárlások után 10 százalékos, de legfeljebb 10 ezer forint összegű jóváírás is jár.

Az UniCredit Banknál a Mobil Aktív Plusz és az Ikon Plusz számlacsomag vesz részt a most futó akcióban: a 35 ezres jóváíráshoz online számlanyitás vagy online számlaigénylés szükséges. Akkor is járhat az egyszeri jóváírás, ha az ügyfél a számlanyitást online kezdi el és 30 napon belül megnyitja a számlacsomagot a bankfiókban. A jóváírásnak az is feltétele, hogy a számlacsomagok mellé a megjelölt bankkártyát is igényelje az ügyfél, igényelje és aktiválja a mobilbanki szolgáltatást, miközben – számlacsomagtól függően – legalább havi 300 vagy 400 ezer forintos jóváírás érkezzen a számlájára. Ha utóbbiak három hónapon keresztül teljesülnek, a bank jóváírja a 35 ezer forintot a számláján. A számlanyitás hónapjában és az azt követő öt hónapon keresztül nem kell számlavezetési díjat fizetnie az új ügyfélnek – pontosabban azt utólagosan jóváírják.

Beépített szűrők

A számlanyitási akcióknál meghatározott feltételek nem túl bonyolultak, és nem is nehezen teljesíthetők, ám ha csak egyetlen pontról is megfeledkezünk, már elesünk a kedvezménytől. Éppen ezért a számlanyitás előtt feltétlenül érdemes részletesen megvizsgálni a pénzintézetek honlapján a pontos feltételeket, különös tekintettel arra, hogy milyen számlacsomagokra vonatkozik az adott akció, milyen bankkártyák tartoznak az elfogadott körbe, illetve a számlaforgalommal kapcsolatban mik a minimális feltételek.

A pénzintézetek – érthetően – a visszatérő, illetve csak a „jutalom” reményében érkező ügyfeleket is igyekeznek kiszűrni a jóváírási akcióiknál. Így a most futó promócióknál is általános a hűségidő vállalásának előírása, illetve az is, hogy az új ügyfél legalább fél éve ne álljon kapcsolatban az adott bankkal. Az Ersténél például akkor jár a kedvezmény, ha az ügyfélnek 2024. június 30-án még nem volt számlája a banknál, nem módosítja a számláját 30 napon belül másik díjcsomagra, és nem is szünteti meg a nyitástól számított két évig. Szintén feltétel, hogy a feltételek vizsgálatakor ne legyen tartozás a számlán, és éljen a számla és a bankkártya is.

Az egyszeri jóváírási akciók mára teljesen megszokott ügyfél-akvizíciós eszközzé váltak a bankoknál, a már jóval hosszabb múltra visszatekintő ajánlóprogramok mellett. Az pedig, hogy ez az elem az idei, diákszámlákhoz kapcsolódó promócióknál is megjelent, arra utal, hogy kedvezőek a jóváírási akciókkal kapcsolatos tapasztalatok.

