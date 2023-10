Korábban csak beszedtek pénzt az ügyfelektől a bankok, és legfeljebb csak kamat formájában adtak vissza nekik valamicskét. Aztán a 2000-es években megjelentek a pénzvisszatérítéses hitelkártyák, később a betéti kártyák is, most pedig tízezreket osztogatnak a bankok, csak hogy náluk nyissanak számlát az ügyfelek.

Egyértelműen a banki pénzvisszatérítések aranykorát éljük, hiszen sokkal több pénzt osztanak vissza a bankok a bevételeikből, mint korábban.

A több pillérre épülő pénzosztás ráadásul olyan szegmensekben (számlanyitás, betéti bankkártyás vásárlás) is történik, amelyekben korábban semmiféle hagyománya nem volt a pénzosztásnak. Arról már nem is beszélve, hogy jelentős összegekről van szó, hiszen a számlanyitások során a 30 ezer forintos ajándék pénz teljesen átlagosnak mondható, de előfordult már 50 ezer forint is. Igaz, ezért cserébe általában 1-2 év hűségidőt elvárnak a bankok, de ezen kívül általában nincs komoly feltétele a juttatásnak.

Számlanyitási promóciók több tízezer forintos jóváírásokkal

A legtöbb pénzt most a CIB Bank adja az új bankszámlát nyitó ügyfeleinek: 40 ezer forintot. Ezért cserébe betéti bankkártyát kell igényelni, amellyel vásárolni kell legalább 3 alkalommal, alkalmanként minimum 1000 forint értékben. A megnyitott CIB ECO vagy ECO Plusz bankszámlára 1 év hűségidőt kell vállalni, ez idő alatt másik bankszámlacsomagra sem lehet váltani. A promóció viszont csak a héten érhető el.

Az UniCredit Banknál 35 ezer forintot lehet kapni a Mobil Aktív Plusz vagy Ikon Plusz számlacsomag internetes megnyitásakor vagy online igénylése esetén. Előbbi számlánál Mastercard Standard, utóbbinál Mastercard Gold betéti kártyát kell igényelni és regisztrálni kell az UniCredit mBanking mobilapplikációba is, továbbá mindkettőt aktiválni kell. A pénzjutalom feltétele még, hogy a Mobil Aktív Plusz számlára minimum havi 300 ezer forint, az Ikon Plusz számlára pedig minimum havi 400 ezer forint jövedelem érkezzen a számlanyitást követő hónaptól kezdve.

Az Erste Banknál 30 ezer forintot kapnak az új online számlanyitók, a feltételek azonban egyszerűbbek. Az online számlanyitás során a George Díjcsomag, a Privilégium “X” Díjcsomag vagy – 18 év feletti diákoknak – az Erste Diákszámla mellé betéti bankkártyát kell igényelni, amelyet aktiválni kell, és 2 év hűséget kell vállalni. Ennyi elegendő az ajándék pénz kézhez.

Szintén 30 ezer forintot kapnak most a Díjnyertes, Aktivitás 3.0, Premium Gold 2.0, Premium Select, Mindennapok 2.0, Kapcsolat Számla valamelyikét nyitó ügyfelek a Raiffeisen Banknál. A bankszámlára 1 év hűségidőt kell vállalni. A feltételeknek való megfelelést 2023. december 14-én vizsgálja a bank: a számlának élőnek kell lennie és az ügyfélnek nem lehet lejárt vagy esedékes tartozása sem a bankkal szemben, és nyilatkozni kell az egy év hűség vállalásáról. A 30 ezer Forint jóváírást az ügyfél év végégi, 2023. december 31-ig kapja meg.

A Gránit Bank bármely lakossági bankszámla – és a hozzá kapcsolódó szabadon választott Mastercard sztenderd vagy prémium bankkártya – szelfivel való megnyitása esetén 30 ezer forintot ad. A szelfis nyitást a Gránit eBank mobilalkalmazás letöltése után lehet elkezdeni. A pénzjutalom feltétele a marketing-megkeresésekhez való hozzájárulás a számlanyitás során továbbá, hogy az új ügyfél a sikeres számlanyitást követően megkapott azonosítóival aktiválja a mobilalkalmazást a teljes körű használathoz. Feltétel továbbá 3 darab, egyenként legalább 1000 forint értékű vásárlás az új kártyával és 1 év hűségidő vállalása.

A bankok által kiszórt jelentős összegek igazából nem tartalmaznak apró betűs részeket, pár szabály megtartásával még a hűségidő alatt is nyereséggel jöhetünk ki a megkapott összegből. Arra azonban figyelni kell, hogy ne mondjuk fel a számlacsomagot a hűségidő alatt és a bank felmondására se adjunk okot, mert ezekben az esetekben vissza kell fizetni az ajándék pénzt.

Persze emiatt érdemes nem csak az ajándék pénz mennyisége alapján dönteni, hanem érdemes kalkulátorral is kiszámolnunk, hogy az akciós számlacsomagok közül melyikkel járunk a legjobban.

Pénzvisszatérítések hitelkártyás vásárlások után

Az Erste Banknál akár 4 százalékot is visszakaphatnak az ügyfelek, ha az Erste Max hitelkártyát választják. A piacon egyedülállóan magas visszatérítés azonban csak abban a három üzletkategóriában jár, amelyet a kártyabirtokos kiválasztott az alábbiak közül: benzinkút, divat, otthon, barkács+kert, elektronikai áruházak, utazás, szépségápolás+egészség, szórakozás. Az összes többi üzletkategóriában 1 százalék a visszatérítés mértéke. Egy évben így is elég jelentős összeg, maximum 96 ezer forint visszatérítés gyűjthető össze.

Az MBH Bank GO! Hitelkártyájával évi 60 ezer forint kapható vissza a hitelkártyás vásárlások összegéből. Itt a bank az alábbi üzletkategóriák közül automatikusan abban ad vissza a hó végén 3 százalékot, amelyben a legtöbbet költött a hitelkártya birtokosa az adott hónapban: szórakozás, tömegközlekedés, benzinkút, elektronikai áruházak, ruházat, nyaralás, drogériák, lakberendezés, barkács+kert. A többi vásárlásra 1 százalék a visszatérítés mértéke. Összesen havonta legfeljebb 5 ezer forint kapható vissza.

A K&H Bank Mastercard hitelkártyájával összesen legfeljebb évi 48 ezer forintot lehet összegyűjteni. Itt – a legalább havi 20 000 forintos vásárlások után – üzemanyag és utazás kategóriákban 2 százalék, élelmiszer, kultúra, divat és kereskedelmi kategóriákban pedig 1 százalék jár vissza a vásárlás árából, ám összesen legfeljebb havi 4 000 forint.

Az OTP Banknál kétféle hitelkártyával is gyűjthető vásárlási visszatérítés, eltérő keretekkel. Az OTP Bonus hitelkártya évente legfeljebb 30 ezer forint, az OTP Bonus Gold évente legfeljebb 50 ezer forint visszatérítést nyújt. Mindkét hitelkártya 3 százalékot ad vissza a vásárlásokból, de évszakonként más-más üzletkategóriában: nyáron utazásra, szállásra, ősszel műszaki cikkekre, lakberendezésre, télen szórakozásra, étteremre, míg tavasszal ruházatra, sporteszközökre. Ezen felül minden más elfogadóhelyen elköltött pénz 1 százalékát kapja vissza a kártyabirtokos.

A CIB Banknál kétféle hitelkártyával lehet pénzt gyűjteni. Az olcsóbb éves díjú CIB Optimum Hitelkártya negyedévente legfeljebb 7500 forintos visszatérítést nyújt, míg a drágább éves díjú CIB Mastercard Gold Hitelkártya legfeljebb 12 500 forintot. Vagyis egy évben 30 ezer vagy 50 ezer forint visszatérítést is össze lehet gyűjteni. Ezek a visszatérítések egyébként egyetlen kiválasztott üzletkategóriában 3 százalékos, míg minden más vásárlásnál 1 százalékos jóváírást nyújtanak. A kiemelt kategóriát ezek közül lehet kiválasztani: elektronika, szépségápolás/egészség, sport, utazás, szórakozás/kultúra.

Az UniCredit Banknál háromféle hitelkártya létezik, melyek mindegyike nyújt 1 százalékos pénzvisszatérítést a kártyás vásárlások után. A legolcsóbb éves díjú Kék hitelkártya esetében a havi jóváírás maximuma 2 500 forint lehet, míg az Arany hitelkártya és a Platina hitelkártya esetében legfeljebb 4 ezer forint. Pénzvisszatérítés azonban csak akkor jár, ha az adott havi elszámolási időszakban legalább 20 ezer forint értékben vásárolt is a kártyabirtokos, mely legalább 3 darab sikeres vásárlásból állt össze. Így évente legfeljebb 30 ezer, illetve 48 ezer forint gyűjthető össze.

A Raiffeisen Banknál az OneCard hitelkártya kínál pénzvisszatérítést. Ez azonban nem számszerűsíthető úgy, mint a versenytársainál: a hitelkártyás vásárlásokkal gyűjtött pontokat lehet kedvezményes kuponokra váltani. Ezek a kuponok 5 és 40 százalék közötti kedvezményt biztosítanak. Az olcsóbb éves díjú OneCard Standard Hitelkártyával vásárlásonként 2 pontot, a drágább OneCard Gold Hitelkártyával pedig 3 pontot lehet gyűjteni, mely független a vásárlás összegétől. Ahol viszont mégis létezik százalékos visszatérítés, az az élelmiszerüzletekben, szupermarketekben, hipermarketekben történt vásárlások, ahol 1 százalékot, de negyedévente legfeljebb 3 ezer forintot lehet gyűjteni. Ezzel évente legfeljebb 12 ezer forint visszatérítést lehet összeszedni.

A Magyar Cetelem Banknál kapható Cetelem hitelkártya 1 százalékos visszatérítést nyújt a vásárlások után. Ennek havi maximális összege a hitelkeret 1 százaléka. Tehát ha a kártyabirtokos vásárlással elkölti a hitelkeretét minden hónapban, akkor teljesen kimaxolhatja ezt a kedvezményt. Egy 300 ezer forintos hitelkerettel például így havonta 3 ezer forint kapható vissza, azaz egy évben 36 ezer forint. Egy félmilliós hitelkerettel ez az összeg már évi 60 ezer forint. Emellett egy sor, országosan ismert üzletláncnál 7 és 10 százalék közötti kedvezmény érvényesíthető a hitelkártyával már rögtön a fizetéskor, tehát ennyivel kevesebbet kell fizetni a Cetelem hitelkártyával más hitelkártyával vagy betéti bankkártyával történő fizetéshez képest.

Pénzvisszatérítések betéti kártyás vásárlások után

A banki pénzosztás egy teljesen új szakasza kezdődött el a betéti kártyás vásárlások utáni visszatérítések megjelenésével. Ez azt jelenti, hogy vásárlási kedvezményeket be lehet zsebelni hitelkártya helyett a megszokott, bankszámlához kapcsolt bankkártyával is. Ez azonban csak két banknál érhető el és a kedvezmény ott sem vonatkozik minden vásárlásra automatikusan.

Az Erste Banknál Moneyback néven, az OTP Banknál pedig Kedvezményprogram néven fut ez a program, a kettő nagyon hasonlít egymásra. Az Erste Banknál a mobilalkalmazásban, míg az OTP Banknál internetbankban és mobilalkalmazásban egyaránt aktiválhatók olyan kuponok, melyek vásárlási kedvezményt biztosítanak egy-egy kereskedőláncnál vagy webáruházban. Ezek a kuponok teljesen ingyen és a kuponon feltüntetett feltételek túl általánosságban nézve feltétel nélkül használhatók fel, a bank legalábbis nem kér semmit sem a kedvezményért cserébe. A kuponokkal általában 5 és 10 százalék közötti kedvezmények érhetők el, de ennél nagyobbak is előfordulnak. Emellett az Ersténél automatikus pénzvisszatérítés is van a vásárlások után, ehhez csupán aktiválni kell a számunkra megfelelő kampányajánlatot.

A kártyabirtokos azonban nem kapja meg automatikusan ezeket a kuponokat. Annyi dolga van vele, hogy a használat előtt aktiválnia kell azt a mobilbankban – az OTP Bank esetében internetbankban is lehet aktiválni – és utána a rajta feltüntetett határidőig használhatja. Ez általában néhány hét érvényességi időt takar. A kuponok korlátozás nélkül, akár többször is felhasználhatók, a visszatérítés felső határa pedig akár korlátlan, vagy igen magas összeg, például 30 ezer forint is lehet. A vásárlási kedvezmény a kártya mögötti folyószámlán, jóváírás formájában kapja meg a vásárló, a vásárlást követő hónap elején. Mindkét kuponos kedvezményprogram betéti kártyákkal és hitelkártyákkal egyaránt használható.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz bank bankszámla számlanyitás Olvasson tovább a kategóriában