Egyre bátrabban szabotálják a kártyás fizetést éttermek és kis üzletek

Kártyával szeretnék fizetni – mantrázom szokás szerint az egyik budapesti piac kis kávézójánál, mire az eladó közli, hogy akkor 60 forinttal többet kell beütnie az egyébként 420 forintba kerülő kávéért.

Sajnálom, de ennyit vonnak le tőlem kártyadíjként

– teszi hozzá. Ekkor már csak azért is ragaszkodom a kártyás fizetéshez, és valóban 480 forintot üt be a POS-terminálba.

A kávézós gyakorlata szabályellenes, de úgy tűnik, ez nála a napi rutin része. Valószínű, hogy egy nagyon kedvezőtlen, esetleg régi és határozatlan idejű szerződésben áll a POS-terminált biztosító pénzügyi szolgáltatójával. De még ha el is fogadjuk, hogy minden kis összegű fizetés után fix 60 forintot fizet, ebben a formában akkor sem háríthatná át a költséget.

A jogilag helyes megoldás a készpénzes fizetéshez adott kedvezmény lenne, vagyis esetünkben a kávét 480 forintért kellene kiírni az itallapra, és hozzátenni, hogy 60 forint kedvezményt kap, aki készpénzzel fizet. Ám valószínűleg nem tenne jót az üzletnek, ha minden ital árát 60 forinttal drágábban kellene feltüntetni, és még a kártyát lobogtató vevők is hőböröghetnének a megkülönböztetés miatt.

Bár a kártyás fizetéssel szemben mindig volt némi ellenállás a kereskedőknél, az utóbbi időben mintha megint erősödne a trend, és ami talán fontosabb: a kávézóhoz hasonlóan mintha bátrabban mennének már szembe a szabályokkal a boltosok. Ezt erősítheti, hogy az ellenőrzés nehézkes, különösen amióta az önkormányzati jegyzők hatásköre lett, ez így a gyakorlatban szinte szélmalomharc.

Egy másik példa az egyre nyíltabb ellenállásra az a belvárosi étterem, amelynek az utcafronti ablakaira jól láthatóan nagy betűkkel ki van írva, hogy

Mai napon csak készpénz fizetés lehetséges! Today only cash payment is possible!

A turistákra is figyelmes vendéglős az A4-es papírlapokat gondosan lefóliázta, amit jól is tett, mert az elmúlt hetekben bármikor jártunk arra, a feliratok mindig kint voltak, ugyanott, ugyanúgy elhelyezve. Ez a módszer egyébként egyre gyakoribbnak látszik.

Nem valószínű, hogy a pénzügyi szolgáltató, amely a POS-terminált és a kártyaelfogadás lehetőségét egy ilyen étteremnek vagy akár büfének szolgáltatja, örül ennek a gyakorlatnak. Sőt, még az is lehet, hogy ez így szerződésszegésnek minősül, és ha észreveszik, akkor a kontraktust fel fogják mondani. Kérdés azonban, hogy a jegyzők mellett a bankoknak van-e minderre kapacitása.

A leggyakoribb jelenség azonban még továbbra is a szívhez szóló kérés, amikor a kereskedő szóban vagy írásban megkéri a kedves vásárlókat, hogy ha lehet, fizessenek készpénzzel. Ebben nincs semmi szabályellenes, esetleg azok az esetek lehetnek neccesek, amikor kiírják, hogy például 1000 forint alatt legyenek szívesek mellőzni a kártyát. Kérni ugyan lehet ehhez hasonlókat, de a kártyás vásárlást elutasítani, határértékeket kikötni vagy pótdíjazni elvileg nem szabad.

Ennek a műfajnak egy magyar tulajdonú, több plázában is jelen lévő nagyobb gyorskiszolgáló étteremlánc, a Főzelékfaló adta nemrég a legújabb példáját. A cég a kéréséhez nyíltan kiírta, hogy tavaly 8,7 millió forintba került neki a kártyaelfogadás, és azért kérte a vásárlókat a készpénzezésre, hogy ne kelljen árat emelnie.

Megkerestük a céget a témában feltett kérdéseinkkel, de cikkünk írásáig nem kaptunk válaszokat.

A 8,7 millió forint nagy összeg, de szerencsére úgy tűnik, hogy a céget azért nem döngölte a földbe, hiszen a céges beszámoló alapján tavaly 998 millió forint árbevétel mellett igen egészséges mértékű profitot ért el, üzemi eredménye 218, adózott eredménye pedig 209 millió forint volt.

Piaci becslések alapján a vendéglátásban körülbelül 50 százalékos most a kártyás fizetések aránya, ez a fenti példára vonatkoztatva nagyjából azt jelenti, hogy évi 500 millió forint bevételre esik 8,7 millió forint költség. Ez 1,74 százalékos arány, ami durván meg is felel a piacon ma elérhető kártyaelfogadási ajánlatok felső, drágább részének. (Válaszok híján nem tudhatjuk, hogy az étteremlánc mikor kötötte a szerződését, mikor versenyeztette meg utoljára a szolgáltatókat, és lenne-e lehetősége ennél kedvezőbb elszámolásra.)

A konkrét példa körülbelül jól mutatja az általános helyzetet is, ezért attól elrugaszkodva általában is megállja a helyét, hogy az elsőre valóban soknak tűnő kártyadíj valójában nem más, mint az éves bevételhez képest egy 0,87 százalékos költségelem. Másképp ez azt jelenti, hogy egy nettó 2000 forintos étel árát 2017,4 forintra kellene megemelni ennek kigazdálkodásához. Ha pedig az éles piaci verseny ezt nem teszi lehetővé, akkor a fenti példában a 21,81 százalékos üzemi profitrátát kényszerülne a cég 20,93 százalékosra csökkenteni, ami nem tűnik kivitelezhetetlennek.

A sok vevővel és napi csúcsidőszakokkal dolgozó kereskedőknél pénzügyi előny is lehet a kártyás fizetés ösztönzése és a készpénzes visszaszorulása, mert a kártya használata minden felmérés szerint gyorsabb, és ha kevésbé alakulnak ki sorok a pultnál, akkor több lesz a vásárló

– ad egy másik megközelítést Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

Azt is hozzáteszi, hogy aki a készpénzt kezeli, az elvileg nem nyúlhat hozzá az ételekhez, vagyis minden készpénzes fizetés után kezet kell mosnia. Minél többen fizetnek készpénzzel, ez annál nagyobb macerát jelent, ha viszont a kártyás fizetés van túlsúlyban, akkor nem kell külön kasszás alkalmazottat vagy fizető pincért kijelölni.

Lehet más kártya helyett? Minden kiskereskedő tudja, hogy ha online pénztárgép használatára kötelezett, akkor valamilyen digitális fizetési formát is köteles biztosítani. Ennek a kártya mellett lehet a formája az átutalás is, amire akadnak példák, de két probléma is adódhat vele.

Egyrészt a mobilbankot kevésbé használó vásárlóknál nehézkes a kivitelezése, és kissé barátságtalan is lehet, hogy ekkor a kereskedő a vásárlóra hárítja a tranzakció költségét (amelynek értéke attól függ, hogy a vásárló milyen bankszámlacsomagban van), másrészt pedig célszerű, ha a fogadó számlának a tulajdonosa áll a pult másik oldalán. Nem életszerű ugyanis, hogy a bolt tulajdonosa az alkalmazottjának hozzáférést biztosítson a céges bankszámlához, márpedig a fizetés teljesülését a helyszínen azonnal ellenőrizni kell valahogy.

A költségek vásárlóra hárítása azonban részben még a készpénznél is felmerülhet, mert bár havonta kétszer legfeljebb 150 ezer forintig díjmentes a készpénzfelvétel, ha komolyan mindenhol készpénzzel kellene fizetni, akkor ez a határ sokaknak nem lenne elég.

Ebből a szempontból teljesen más a helyzet megítélése, ha maga a vevő sem preferálja a kártyás fizetést, jellemzően azért, mert ő is készpénzben szerzi a jövedelmét, vagy annak egy részét, ám ez általában a szürke foglalkoztatás és bérfizetés világára jellemző.

A készpénzezés erőltetése általában összefüggésben van a gazdaság szürkülésével.

Amikor a kereskedők egyre bátrabban mennek szembe a kötelezettséggel és a vásárlóknál ebben partnereke találnak, akkor ez is felmerülhet a jelenség egyik részleges magyarázataként.

Ebből a szempontból van még egy elég nagy lyuk a rendszeren: egy-egy szektor kivételével ugyanis ma is virágzik a készpénzes fizetés a nagykereskedőknél. Mit mondjon például az ember annak a virágárusnak, aki ma azzal érvel, hogy ő a nagybani piacon többnyire kénytelen készpénzért venni az árut, és nem érzi egyenlőnek a pályát, amikor őt kártyaelfogadásra kötelezi a jogszabály?

Ez azonban hamarosan megváltozhat, mert jön az e-nyugta szabályozás, illetve már csaknem egy éve elindult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) kötelező jelentési rendszere is. Bár ezt a pluszmunka miatt sokan kritizálják, az a része a fehérítést fogja szolgálni, hogy a lejelentett adatoknak életszerűen egyeznie kell az egység valós üzleti tevékenységével. (Hova lett a sok zsák krumpli, ha az étterem nem jelentette le hasábburgonyának eladva?) Mivel az értékesítésnek meg kell jelennie a forgalmi kimutatásban, nem lehet majd nem beütni a pénztárgépbe, amit most készpénzes fizetés esetén még meg lehet tenni.

