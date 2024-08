Úgy vesszük fel a személyi kölcsönöket, mintha nem lenne holnap

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Május és az év első fele is új rekordot hozott a személyi kölcsönök szerződéseinél, miközben az állomány is csúcsokat döntöget. Hacsak nem történik sokkszerű fordulat, 2019 után idén újabb rekordév jöhet az egyik legnépszerűbb lakossági hitelterméknél, és a kínálat alakulása alapján úgy tűnik, a bankok sem akarnak a növekedés útjába állni.

Szinte hihetetlen adatok érkeznek az utóbbi hónapokban a személyi kölcsönök piacáról. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint májusban új csúcsot döntött, megközelítette a 72 milliárd forintot a megkötött szerződések értéke, miközben az év első felében – 2023 azonos időszakához mérten – több mint a másfélszeresére hízott a piac. Így hat hónap leforgása alatt több mint 371 milliárd forint személyi hitelt helyeztek ki a bankok – amire természetesen még szintén nem akadt korábban példa.

Az pedig mostanra szinte biztosra vehető, hogy az idei év újabb rekordot hoz az egyik legkedveltebb lakossági hiteltermék kihelyezéseinél, hiszen a járvány előtti csúcsévben, 2019-ben összesen 558,7 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek a bankok. A felfutás jól látszik a hiteltípus állományának adatain is.

Egyre bátrabbak az ügyfelek

Az MNB adatait vizsgálva figyelemre méltó, hogy a felvett hitelek mennyisége jóval gyorsabban nő a szerződések számánál, vagyis a kölcsön mellett döntők átlagosan egyre nagyobb összeget igényelnek. A jegybank adatai szerint 2024 első hat hónapjában nagyjából a negyedével nőtt a megkötött személyikölcsön-szerződések száma az egy évvel korábbihoz képest – így hozzávetőleg 144,6 ezret ért el –, ennek nyomán pedig az egy szerződésre jutó átlagos összeg is jelentősen, 2,12 millióról 2,57 millió forintra emelkedett.

A piac rendkívül gyors bővüléséhez tehát az átlagos hitelösszeg dinamikus emelkedése is hozzájárult: ezt egyrészt az okozhatta, hogy a személyi kölcsönből gyakran finanszírozott lakossági beruházások – például lakásfelújítás, autóvásárlás, lakóépület-bővítés – költségei is megugrottak az utóbbi pár évben, másrészt a jövedelmek emelkedésével növekedett a hitel felvételén gondolkodó ügyfelek mozgástere is.

A személyi kölcsönök ráadásul igen jól átvészelték az utóbbi évek hitelpiaci hullámzásait is. Ugyan a koronavírus-járvány első két hulláma sokkszerűen hatott a keresletre, a tavalyi, a lakossági piacon látható, bő 30 százalékos zuhanás a személyi kölcsönöket elkerülte, sőt, még viszonylag szerény mértékű – valamivel hat százalék feletti – emelkedés is összejött az új kihelyezéseknél.

Szinte minden egy irányba mutat

A személyi hitelek iránti erős kereslethez több körülmény is hozzájárul. Így a már említett bérnövekedésen és áremelkedéseken túl nagyban ösztönzi a bővülést, hogy a lakossági ügyfelek egyre könnyebben és egyre több hitelhez férnek hozzá. Szinte minden, a piacon aktívnak tekinthető banknál elérhető – legalább részben – az online igénylés lehetősége, ami megkönnyíti, egyben fel is gyorsítja az igénylési folyamatot. (Egyes mobilappon keresztül elérhető konstrukcióknál akár egy órán belül is pénzhez juthat az ügyfél.)

Ami a limiteket illeti, a tízmillió forintos maximális hitelösszeg ma már általánosnak tekinthető, de vannak, akik már ennél is tovább mentek: a CIB Banknál 15 millió forintos, az Ersténél, az UniCredit Banknál és 2024 augusztustól az OTP-nél pedig 12 milliós a felső határ. A MagNet Bank nemrég bevezetett, speciális, zöld célokra felhasználható konstrukciójánál szintén 12 milliós a limit, a K&H-nál pedig 10 milliós.

A most elindult Otthonfelújítási Program újabb lökést adhat a személyi kölcsönök iránti keresletnek: nem véletlen, hogy már több piaci szereplő is előállt kifejezetten a lakás-korszerűsítést tervezőket célzó termékváltozatokkal. Mivel a támogatási programban való részvétel az ügyfelek oldaláról is jelentős felkészülést igényel, így várhatóan beletelik néhány hónapba, mire annak érdemi hatása lesz a személyi kölcsönök piacára: de az év második felében a beinduló korszerűsítések – és az azokhoz kapcsolódó hitelfelvételek – hatása bizonyosan érződik majd.

Tíz százalék alatti kamat nincs, de engedményből bőven akad

A bankok árazási gyakorlata szinte nem változott semmit az elmúlt években a személyi kölcsönöknél: az alapvető szabály az, hogy az ügyfél akkor járhat jól, ha minél magasabb a jövedelme, és minél nagyobb hitelösszeget igényel. A mostani környezetben ugyanakkor a legmagasabb hitelösszeg és a jóval átlag feletti jövedelem sem elég ahhoz, hogy tíz százalék alá csússzon a kamat, de több szolgáltató is akad már, amely legalább elkezdte közelíteni ezt a lélektani szintet.

Az élénk kereslet és a már említett felújítási program nyomán ugyanakkor a bankok eddig itt szokatlan eszközöket is bevetnek az új ügyfelek megszerzése érdekében, az alábbi listában röviden bemutatjuk a piacon aktív szereplők érdekesebb ajánlatait a BiztosDöntés.hu személyikölcsön-kalkulátor adatai alapján.

A CIB Bank 7 milliós hitelösszegtől már 11,29 százalékos kamatot kínál az Előrelépő Kölcsönénél „A” ügyfélminősítés esetén, de 300 ezer forinttól is nagyon kedvező, 12,29 százalékos a kamat.

7 milliós hitelösszegtől már 11,29 százalékos kamatot kínál az Előrelépő Kölcsönénél „A” ügyfélminősítés esetén, de 300 ezer forinttól is nagyon kedvező, 12,29 százalékos a kamat. Az Erste személyi kölcsön választása esetén 12 millió forintos a felső limit, a most legkedvezőbb, évi 12,39 százalékos kamat 6 millió forintos kölcsönösszegnél érhető el. A pénzintézet hitelfedezeti biztosítást is kínál opciós lehetőségként a személyi kölcsön mellé.

személyi kölcsön választása esetén 12 millió forintos a felső limit, a most legkedvezőbb, évi 12,39 százalékos kamat 6 millió forintos kölcsönösszegnél érhető el. A pénzintézet hitelfedezeti biztosítást is kínál opciós lehetőségként a személyi kölcsön mellé. A K&H átutalási kamatkedvezményt ad a kölcsöne mellé, ha az igénylő számlát nyit a banknál, és legalább havi 150 ezer forint átutalás érkezik rá a teljes futamidő alatt. A kedvezmény igénybevételéhez a vizsgálat időpontját megelőző hat – egymást követő – hónapban legalább négy alkalommal teljesíteni szükséges az elvárt átutalást. További feltétel, hogy erről a számláról törlesszék a kölcsönt: az átutalási kamatkedvezmény mértéke K&H kiemelt személyi kölcsönnél 2, a K&H személyi kölcsönnél 1 százalék.

átutalási kamatkedvezményt ad a kölcsöne mellé, ha az igénylő számlát nyit a banknál, és legalább havi 150 ezer forint átutalás érkezik rá a teljes futamidő alatt. A kedvezmény igénybevételéhez a vizsgálat időpontját megelőző hat – egymást követő – hónapban legalább négy alkalommal teljesíteni szükséges az elvárt átutalást. További feltétel, hogy erről a számláról törlesszék a kölcsönt: az átutalási kamatkedvezmény mértéke K&H kiemelt személyi kölcsönnél 2, a K&H személyi kölcsönnél 1 százalék. A MagNet Bank akár 12 millió forintos összegű, zöld célokra fordítható, akár tízéves futamidejű konstrukcióval jelent meg a piacon. A kölcsön felhasználható otthoni autótöltő állomás kiépítésére, elektromos járművek vásárlására, napelem telepítésére, illetve energetikai korszerűsítésre is.

akár 12 millió forintos összegű, zöld célokra fordítható, akár tízéves futamidejű konstrukcióval jelent meg a piacon. A kölcsön felhasználható otthoni autótöltő állomás kiépítésére, elektromos járművek vásárlására, napelem telepítésére, illetve energetikai korszerűsítésre is. Az OTP Bank akár egy órán belüli folyósítást ígér a személyi kölcsönt online igénylő ügyfeleinek, akiknek emellett elengedi a fióki igénylésnél felszámolt, 75 ezer forintos folyósítási díjat is.

akár egy órán belüli folyósítást ígér a személyi kölcsönt online igénylő ügyfeleinek, akiknek emellett elengedi a fióki igénylésnél felszámolt, 75 ezer forintos folyósítási díjat is. A Raiffeisen Bank bankváltás nélkül kínál kedvezményes személyi kölcsönt: a 10,99 százalékos kamat feltétele a 450 ezer forintos nettó jövedelem és a legalább 3 millió forintos kölcsönösszeg.

bankváltás nélkül kínál kedvezményes személyi kölcsönt: a 10,99 százalékos kamat feltétele a 450 ezer forintos nettó jövedelem és a legalább 3 millió forintos kölcsönösszeg. Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsönénél az online szerződést kötő és legalább 1,5 millió forintot igénylő ügyfelek 30 ezer forint jóváírást kapnak, ha pedig az ügyfél legalább 3 millió forintot igényel, akkor 50 ezer forintot írnak jóvá a számláján. A két akció összevonható, így az igénylő akár 80 ezer jóváíráshoz is juthat a kapcsolódó feltételek teljesítésekor. Ha még a szerződéskötés is online történik, akkor további kamatkedvezmény jár. A legmagasabb kedvezményt – 2,36 százalékot – 3,3-5,99 millió forint igénylésekor adja a bank. A pénzintézet kifejezetten felújítási célú, illetve napelem telepítésére felhasználható személyi hitelt is a kínálatban tart.

