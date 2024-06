A felújításra szoruló házak töredéke fér csak bele az új otthonfelújítási programba

Zebegény, Árpád utcai részlet. Fotó: MTVA/Bizományosi: Lehotka László

Megjelentek a részletek az új, kedvezményes hitellel társított állami támogatású otthonfelújítási programról, amely a várakozások szerint júliustól indul majd el.

Miért fontos ez? Magyarországon körülbelül 2,5 millió családi ház van, de ezek több mint fele biztosan energetikai korszerűsítésre szorul, állami ösztönzés nélkül azonban esély sincs arra, hogy ezek a kellő tempóban megújuljanak.

A mostani program tipikusan az 1990 előtt épült, és Kádár-kockának nevezett háztípus, illetve kortársainak felújítását célozza.

Számokban: a korszerűsítés összköltsége legfeljebb 7 millió forint lehet, ebből 1 millió forint az önerő. A maradék 6 millió forint két részre oszlik, egy vissza nem térítendő támogatásra (2,5-3,5 millió forint között), a maradék pedig kamatmentes hitelként vehető fel.

A hitel maximális futamideje 12 év, és ahogy például a BiztosDöntés.hu írja, a havi törlesztőrészlet 14-25 ezer forint lesz. A felújítással legalább 30 százalékos energetikai javulást kell elérni, amit tanúsítvánnyal kell igazolni.

Tágabb kontextus: a programba 20 ezer ház fér be, így tesztként értékelhető, hiszen ez a mennyiség csak csepp a tengerben. A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) adatai szerint energetikai besorolás alapján a legnagyobb szeletet ma az igen rossz „H” fokozat jelenti, ebbe 1 millió ház tartozik.

Alulnézet: az igazán rossz állapotú régi házaknál már 7 millió forintból is nagyon jelentős energetikai javulást lehet elérni, önmagában egy födémszigetelés 15 százalékot, nyílászáró cserével kombinálva pedig 30 százalékot is hozhat, de kézenfekvő lesz a fűtési rendszer korszerűsítése is.

Egy olyan kalkulátort is elindít MEHI, amely erre a programra mutatja meg a lehetőségeket. Ez a napokban válik elérhetővé.

Igen, de: épp a legrosszabb állapotú házak lakóinak lehet gond a hitel felvétele, ezért kérdés, hogy hányan tudnak részt venni a programban. A másik célközönség a jó állapotú, de régi családi házak jellemzően jobb módú lakói közül kerülhet ki, amelynek tagjai például hőszivattyú telepítésre használhatják a lehetőséget.

A programhoz tartozó kamatmentes hitelt kereskedelmi bankokban lehet majd felvenni, de a pénzintézetek arra is készülnek, hogy igény esetén a 7 millió forinton felüli részre is adnak piaci kamatozású hiteleket. Ez is arra utal, hogy a jobb helyzetben lévők is a célkeresztben vannak.

Mi várható? Amennyiben egy házban gázzal fűtenek, és azt korszerűsítik 30 százalékos energiacsökkentéssel, akkor a gázszámla is ennyivel csökken.

A rezsicsökkentés havi kvótája ma körülbelül 144 köbméter, amelynek díja nagyjából 15 ezer forint. Leegyszerűsített számolással a program hatására havi 4500 forinttal csökken a gázszámla, de keletkezik egy 12 évre szóló havi 14-25 ezer forintos havi törlesztőrészlet.

Felülnézet: nem nettó támogatásként kell értelmezni a programot, hanem egy intézkedésként, ami az előbb-utóbb elkerülhetetlen felújítás költségeit jelentősen enyhíti.

Rossz állapotú házaknál viszont jóval nagyobb energetikai javulást lehet elérni, nagy rezsicsökkenéssel. Azonban az FF vagy annál rosszabb besorolású házak 70 százalékának értéke nem éri el a 10 millió forintot, így ezeknél a felújításra fordított szükséges összeg akár meg is haladhatja az ingatlan értékét.

