30 milliárd dolláros bankbetéttel folytatódik a tűzoltás Amerikában

A lépés kezdeményezői közé tartozó JPMorgan székháza. Fotó: AFP/Europress

Egy- és ötmilliárd közötti betétek elhelyezésével segítik ki az Egyesült Államok legnagyobb pénzintézetei a napokban bajba jutott San Franciscó-i First Republicot, hogy csillapítsák a közelmúlt bankcsődjei nyomán kialakult pánikhangulatot. Az összefogás Janet Yellen pénzügyminiszterrel és más washingtoni tisztségviselőkkel folytatott egyeztetések után született meg a The Wall Street Journal beszámolója szerint, akik közös közleményükben a lépést a bankrendszer ellenállóképességének jeleként értékelték.

A Silicon Valley Bank (SVB) és Signature Bank csődjei után a nagy bankokba sok milliárd dollárt vittek át a közepes méretű intézmények betétesei – például a First Republic ügyfelei – az utóbbi egy hét során. Ennek most intézményesített formában az ellentétét figyelhetjük meg: a JPMorgan és a hozzá hasonló bankok gyakorlatilag visszaviszik ezeket a pénzeket, méghozzá lényegében hétköznapi betétek formájában az amerikai lap értésülései szerint.

A szóban forgó összesen 30 milliárd dollár leginkább a First Republic akut problémáin – mint például a menekülő ügyfeleken és a zuhanó részvényárfolyamon – segíthet, a tőzsdei lejtmenetet sikerült is visszájára fordítani csütörtökön, és a betétkiáramlás is lassult. Az üzleti feltételek romlása, a kamatok emelkedése, illetve a betétesek hirtelen ráeszmélése a bank termékeit övező kockázatokra azonban hosszabb távon is kihívásokat jelent majd, az izgatott közhangulatot Yellen is igyekezett csitítani kongresszusi meghallgatása során.

A térségben ugyanis jellemzők a biztosítás nélküli – 250 ezer dollár feletti – betétek, amelyeket az SVB csődjét követően a First Republic ügyfelei is milliárd dolláros nagyságrendben kezdtek feltörni. A likviditást a First Republic csak a jegybank rövidtávú hitelének igénybevételével tudta fenntartani, pedig egyfajta stigmának számít az ágazatban, ha egy pénzintézet rászorul a Fedre mint „végső hitelezőre”. De a kaliforniai bank ezt már nem kerülhette el, ráadásul kötvényeit az S&P szerdán bóvli (junk) fokozatba minősítette le.

Pedig a First Republic üzleti és tőzsdei helyzete sokáig irigylésre méltó volt a szektorban, ügyfelei főleg gazdag magánszemélyek és sikeres vállalkozások közül kerültek ki a part menti térségből, például Mark Zuckerberg is közéjük tartozott. Hitelezőként leginkább nagy összegű jelzálogkölcsönöket adott, amelyek visszafizetésével ritkán akadt probléma. A Fed tavalyi kamatemelései azonban kikezdték az addig prosperáló pénzintézet helyzetét, ugyanis a jól szituált kliensek hozamokat illető elvárásai is megnövekedtek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNehezen szabadul a forint és a tőzsdék a bankcsődök nyomásátólA pánik csak akkor enyhült, amikor a svájci jegybank bejelentette, hogy mentőövet dob a Credit Suisse-nek. A forint árfolyama 400 felett is járt egy ideig.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgy új pénzügyi világválságot próbálnak éppen megelőzni AmerikábanAz összes betétre vonatkozó garanciával állítanák meg a Silicon Valley Bank bedőlése által elindított bankpánikot a tengerentúlon.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkFélig kész munkaA makacs maginfláció letörése a továbbra is szűkös munkaerőpiac és magas nominális bérnövekedés miatt nehezebb lesz, ezért a jegybankok nem dőlhetnek hátra.

Pénz bank csőd egyesült államok federal reserve first republic Olvasson tovább a kategóriában