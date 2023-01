A régió többi fizetőeszközéhez képest is nagy menetelésben van a forint mostanában

Budapest, 2022. július 6. Valuták vételi és eladási ára egy budapesti pénzváltó információs kijelzőjén 2022. július 6-án. MTI/Bruzák Noémi

Ezt a hetet eddig 390-es szint alatt töltötte az euró forinttal szembeni árfolyama, amire legutoljára május végén, tehát nyolc hónapja volt példa. Az októberig jelentősen gyengülő forint az utóbbi négy hónapban két hullámban erősödött nagyot, október elejéhez képest most nagyjából 10 százalékkal ér többet az euróhoz képest.

Előzmények: A tavalyi év elején egy euróért nagyjából 350 forintot kellett fizetni, és ez az árfolyam nagyjából tartotta magát áprilisig elejéig, amikor az Európai Bizottság elindította a jogállamisági mechanizmust Magyarországgal szemben. Kisebb-nagyobb kilengésekkel július közepéig tartott a gyengülés, amikor bejelentették a rezsicsökkentés csökkentését.

Földgázkitettség: A drága gáz miatt romló folyó fizetési mérleg viszont továbbra is negatívan hatott az árfolyamra, nagyjából ez magyarázza az év további részében tapasztalt gyengülést.

Regionális kontextus: A forint nagyon sokáig alulteljesített a régió hozzánk hasonló gazdaságainak pénzeihez képest, és ez a különbség azóta sem tűnt el teljesen. A háború kitörése óta a cseh korona még erősödött is, a lengyel zloty pedig gyengült ugyan, de az év végén egy ideig már a korábbi szinjét is meghaladta. A forint elmúlt hónapokban tapasztalt erősödése viszont regionális összehasonlításban is látványos.

Okok: Az erősödést részben a gyengülést okozó trendek változása, részben más okok magyarázzák.

Október elején bejelentették az MVM Gazprommal kötött halasztott fizetési megállapodását, ami a gázársokkok ellen jelentett védelmet.

Közben a nyári 300 euró feletti tőzsdei határidős földgázár fokozatosan visszaesett a háborút megelőző szintre.

A jegybank 2021 közepétől szeptemberig emelte az alapkamatot, október közepén pedig váratlan döntéssel 18 százalékra emelte az irányadó egynapos betéti kamatot, tehát újra nagyot szigorított.

Decemberben kiderült, hogy Magyarország nem bukik EU-s pénzeket, bár a kifizetés még mindig feltételes, időzítése pedig bizonytalan maradt.

Miközben a forintárfolyamra közvetetten ható euró-dollár-árfolyam is a forintnak kedvező módon alakult.

Mi várható? A két legfontosabb tényező továbbra is az uniós pénzek sorsa, és a földgáz árának alakulása. A forint akkor erősödhet tovább, ha ebben a két témában pozitív hírek érkeznek, és akkor gyengülhet, ha ezekkel kapcsolatban romlanak a kilátások.

