Érdemes odafigyelni, mert 50-100 százalékos különbséget is találtunk a karácsonyi menü hozzávalóinak árában

Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP

Leginkább az élelmiszereken spórolnak a magyarok az idei karácsonykor, amin nincs mit csodálkozni a novemberben mért rekordmagas, 44 százalékos élelmiszerár-drágulás után.

A magyar vásárlók számos módszerrel próbálnak védekezni az elszálló árakkal szemben az egyik biztosító felmérése szerint. Kétharmaduk vásárol olcsóbb élelmiszert, több mint felük egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít – csak ezután következik a termosztát alacsonyabb hőmérsékletre állítása és a lámpák lekapcsolása a spórolási megoldások között. A megkérdezettek többsége az idei karácsonyi ajándékra is kevesebbet tervez költeni a tavalyinál, míg harmaduk ugyanannyit – a válaszadók átlagosan 29 400 forintot szánnak karácsonyi ajándékokra. Az ötödik legnépszerűbb spórolási módszer – főként a 30-39 éves korosztályban – az otthoni főzés volt az étterembe járás vagy a házhoz rendelés helyett.*Forrás: az NN Biztosító 2022. novemberi felmérése.

Megnéztük, mennyibe kerül most négy áruházláncban a sok család karácsonyi asztalára kerülő gesztenyés pulyka, desszertnek pedig mézes-mascarponés kuglófot választottuk.

A recepteket egy négyfős, két felnőttből és két gyerekből álló család igényeihez szabtuk. Az árakat december 9-én, néhány esetben 13-án vettük fel a különböző láncok áruházaiban. Fontos kiemelni, hogy az árak azóta változhattak, és azt is, hogy a termékek online árai eltérhetnek a bolti áraktól.

A mostani összehasonlítás annyiban formabontó, hogy teljesen az adott receptre szabtuk a termékek mennyiségeit. Ezeket minden esetben jelöljük az összehasonlítás megkönnyítésére. Mindig a legolcsóbbat kerestük az adott termékből, ami akciós is lehetett. Az is előfordulhat természetesen, hogy valaki máshogy, más összetevőkkel készíti a gesztenyés pulykát vagy a kuglófot – mi egy alapreceptet vettünk most az összehasonlításhoz.

Összességében nagy árversenyt tapasztaltunk ezen a téren is az áruházláncok között, a végső sorrendet pedig mindkét esetben a legnagyobb tételt jelentő pulykamellfilé, illetve a mascarpone ára szabta meg.

A menühöz legolcsóbban az Auchanban vásárolhatjuk meg az alapanyagokat, itt 11 192 forintból lehet kihozni a két ételt. A második legolcsóbb (Interspar) menü ennél 67 forinttal volt drágább. Az Aldinál 11 398 forint lenne a menüsor, míg a legdrágább ezúttal a Tesco lett, ahol 14 746 forint a két kiválasztott recept elkészítése. Igaz, egyetlen tétel, a pulykamell okozta az eltérés nagy részét, ami a Tescónál több mint 1500 forinttal kerül többe a második legdrágább Intersparénál is.

Ha külön-külön nézzük a recepteket, további eltérések láthatók. A főfogás, a gesztenyés pulyka az Auchannál a legolcsóbb, a recept mennyiségei alapján számolva, 7701 forintból jön ki, ami négy főre lebontva fejenként 1925 forintot jelent. A legdrágább a Tescónál lenne ez az étel, 10 580 forint, mert itt a pulykamell a többi áruház átlagárához képest jóval magasabb, és – bár nem ekkora különbséggel – , de a dióbél is itt volt a legdrágább felmérésünk szerint. (A mennyiségeket a legalsó két táblázatban jelöltük a termékek mellett.)

A mézes-mascarponés kuglóf árát a mascarpone ára határozta meg leginkább, 500 gramm 1300-2000 forint között mozgott. Nagyobb tételek voltak még a dióbél és az akácméz, amelyekből lényegesen kevesebb kellett ehhez a recepthez (50 gramm és 75 gramm), de ezek más karácsonyi ételekhez is nélkülözhetetlen összetevők, így jellemzően nagyobb mennyiséget vásárolunk belőlük.

A legolcsóbb mascarpone az Intersparé lett, majd az Aldié. Az Auchan mascarponéja lett a harmadik, és a gesztenyés pulykához hasonlóan a legdrágább ennél az alapanyagnál is a Tesco lett, ahol egyébként az összes említett összetevőnek a legmagasabb volt az ára. A végső sorrend ennek megfelelően alakult, ahogy a grafikonon is látszik.

Ha egyenként nézzük az alapanyagokat, láthatjuk, hogy nem ritkák az 50-100 százalékos eltérések sem az árakban.

A gesztenyepürénél csaknem 50 százalék volt a különbség a legolcsóbb (Auchan) és a ledrágább (Interspar) között, de a zsemlekockánál már 75 százalékos eltérést találtunk a legolcsóbb és a legdrágább tétel között, míg a szőlőknél akár több mint 100 százalékos különbség is előfordult, ahogy a grafikonon is látszik.

Az étcsokoládé, a kakaópor, a tej, az aszalt szilva áraiban nem volt ekkora különbség, de ezeknél is érdemes megnézni a kiszerelést és az egységárat vásárláskor.

A cikk megjelenését az Auchan Magyarország támogatta.

