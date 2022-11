A hidegháború óta nem pörgött annyira Kelet-Európa fegyveripara, mint most

Ukrán katonák Bahmutnál. Fotó: AFP

Kelet-Európa fegyveripara a hidegháború óta nem látott ütemben gyárt tüzérségi lövedékeket és egyéb katonai felszereléseket, mióta Oroszország lerohanta Ukrajnát. A Reutersnek nyilatkozó közel egy tucat kormányzati és vállalati döntéshozó és elemző szerint a konfliktus új lehetőségeket kínál a régió fegyveriparának a fejlesztésére.

„Figyelembe véve az Ukrajnában zajló háború alakulását és számos ország hozzáállását a védelmi költségvetések növeléséhez, a következő években reális esély van belépni új piacokra és növelni az exportbevételeket” – mondta Sebastian Chwalek, a lengyel PGZ fegyvergyártó vezérigazgatója.

Az állami tulajdonban lévő PGZ több mint 50 fegyver- és lőszergyártó vállalatot ellenőriz, amelyek számos különböző harcászati eszközt gyártanak a páncélozott szállítóeszközöktől kezdve a pilóta nélküli légirendszerekig. A vállalat a következő évtizedben 1,8 milliárd dollár befektetését tervezi, ami több mint kétszerese a háború előtti célnak.

Más lengyel, cseh és szlovák gyártók is növelik a termelési kapacitást a Reuters szerint. Amíg az orosz támadás után Ukrajna várt a nyugati fegyverekre, készleteit kelet-európai országok raktáraiból pótolták a szovjet gyártmányú fegyvereihez. Ahogy az Ukrajnát támogató országok készletei elkezdtek csökkeni, a környékbeli fegyvergyártók mind a régebbi, mind pedig a modern berendezések gyártását elkezdték felpörgetni.

Ukrajna közel 2,1 milliárd dollár értékű fegyvert és felszerelést kapott cseh cégektől, ami hozzájárul ahhoz, hogy a cseh fegyverexport idén lesz a legmagasabb 1989 óta. Az ágazat számos vállalata új munkahelyeket és kapacitásokat teremtett. “A cseh védelmi ipar számára az ukrajnai konfliktus és az általa nyújtott segítség egyértelműen olyan lökést jelent, amelyet az elmúlt 30 évben nem tapasztaltunk” – mondta Tomas Kopecny cseh védelmi miniszterhelyettes a Reutersnek.

A magyar kormány az ukrajnai háború előtt is jelentett be fejlesztéseket. 2017 elején jelentette be, hogy 2026-ig 3500 milliárd forintot fog költeni a honvédelmére és a védelmi ipar fejlesztésére a Zrínyi 2026 nevű program keretében.

A program részeként épült fel Kiskunfélegyházán a cseh licensz által gyártott kézifegyvergyár, illetve Zalaegerszegen fog felépülni a német Lynx csapatszállító harcjárműveket összeszerelő gyártósor is. Továbbá az ukrajnai háború következtében Magyarországon ismét felmerült csapásmérő drónok vásárlása vagy esetleges gyártása.

Azonban a hazai fegyveriparra az orosz-ukrán háború nincs olyan pozitív hatással, mint a cseh vagy a lengyel védelmi iparra, ugyanis Magyarország velük szemben nem szállít fegyvereket Ukrajnának, és nem vesz részt az ukrán hadsereg felszerelésének a karbantartásában és fejlesztésében sem.

