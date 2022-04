Mészáros Lőrinc reggelre 9 milliárd forinttal lett gazdagabb a Fidesz győzelmének hála

Az NVI által kiadott választói névjegyzék szerint a legtöbb, előzetesen voksturizmus-gyanúsnak tűnő településen nem nőtt ténylegesen a potenciális választók száma, sőt, többségükben egyértelműen csökkent is.

A billegő körzetekben is akadnak olyan szavazókörök, ahol 80-90, vagy akár 99 százalékos szavazatarányt ért el 2018-ban a Fidesz. Ezek a helyek most is fontosak lehetnek.