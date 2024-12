A kormány gazdaságélénkítési svájci bicskája lett a SZÉP-kártya

A kép illusztráció. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Lakásfelújítással kapcsolatos termékekre is költhetnek a dolgozók a SZÉP-kártyákra érkező juttatásaikból a következő évtől, és mostanra az is kiderült, hogy ezt a kategóriát szélesen értelmezi a kormány: az építőanyagoktól kezdve a bútorokon keresztül a háztartási eszközökig számos különböző típusú árucikk megvásárolható lesz az eddig jórészt kikapcsolódásra fordítható pénzekből.

Előzmények: tavaly és tavalyelőtt volt már példa arra, hogy a kormány átmenetileg lehetővé tette a SZÉP-kártyák használatát a bolti élelmiszer-vásárlások során a rendkívüli infláció miatt. A mostani engedménytől is a gazdaság élénkítését remélheti a kormány az elfekvő lakossági pénzforrások mozgósítása révén.

Ez szektorok közötti forrásátrendezés a turizmus kárára, de annak alakulásával a kormány Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyilatkozatai alapján elégedett, így a jelek szerint megengedhetőnek tartja, hogy a szóban forgó pénz egy része inkább az építőiparba és a barkácsáruházakba áramoljon.

Számokban: tavaly 449 milliárd elköltése mellett ötmilliárd forint ragadt be a kártyatulajdonosoknál, így akár pár százmilliárd forintot is költhet majd a lakosság lakásfelújításra a SZÉP-kártyák használatával, ugyanis azok egyenlegének felét lehet erre a célra fordítani. Viszonyításképp: a most futó Otthonfelújítási Program (OFP) keretösszege 108 milliárd forint.

Mérsékelt érdeklődés mutatkozik az OFP iránt, eddig kevesebb, mint 500 szerződést kötöttek, noha a keret húszezer családi ház felújítására lenne elég. Az OFP bonyolult, és nem lehet csak áruvásárlásra pályázni, hanem a munkadíjjal is számolni kell – ehhez képest a SZÉP-kártyák használatával egyszerűen hozzá lehet majd jutni a felújításhoz szükséges árucikkekhez.

Ezekhez képest sokkal több pénzt is költhet jövőre lakáscélokra a lakosság az önkéntes nyugdíjpénztárakból, amit szintén egy közelmúltbeli törvénymódosítás tesz lehetővé. A nyáron 2100 milliárd forint volt ezekben a pénztárakban, a Nemzetgazdasági Minisztérium reményei szerint ebből 300 milliárd forint mozdulhat meg az intézkedés révén.

Mi várható? A nyugdíjpénztári vagyonnal kapcsolatban felvetették az elemzők, hogy annak egyenlőtlen eloszlása miatt – a felső 10 százaléknak átlagosan 8 millió forintja van a pénztárakban, ám a többieknek jóval kevesebb – csak kevesek tudnak nagyobb léptékű lakáscélokat kitűzni, így a minisztériumi várakozásnál kevesebb pénz áramolhat majd az építőiparba és a lakáspiacra.

Évi 450 ezer forintot utalhatnak a munkaadók a SZÉP-kártyákra kedvező adózás mellett, júliusban az egy főre jutó átlagos aktuális egyenleg nagyjából 32 ezer forint lehetett. Ez is arra utal, hogy kisebb felújításoknál jöhet szóba elsősorban ez a fizetési mód.

