Egyre több ember dönt a haláláról, Hollandiában már a halálozások 5 százaléka eutanázia

A gyógyíthatatlan ALS-betegséggel, és az élet végi autonóm döntések biztosításáért küzdő Karsai Dániel alkotmányjogász népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság elutasította, az Emberi Jogok Európai Bíróságán a Karsai vs. Magyarország ügy tárgyalása után kora tavasszal várható a magyar törvényhozásra nézve lényegében kötelező ítélet. Karsai mindeközben járt a parlamentben is, és az akkor még államfő Novák Katalinnal is egyeztetett.

Karsai aktív részvételével egy széles társadalmi vita kezdődött az élet végi döntésekről, az eutanáziáról vagy az asszisztált öngyilkosságról. Több európai országhoz hasonlóan.

Elmozdulás

Tény, hogy nemzetközi szinten a magyar szabályozás – függetlenül attól, hogy mi történik a gyakorlatban – nem extrém, ahogy például az európai országokban is még mindig többségben vannak az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot kriminalizáló országok.

De az elmúlt években számos európai országban mozdult el a kérdés az egyéni autonómia életvégi kiterjesztése felé: új szabályozások születtek, ahol pedig már működtek ilyen jogintézmények, a számon tartott esetek száma növekedett, a kérvényezők köre szélesedett.

Az életvégi döntések és ezen belül az eutanázia ilyen vagy olyan formában konkrétan és tudatosan több ország jogrendjébe bekerült – érdekes példa a jelenség körüli diskurzusra a trenddel erősen kritikus Michel Houellebec francia író, aki egy esszéjében “a halál európai módjaként” keretezte az eutanázia és asszisztált öngyilkosság terjedését.

Európában létezik önkéntes aktív eutanázia, ahol az orvos aktív szerepet vállal abban, hogy a meghalni szándékozó beteg meghaljon.

Létezik orvos-asszisztálta halál, ebben az orvos passzívan van jelen, például halált okozó szert biztosít, amit azt a páciens maga alkalmazza.

Egyes osztályozások a passzív eutanázia formájaként hivatkoznak az életvégi döntésként szabályozott életfenntartó-életmentő orvosi beavatkozásának visszautasítására.

Van példa még az eutanázia legalizálása nélkül az asszisztált öngyilkosság büntetőjogi kategóriájának dekriminalizálása, amennyiben valakinek az az akarata, hogy meghaljon – ez Svájcban 1942 óta van így. A Karsai-perben is harmadik félként szakértői álláspontot megfogalmazó, a halálhoz való jog érvényesítésének előmozdításán dolgozó civil szervezet is svájci: a Dignitas 2020 végéig összese 3248 ember kívánt-meghívott halálában működött közre Svájc területén magánlakásokban és Zürichhez közeli ingatlanjukban.

Az első eutanáziaszabályozás Hollandiában született meg a kétezres évek elején, több mint 20 évnyi aktív társadalmi párbeszéd – és a szürkezónás eutanáziagyakorlatok – után. Azóta több ország hozott hasonló alapon törvényeket, ezeket általában vitákat generáló nyilvános esetek, sok éves társadalmi párbeszéd, és számos kacskaringós jogi eljárás, per, vétó előzte meg – pár ilyenről, a Pretty-ügyről vagy Vincent Lambert kálváriájáról itt írtunk részletesebben,

Jelenleg az eutanázia vagy asszisztált öngyilkosság valamilyen formája legális Európán belül

Belgiumban, Hollandiában, Luxembourgban,

Németországban (ahol a svájcihoz hasonló a szabályozás, és ahol önkéntes civil öngyilkos-kísérők is működnek például),

2021 óta Spanyolországban,

legújabban pedig Olaszországban

és Portugáliában (elnöki vétók után).

Európán kívül Kanadában, Új-Zélandon, az Egyesült Államok és Ausztrália egyes területein létezik még a jogintézmény. A szabályozás részletei eltérők, de nagy általánosságban a következők a feltételek: a kérelmezőnek gyógyíthatatlan halálos betegnek és beszámíthatónak kell lennie, önkéntesen, többször ki kell fejeznie szándékát a halálra, a halált okozó szert végül pedig saját kezűleg alkalmazza.

Franciaországban, ahol a mélyszedáció legális, éles viták zajlottak és zajlanak a kérdésről, Írország pedig nemrég került közel egy eutanáziatörvény elfogadásához, de az végül nem történt meg.

Ausztriában, Finnországban és Norvégiában a gyógyíthatatlan halálos betegek dönthetnek úgy, hogy nem vetik alá magukat élethosszabbító kezeléseknek, mint például a mesterséges táplálás – ez hasonló a magyar helyzethez, de ezen országok fenti szabályozását inkább a palliatív ellátás kategóriájába szokták sorolni.

Számokban

Ahol már korábban bevezettek ilyen jogintézményt, a kérelmezők köre szélesedett, az esetek száma nőtt.

Svájcban asszisztált öngyilkossági esetek száma 2003 és 2016 között durván 220 esetről 1000 fölé ment.

Hollandiában 1999 és 2022 között az eutanáziaesetek száma durván négyszereződött, mintegy 2200-ról 8720-ra ment fel, és ez volt az eddigi csúcs.

Az összes halálesetből arányaiban is egyre nagyobb százalékot képvisel az eutanázia, a trend növeknő és jelenleg mintegy 5,1 százaléknál jár. Az adatokból az látható, hogy az eutanáziát kérvényezők túlnyomó többsége rákban szenved.

A bevezetés utáni 2 évtizedben Belgiumban is emelkedtek a számok: az első évek pár száz eutanáziaesete után 2022-re közel 3000 esetet tartanak nyilván. Belgiumban is az utolsó elérhető éves adat képviseli a csúcsot.

Hollandiában és Belgiumban szigorú protokollok mellett kiskorúak számára is elérhető az eutanázia – Hollandia nemrég terjesztette ki a szabályozást az 1 és 12 éves gyerekek körére, abban az esetben, ha az élet befejezése az elviselhetetlen és reménytelen – nincs esély javulásra és a palliatív ellátás sem segít érdemben – szenvedésnek ez az egyetlen értelmes alternatívája.

2022-ben Hollandiában egyetlen esetben volt érintett eutanáziában 12 és 16 év közötti gyerek.

Páros halál: nemrég egy holland exminiszter feleségével együtt egyszerre éltek az eutanázia lehetőségével 93 éves korukban. 2020-ban 26-an kérvényeztek egyszerre, párként eutanáziát, míg 2022-re ez a szám 58-ra ment fel. A párban beadott igényléseket ugyanúgy egyénileg bírálják el, de maga a halálba segítés történhet egyszerre – az említett holland pár így tulajdonképpen kéz a kézben halhatott meg.

Ha az abszolút, nem lakosságarányos számokat nézzük, akkor nem Hollandiában élnek legtöbbször az eutanázia vagy asszisztált öngyilkosság lehetőségével: 2021-es adatok szerint Kanadában 10 064-esetet rögzítettek, míg az Egyesült Államokban több mint 1300-at. Az Egyesült Államokban az eutanázia valamilyen formája 11 államban legális: 2016 óta például Washington DC-ben az orvosok felírhatnak halált okozó szert egyéni használatra.

Kanadában az eutanázia 2016-os bevezetése óta a számok évről évre nőnek, 2020-ról 2021-re mintegy 35 százalékkal nőtt az esetszám, így az összes halálesetnek 1-2 százalékát teszik ki. Ugyanakkor például Quebec-ben volt olyan, hogy elérték a halálozások 7 százalékát, de az országos adat csupán 3 százalék.

