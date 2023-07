Az okos lányt igyekszik utánozni a kormány, kivezetés helyett csak felezgeti az extraprofit adókat

A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszeripari cég régebbi épületei tükrözõdnek a kémiai kutatólaboratóriuma üvegfalán. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

A kormány ismét módosította az extraprofit adókról szóló rendeleteket, ezúttal leginkább a Mol és a Magyarországon termelő-fejlesztő gyógyszercégek az érintettek.

Számokban:

A kőolajtermék-előállító , azaz praktikusan a Mol Nyrt. az árbevétele alapján fizet különadót, az újdonság ezúttal az, hogy ennek 2024-es mértéke 1 százalék lesz, szemben az addig érvényes 2,8 százalékkal.

, azaz praktikusan a Mol Nyrt. az árbevétele alapján fizet különadót, az újdonság ezúttal az, hogy ennek 2024-es mértéke 1 százalék lesz, szemben az addig érvényes 2,8 százalékkal. A gyógyszercégek a bevételük alapján sávosan fizetnek adót, ennek mértéke jelenleg 1, 3 és 8 százalék, jövőre pedig a fele, 0,5, 1,5 és 4 százalék lesz. Újdonság, hogy ez az adó csökkenthető a Magyarországon végzett beruházásokkal és k+f tevékenységgel, legfeljebb 50 százalékig.

a bevételük alapján sávosan fizetnek adót, ennek mértéke jelenleg 1, 3 és 8 százalék, jövőre pedig a fele, 0,5, 1,5 és 4 százalék lesz. Újdonság, hogy ez az adó csökkenthető a Magyarországon végzett beruházásokkal és k+f tevékenységgel, legfeljebb 50 százalékig. Ugyancsak beruházással és k+f tevékenységgel lehet 50 százalékig csökkenteni a másik, 40 százalékosra emelt gyógyszeres adót, amit a cégek a tb-támogatott termékek bevétele után fizetnek.

A bányajáradékot az eddigi fix kulcs helyett sávos rendszerűvé alakították át.

A légitársaságok extra befizetéseinek szabályait rendelet helyett már korábban külön törvénybe helyezték ki, ennek két-két, egyaránt sávos adókulcsa van, a mostani változás az Izrael területére repülő utasok után fizetett adót az alacsonyabb kulcsokhoz rendeli.

Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere szerint a Magyarországon termelő, de exportra is gyártó gyógyszercégek nemzetközi versenyhátránya csökken az adók mérséklésével. A kőolajtermék előállításra kivetett adó csökkentése pedig talán azt jelzi, hogy annak kivezetését nem egyszerre, hanem fokozatosan képzelik el.

A kormány nem először nyúl hozzá váratlanul a rendeletekhez, a módosítások és a jövőbeni kivezetések részben az Európai Bizottságnak tett korábbi vállalásokat is takarják, amelyek az uniós pénzekhez való hozzáféréshez is szükségesek. Kicsit azt próbálja megoldani tehát, mint az okos lány a mesében, teljesíti is az extraprofit adók kivezetésére vonatkozó vállalását, de meg is tartja azokat a költségvetési bevételek érdekében.

