A magyar tanárok sokkal jobb fizetés kapnak a határon túl

Egy évtizede még elképzelhetetlen lett volna, egy olyan kijelentés, hogy a fiatal tanároknak megéri átjárni Romániába tanítani. Pedig a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az Inforádiónak azt mondta, tudnak olyan tanárokról, akik Gyula környékéről átjárnak Aradra, Nagyszalontára, mert sokkal jobban megéri számukra egy ottani magyar iskolában tanítani, mint a hazai oktatási intézményekben.

Az Erdély Ma pedig részletesen összehasonlította a két ország tanárainak jelenlegi fizetését. Bár az kezdő nettó fizetéseket tekintve „csak” egyharmaddal magasabb a romániai pedagógusoké, ha azt is figyelembe vesszük, hogy ott 18 óra, nálunk pedig 26 óra is lehet a kötelező heti óraszám, akkor már meg is van a kétszeres különbség.

A pedagógusbérek régiós összehasonlítása nem könnyű feladat: mindegyik országban próbáltuk a magyar Pedagógus I-nek megfelelő kategóriát használni, és az egyetemi végzettségű, magasabb béreket vettük figyelembe. Így is az látható, hogy bár a bruttó bérekben nincs nagy különbség, nettóban viszont Szlovákiában 15 százalékkal magasabb a kezdő tanári fizetés. Igaz, Romániában 13 százalékkal alacsonyabb, viszont az évek múlásával egyre inkább lemaradnak a magyar tanári fizetések.

Két évtized tapasztalat után a román tanárok harmadával, a szlovák tanárok kétharmadával, 40 év után pedig 15, illetve 81 százalékkal keresnek többet, mint a magyarok.

Mindez azt jelenti, hogy a jelentős számú határon túli magyar oktatási intézményben ma már jobban keresnek a magyar tanárok, mint Magyarországon.

A hazai tanárbérek a Magyarországhoz hasonló egy főre jutó GDP szintjén lévő két szomszédországban tehát magasabbak, de nem mindegy, hogy milyen képzettség és tapasztalat mellett hasonlítjuk ezeket össze.

Az átlagos fizetésekre nagy hatással van, hogyan alakul a korszerkezete a pedagógusoknak: ha több az idősebb, akkor magasabb az átlag, ha sok a pályakezdő. alacsonyabb. Ezért az átlagbérek összehasonlítása önmagában nem mutatja meg, mennyire vonzó pálya más országokban tanárnak lenni.

Régiós sereghajtó Magyarország

Az alábbi grafikon az Európai Bizottság gyűjtésében készült arról, hogy a régióban a bruttó bérek a 2020/2021-es tanévben hogyan alakultak.

A szomszédos országok közül csak Szerbiában alacsonyabbak a bruttó tanárbérek, mint hazánkban.

A bruttó béreket vásárlóerő-paritáson is össze lehet hasonlítani, így az egyes országok közötti árszínvonal hatását lehet kiszűrni. Ebben a relációban a szlovák óvodapedgaógusok bére marad csak el a hazaitól, minden más országban sokkal jobban fizetik a pedagógusokat.

A megélhetési költségeket is figyelembe véve a román tanárok másfélszer jobban élnek, mint a magyarok, de a szerbiai tanárok is tizedével tehetősebbek a magyaroknál.

Mindezek az adatok ráadásul bruttó bérekre vonatkoznak, a magyar adórendszer pedig a keveset keresők nem kapnak semmilyen adókedvezményt, így nettó béreket figyelembe véve a magyar tanárok még rosszabbul szerepelnének a listán – ahogy a cikk elején azt saját, idei évre vonatkozó adataink is mutatták.

Nemzetközi szinten példátlanul alacsony tanárbérek

Nem csak arról van szó, hogy Magyarország esete a régióban lenne különleges. Az OECD adatbázisában 29 fejlett országra érhető el adat arról, hogy a tanárok fizetése hogyan alakult 2020-ban amerikai dollárban számolt vásárlóerő-paritáson. Ebben is Magyarország az utolsó az általános iskolai alsó- és felső tagozat esetében. Az OECD átlagtól pedig elképesztő messze van Magyarország, de a helyi árakat figyelembe véve a cseh tanárfizetések harmadával érnek többet.

A magyar tanárbérek persze a hazai diplomás bérekhez hasonlítva is siralmasak. Az erre vonatkozó OECD adatok szerint Magyarország szintén utolsó, csak az Egyesült Államok vetekszik a magyar mutatóval. A szomszédos országok közül csak Szlovákiára érhető el adat: nálunk 2020-ban az általános iskolai tanítók és tanárok a diplomás bér alig 60 százalékát kapták meg, északi szomszédunknál 75 százalék ez a mutató – a cseh érték egy százlékponttal marad el ettől.

Elkerülik a pályakezdők a magyar iskolákat

És hogy mi lett a következménye az alacsony pedagógusbéreknek? A peagógusok generációi hiányoznak a magyar oktatásból. Bár a tanári pálya máshol sem annyira vonzó, de ilyen extrém tanárhiánnyal a régió országai közül más nem küzd.

Az OECD adataiból az látható, hogy a térség országai közül messze Magyarországon a legkevesebb a pályakezdő pedagógus. A 30 év alattiak aránya az OECD összes tagállamában 14,6 százalék, Magyarországon 6,7 százalék. Ezzel szemben Ausztriában a 30 év alatti általános iskolai pedagógusok aránya 17,6 százalék, Szlovéniában 9,2 százalék, Csehországban 8,7 százalék Szlovákiában 8,3 százalék.

Ráadásul a magyar pedagógusok átlagéletkora a legmagasabb 47,2 évvel.Az OECD-ben 43 éve az átlag, Ausztriában és Szlovéniában 44, Szlovákiában 45 év.

Összefoglalva az adatok azt mutatják, a magyar pedagógusok kevesen vannak, a tanárok idősek és rosszul fizetettek a térségbeli összehasonlításban.

