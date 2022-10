A zaporizzsjai erőmű körül dúló harcok megmutatták az atomerőművekkel kapcsolatos legnagyobb dilemmát

Orosz katona a zaporizzsjai atomerőmű előtt. Fotó: AFP/Europress

Az elmúlt hónapokban még az atomerőműveket programszerűen bezáró Németországban is éles fordulatot vett azok megítélése az energiaválság miatt, azonban az elszálló üzemanyagárakkal szemben a reaktorokhoz kapcsolódó biztonsági kockázatok súlya is megnövekedett a mérleg másik oldalán. A zaporizzsjai erőmű körül dúló harcok ugyanis olyan rendkívüli helyzetet teremtenek, amivel a létesítmények tervezésekor aligha számoltak a mérnökök, amint arról a Bloomberg is beszámol.

Az atomerőművek a viharoktól kezdve a földrengéseken keresztül egészen a repülőgépek potenciális becsapódásáig számtalan katasztrofális eseményt vészelhetnek át érdemi sérülés nélkül, háborús körülményekre és katonai csapásokra azonban nincsenek felkészítve. A legnagyobb ukrán (és egyben európai) erőmű ellen indított támadások rámutatnak e hiányosság következményeire: a nukleáris katasztrófa fenyegetése mellett a békeidőkben az ukrán áramigény ötödét adó létesítmény kiesése az energiatermelésből jelentős érvágás volt az villamosenergia-szolgáltatásban.

Igaz, manapság már inkább a kis méretű, moduláris reaktorok (SMR) építése felé mozdul az ágazat, amelyeket viszonylag gyorsan és kevés pénzért lehet felépíteni akár elszigeteltebb fekvésű területeken is. Az ellátás biztonságának szempontjából tehát a kisebb jelentőségű létesítmények kevéssé kockázatosak, azonban több kisebb reaktor építésével megsokszorozódik a potenciális nukleáris fenyegetést jelentő célpontok száma a világban. Az atomenergia súlyának növekedésével továbbá egyre nagyobb lemondással jár a reaktorok leállítása melletti döntés háborús fenyegetés esetén – derül ki az amerikai lap által idézett szakértők megállapításaiból.

Megoldás lehetne az atomerőművek felkészítése a háború okozta kockázatokra, azonban kérdéses, hogy ez milyen áron történhetne meg – az erre vonatkozó számítások már csak azért is nagyon nehézkesek, mert az eredeti tervekhez képest gyakran csak késlekedve és többletköltségekkel épülnek meg a reaktorok, így a gazdaságosságukat eleve csak nehezen lehet felbecsülni. A problémakör mindenesetre elsősorban az ázsiai országokat érinti a jelenlegi tendenciák szerint. A legtöbb építkezés Kínában és Indiában zajlik, miközben Európában és az Egyesült Államokban a szél- és a naperőművek előretörésével egyre csökken az atomenergia jelentősége.

