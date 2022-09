Minden nyolcadik óvodapedagógus hiányzik Budapesten, hiába egészítik ki a havi bért akár 170 ezerrel az önkormányzatok

Sok szülő aggódott a szeptemberi óvodakezdéskor, hogy lesz-e óvodapedagógusa a gyermekének. Egy fővárosi csoportban végül ők léptek a tettek mezejére, amikor még augusztus 25-én sem volt meg, hogy lesz-e pedagógus: a nyugdíjba vonulás után még hat évet dolgozó, a munkát júliusban befejező óvónénit a szülők addig győzködték, hogy még egy évet vállalt.

Különösen a fővárosban okoz kihívást a megfelelő munkaerő megtalálása. Magyarországon ugyanis a közszférában alapvetően egységes bérek vannak. Hiába magasabbak a budapesti bérek kétharmadával, mint Békés megyében, aki az oktatásban dolgozik, ugyanannyit keres.

De nem csak a bérek magasabbak a fővárosban, hanem a megélhetési, különösen a lakhatási költségek. Emiatt különösen nehéz pályakezdő óvodapedagógusokat találni, hiszen az államilag járó nettó 173 ezer forintos fizetésből az étkezést és az albérletet egyszerűen nem lehet kifizetni. Az oktatási intézményeket elvette a kormány az önkormányzatoktól, az óvodákat és a bölcsődéket azonban meghagyták helyi szinten, így a kormány helyett ők próbálják az áldatlan állapotokat orvosolni.

Önkormányzatok tartják életben az óvodákat

A helyi megoldások pedig látványosan jobban működnek, mint a központilag irányított közoktatás. Az önkormányzatok az egyre szűkölő anyagi lehetőségeik ellenére igyekeznek többletforrásokat biztosítani a területre. Eddig azonban nem lehetett tudni, hogy valóban mit is jelent ez az anyagi támogatás a gyakorlatban. Közérdekű adatkéréssel fordultunk az összes fővárosi önkormányzathoz, hogy mekkora összeggel egészítik ki az állami bértábla alapján biztosított fizetéseket.

Mielőtt az adatokat részletesen bemutatnánk, fontos kiemelni, hogy nem csak a fizetés számít a pedagógus szakma megbecsülése szempontjából. A jövőre vonatkozó kiáltások, de különösen a munkahelyi körülmények is ugyanilyen fontosak.

Az alacsony bérek mellett az intézmények sanyarú anyagi helyzete is nehézzé teszi a magas színvonalú szakmai munkát. Ahogy egy óvodavezető a kérdésünkre összefoglalta:

Szinte minden kollegám másodállást kénytelen vállalni, mert nem él meg a fizetéséből, ami az amúgy is sok energiát felemésztő mindennapi munka mellett nagy teher. Látom a mindennapi életben a kifáradást. Sok csapatépítő játékkal próbálom a lelket tartani a kollegákban, hogy elterelődjön a fáradságról a figyelem, illetve sok megerősítés, napi szintű bíztatással tudom megtartani a kollegákat.

Sok önkormányzat is látja és elismeri a munkát – de néhányan még kérdéseinkre sem voltak hajlandók válaszolni. 23 fővárosi kerületet kérdeztünk, közülük négytől semmilyen választ nem kaptunk. A kerületek közül 16 ellenzéki vezetésű, ezek negyede nem válaszolt, viszont mind a hat fideszes kerület adott információt. Az ellenzéki válaszok közül egy olyan volt, ami valótlan indokokkal hárította el az adatok megadását.

– 2021-ben mekkora volta az óvodapedagógusok átlagos havi bruttó fizetése (beleértve jutalmakat, egyéb juttatások)

– A bruttó bérből mekkora összeget biztosított a törvényileg biztosítotton kívül az önkormányzat

– A bruttó béren kívül az önkormányzat által biztosított egyéb juttatások (pl. ruhapénz, szép-kártya, utalvány, albérlet támogatás, stb.) bruttó értékét, amennyiben elérhető, megadva a kategóriákat is.

– Jelenleg mennyi óvodapedagógus dolgozik az intézményben, és mennyi darab betölten óvodapedagógusi hely van.

A felmérésből azonban így is nagyon érdekes eredmények születtek:

Az óvodapedagógusok átlagjövedelme a fővárosban minden juttatással együtt átlagosan havi 466 ezer forint volt 2021-ben * az óvodapegagógusok számával súlyozott átlag . Ebből a bruttó bér 432 ezer forint, ami a fővárosi 541 ezer forintos bruttó átlagbértől ötödével marad el. A fővárosi óvodapedagógusok jövedelmének ötödét nem a kormány, hanem az önkormányzatok állják. 40 ezer forint jövedelemkiegészítést és 30 ezer forintos cafetériát, jutalmat és egyéb juttatást kaptak átlagosan a fővárosi óvodapedagógusok. Ahol fideszes a polgármester, ott 72 ezer forintot, ahol ellenzéki, ott 62 ezer forintot fizettek ki átlagosan egy-egy óvodapedagógus többletjuttatására. Így hiába állítja az ellenzék, hogy számukra fontos megoldandó probléma a pedagógusok alacsony fizetése, a fővárosi kerületekben mégis a kormánypárti vezetésű önkormányzatok tesznek többet az elhibázott kormányzati politika kompenzálására.

A bölcsődei és óvodai pedagógusok országos átlagfizetése a KSH 2021-es adatai szerint 353 ezer forint volt. A 30 év alattiak azonban csak 284 ezer, az 50 év felettiek 417 ezer forintot kerestek.

Ha nem lennének az önkormányzati juttatások, a fővárosban 360 ezer forint lett volna a 2021-es bruttó átlagbér, ezt 62 ezer forinttal emelik meg a juttatások. A támogatásokra szükség is van:

minden nyolcadik óvodapedgagógusi státusz betöltetlen Budapesten.

A választ adó önkormányzatoknál a 2612 státuszból 316 volt betöltetlen augusztus végével. És hogy miért lehetetlen küldetés az önkormányzatoké? A nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok száma magasabb, mint a frissen végzett, a területen egyáltalán dolgozni kívánó pályakezdők száma országosan. A kormány érthetetlen politikája a pedagógusbérek nemzetközi szinten is példátlanul alacsonyan tartásával hosszú távon is problémákat okoz, egyre kevesebben jelentkeznek és végeznek a pedagógusi szakokon, egyre többen mennek nyugdíjba, így exponenciálisan fog növekedni a szakemberhiány.

A fővárosban azonban éppen a fideszes kerületek próbálják jobban kiküszöbölni a kormány hibáját:

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy mennyire függ össze a magasabb önkormányzati bérkiegészítés és a pedagógushiány. Az alábbi ábrán azt mutatjuk meg, hogy minél magasabb az önkormányzati juttatás, annál kevesebb a betöltetlen státusz. Az összefüggés azonban nem olyan erős, mint gondolnánk: a korrelációs együttható csupán -0,1. Tehát a bérek emelésével az adatok alapján csökken a betöltetlen állások száma, de más faktorok is befolyásolják a munkaerőhiányt. Ennek több oka is van: egyrészt a munkahelyi körülmények is fontosak a bérek mellett, másrészt az is nagyban befolyásolja a hiányzó kollégák számát, hogy éppen az adott kerületben mennyien vonultak nyugdíjba, van-e a kerületben elég fiatal munkavállaló, milyenek a közlekedési és lakhatási feltételek.

Ha az adott területre sok fiatal, gyerekes költözik be, akkor különösen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok a munkaerő megtalálásában. Ezen kívül az is fontos, hogy mióta vezették be a juttatásokat, és azok mennyire ismertek.

Az interneten keresve nem kis kihívás néhány kerület esetében rátalálni, hogy milyen juttatásokat biztosít, de még az álláshirdetésekből sem derül ki egyértelműen. Ezek transzparensebb kommunikálása hozzájárulhatna a munkaerőhiány csökkentéshez.

Hogy mennyire lényeges eleme az önkormányzati kiegészítés az óvodapedagógusi fizetéseknek, azt a végzettség és szakmai tapasztalat alapján kialakított bértábla szerinti bérek mutatják meg.

A rendkívül alacsony pedagógusbérek idénre sem változtak: 2022-ban duplájára, 20 százalékra nőtt a pedagógusok bérkiegészítése. Ennek hatására a havi bruttó 260 ezer forintos, középfokú végzettséggel rendelkezők minimális bérére vonatkozó szintet nem éri el a pályakezdők bére: az első két évben a pedagógus I. minősítésű óvodapedagógusok 219 ezer forintot kapnának, az egyetemi végzettségűek 243 ezer forintot. Ezért esetükben legalább 260 ezret kell utalni. Összehasonlításul érdemes azt is kiemelni, hogy ezek alacsonyabb bérek, mint a 2021-ben bruttó 280 ezer forintos gyorséttermi jövedelmek.

Fontos azonban, hogy az első két évben gyakornokként lehet dolgozni, csak ezt követően járhat a magasabb, Pedagógus I. szerinti fokozat szerinti bér. Tehát az első két évben minimálbért keresnének a óvodapedagógusok, ami különösen a fővárosban teszi lehetetlenné a megélhetést.

Az egyes önkormányzatok válaszait is bemutatjuk, a fővárosi kerületeket három csoportba osztva (budai kerületek, pesti belváros, pesti külváros).

Budavár

Az I. kerületi Budavári Önkormányzat az óvodapedagógusait kiemelten jól fizeti. Az itteni munkahelyeket megközelíteni is könnyű, és a munkahelyi környezetre sem lehet panasz. Ennek ellenére még nekik is kihívást okoz a megüresedő státuszok feltöltése. Ahogy válaszukban írták, az egyik fő kihívás, hogy sokan a nőkre vonatkozó, 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjazást kérik, az átlagéletkor pedig 45,7 év az óvodáikban. A betöltetlen álláshelyekre pedagógiai asszisztenseket vesznek fel, akik délután vannak a gyermekekkel. Ezekben a csoportokban több munka hárul az óvodapedagógusokra, mert a pedagógiai asszisztensek nem végezhetnek szakmához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, hiszen nincs meg az óvodapedagógusi végzettségük. A havi bruttó 54 ezer forintos bérkiegészítésen kívül kéthavi bérnek megfelelő jutalmon kívül éves 25 ezer forint ruhapénz, 261 ezer forintos cafeteria juttatás is van.

II. kerület

A kerület válaszából az látszik, hogy a tehetős lakosságú kerületben, mivel eleget áldoznak az óvodapedagógusokra, nincs is hiány. Az állandó havi 54 ezer forintos bérkiegészítés mellett havi 12,5 ezer forint cafetriát is fizetnek. Pedagógusnapra kétheti fizetést utalnak pluszban, de év végén a bérmaradvány terhére további 2-3 heti fizetést is kapnak – a kimutatásban egy havi juttatást vettünk átlagosan figyelembe. Cafetria és jutalom nélül a havi bruttó átlagfizetés 420 ezer forint volt tavaly. Óbuda önkormányzata nem reagált a kérésünkre, de álláspályázatból látható, hogy csak 20 ezer forint bérkiegészítést adnak. A XII. kerület egyike a kevés fideszes, tehetősebb kerületeknek a fővárosban – mégis igencsak jelentős szociális kiadásokra van szükségük nekik is, hogy legyen elegendő óvodapedagógus. Az önkormányzati a Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeházban kedvezményes bérlakást biztosít – ez különösen azért érdekes, mert a lakhatás különösen drága a nem helyben lakó, erősen alulfizetett pedagógusoknak. A kerületi dolgozók havi 30 bruttó 30 ezer forintos bérkiegészítése nem igazán jelentős, de a gyakornokoknak ezen felül még bruttó 12.300 forint kiegészítést adnak. A cafetéria havi 14 ezer forintot jelent, de a pedagógusnapi 150 ezer forint is érdemi juttatás. A 13. havi fizetés pedig még tovább emeli a törvényi, nagyon alacsony béreket. A főiskolai diákok mentorálása havi 25, az új kollégák mentorálása havi 10 ezer forintot ér. Az önkormányzat viszont nem volt hajlandó megadni, hogy hány óvodpegagógus van a kerületben, és mennyi a betöltetlen állás.

Újbuda

Az XI. kerület válaszában egy érdekes összefüggésre hívta még fel a figyelmünket: az állami normatíva egy óvodapedagógusra számolt havi összege 2021-ben 343 260 forint/fő/hó összeget tett ki, és ezt az önkormányzatnak kellett 27 713 forint/fő/hó értékkel kiegészítenie. Tehát a kormányzat még a saját törvényei szerinti fizetést sem biztosítja, már ez is az önkormányzat részfinanszírozásával alakul ki. Ezen felül újbudai pótlékként havi bruttó 30 ezer forintot, cafetéria, utazási költségtérítés jogcímeken 15 759 forintot fizettek havonta átlagosan mindenkinek. Újbudán a tapasztalatok szerint az óvodapedagógus álláshelyek átlagosan 6 hónapig betöltetlenek – van ahol alig egy hónap, van ahol két év az átlag. A kerületben kevesebb többletjuttatás van, mint máshol, ez pedig is meg is látszik abban, hogy közel minden tizedik óvodapedagógusi pozíció nyitott. Minderre válaszul 2022-ben jelentősen növelték a hozzájárulást, az Újbuda pótlékot 30-ról 50 ezer forintra, míg a cafetéria keretet évi 200-ról 300 ezer forintra – mindez egy 12 százalékos béremelésnek felel meg.

Bevezetik az óvodákban az inkluzív nevelési pótlékot, mely lehetőséget ad a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében aktívan résztvevő kollegák munkájának elismerésére. A lakhatást itt is fontos tényezőnek tartják, az önkormányzati dolgozóknak meghirdették az Újbudai Lakhatási támogatást a dolgozók albérletköltségének kiegészítésére; informatikai eszköz pályázatot indítottak; illetve meghirdették a pályakezdők bevonzását célzó Újbudai ösztöndíjprogramot, így bíznak benne hogy hamarosan jóval kisebb probléma lesz a munkaerő megtalálása. Budafok-Tétény önkormányzata a 30 ezer forintos keresetkiegészítés mellett tavaly 5, idén összesen 9 jogcímen biztosít jutatásokat. Az összesen 239 millió forintból 133 millió forint jutalom volt, 50 millió forint volt a bérkiegészítés, 55 millió forint a béren kívüli juttatás – ezeket a bruttó értékeket azonban csak becsléssel tudtuk az óvodapedaagógusokra osztani, feltételezve, hogy a státuszuk az összes óvodai bértömeg 70 százaléka[jegyzet].

Összességében így 85 ezer forintos juttatás adódik, ami kicsi magasabb, mint egy álláshirdetésben megadott 67 ezer forintos érték – igaz, ebben a jutalom nem szerepel. Ez azonban nehezen összevethető így más kerületek értékeivel. Ezen kívül külön lakhatási támogatást is nyújtanak minden kerületi köszszolgáltatásban dolgozóknak 20 ezer forint összességében rezsitámogatásként. A 20 üres óvodapedagógusi státuszt pedagógiai asszisztenssel tudják lefedni.

Lipótváros

Az V. kerületben 4 óvoda van, betöltetlen álláshely nem volt. A 30 ezer forintos bruttó bérkiegészítésen kívül évente 90 ezer forintos ruhapénz, havi 12 ezer forint szép-kártya juttatás, a jogosultaknak havi 40 ezer forint albérlettámogatás jár. Az egyik kerületi óvodavezető azt is kiemelte, hogy nem csak az anyagi támogatás fontos ahhoz, hogy meg tudják tartani a kollégákat. Az önkormányzat biztosította az óvodapszichológust úgy is, hogy a törvény szerint nem volt elvárás. A munkához ugyanígy fontos az óvodatitkár is és a törvényi előíráson túli edajkák is.

Terézváros

A VI. kerületben a tavaly 45 ezer forintos bruttó bérkiegészítést idén 50 ezer forintra emelték, illetve másfél éve ismét biztosítanak szolgálati lakásokat. Az utóbbi években egyre nehezebb nekik a megüresedett helyekre szakképzett óvodapedagógusokat találni. Nem a fluktuáció a fő kihívás: egyre nő az átlagéletkor, egyre többen mennek nyugdíjba. Az anyagi juttatások mellett a munkakörülményekre is hangsúlyt helyeznek: úgy gondolják, az óvodáik szépek, modernek, állagmegóvásukról, karbantartásukról, az eszközállomány bővítéséről folyamatosan gondoskodnak.

Erzsébetváros

A VII. kerületben álláshirdetésben is megjelenítik a juttatásokat, 48 ezer forint bruttót ad havonta az önkormányzat, SZÉP kártyára havi 5674 forintot utalnak.

Józsefváros

Nem adott választ.

Ferencváros

A IX. kerületben is küzdenek az országosan jelentkező pedagógushiánnyal, de úgy látják, hogy az elkötelezett, kollegák érdekeit szem előtt tartó óvodavezetők és a megfelelő önkormányzati intézkedések következtében a jelenlegi óvodapedagógushiány mértéke nem kiemelkedő, így az ellátási érdeket nem érint.

Angyalföld, Újlipótváros

A szociális szolgáltatások minősége híresen magas a kerületben, ezért nem is csoda, hogy az óvodapedagógusok bérére itt költenek a legtöbbet. Az állami normatíván felül az önkormányzat az alábbiakkal egészítette ki az óvodapedagógusok fizetését: havi 25.000 forint/fő és 74.000 forint/fő közötti összeget önkormányzati keresetkiegészítés címen; egy évben két alkalommal jutalom, melynek összege átlagosan a dolgozó egy-egyhavi illetménye; azonfelül két alkalommal további bruttó 100-100.000,- forint/fő jutalom. A bruttó béren kívüli juttatások: szép-kártyára nettó 312.500 forint/év/fő. – munkaruha 30.000 forint/év/fő.

Angyalföldön és Újlipótvárosban a fluktuáció elsősorban a nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlása, illetve a pályájukat elhagyó pályakezdő pedagógusok kilépése miatt van, a kilépett dolgozókat rövid időn belül pótolni tudják – ami nem csoda, az országban talán legjobb fizetést és körüményeket adják. Újpesten a kereseti adatokat nem adták ki, önkormányzati bértámogatásra vonatkozó online adatokat nem találtunk – de itt az egyik legmagasabb a betöltetlen óvodapedagógusi helyek száma, 15 százalék, 246 helyből 38 üres.

Kőbánya

A X. kerületben az önkormányzat az óvodákban foglalkoztatottak számára egységesen bruttó 200 ezer forint/fő/év összegű cafetéria juttatást, valamint bruttó 250 ezer forint/fő/év jutalomkeretet biztosít 2022-ben. Emellett illetményszint-fenntartási pótlékot is bevezettek, ami havi maximálisan 55 ezer forint bruttó összeg, amennyiben a 2022. január havi jövedelem a 2021. december havi jövedelemhez képest csökkent. Amennyiben a havi jövedelem emelkedett, a növekedés függvényében az 55 ezer forint arányosan csökken, de a pótlék legalább 20 470 forint/hó. Az óvodapedagógusok havi illetménye 2021-ben 281 ezer forint és 526 ezer forint, 2022-ben 339 ezer forint és 567 ezer forint között alakult, az iskolai végzettség, a szakmai gyakorlat és az elnyert minősítés, továbbá az önkormányzat által biztosított illetménykiegészítés figyelembevételével. Az üres álláshelyek betöltése nem könnyű ebben a kerületben is, leginkább nyugdíjba vonulnak, elköltöznek és más szakmát választanak az egykori óvodai szakemberek.

Zugló

A XIV. kerületben nem tudtak arra a kérdésünkre válaszolni, hogy milyen juttatásokat kapnak az óvodapedagógusok – válaszuk szerint ez nem olvasható ki a költségvetés soraiból. Az önkormányzati honlapon, álláshirdetések alapján sem leltünk ilyen információt. 2019-ben a HVG írt arról, hogy az óvodai dolgozók panaszos levelet írtak az önkormányzatnak, mert kevés a juttatásuk – csak munkahelyi melegétkezést biztosítottak a cikk szerint. Mivel a bruttó átlagbér igen alacsony, feltehetően nincsen valóban érdemi juttatás – ezért is lehet minden ötödik státusz üres. Ezt támasztja alá, hogy 2019-ben a szülők petíciót is indítottak, hogy végre tegyen valamit az önkormányzat – nem tett, és minden ötödik óvodapedagógusi státusz betöltetlen is maradt.

Kertváros

A XVI. kerület kiemelkedően odafigyel az óvodai ellátásra, az 557 ezer forintos bruttó átlagbér a legmagasabb a kerületek között. A keresetkiegészítés java részét úgynevezett Kertvárosi pótlékként utalják. Emellett cafetéria juttatást (SZÉP-kártya), ruházati költségtérítést, lakhatási támogatást – önkormányzati lakás, illetve albérlet-támogatás formájában -, képzési támogatást, az intézményvezetők és helyetteseik számára telefonköltség-támogatást is adnak. 2022-től az önkormányzat az összes dolgozójának hűségpótlékot vezetett be. Ez azoknak jár, akik legalább öt éve dolgoznak a kerületi intézményekben. Az 5-15 év munkaviszonnyal rendelkezőket 16.000 forint, a 15-30 év közöttieket 32.000 forint, és a 30 év fölötti munkaviszonnyal rendelkezőket 48.000 forint havi pótlék illeti meg. Ez ötletes megoldás, hiszen így nem éri meg más kerületbe mennie a kollégáknak – nincs is munkaerőprobléma, alig 3 százalék az üres státusz. A kerületet Kovács Péter fideszes polgármester vezeti, mégis kiemelten kezelik az óvodai oktatást.

Rákosmente

A XVII. kerületben nincsen általános jövedelemkiegészítés, de évi 200 ezer forint cafeteriát és 30 ezer forint ruhapénzt biztosítanak. Azonban azokban az intézményekben, ahol gyógypedagógusi tevékenységre van szükség, többletként 8 fő státuszt, és az ő bérüket is biztosítják. Ezen kívül az integráltan kezelhető gyermekek nevelésében részt vevő pedagógusok havi többlet díjazásban részesülnek, amely csoportonként 30.000 forint/hó összeget A gyógypedagógiai pótlék az illetményalap 5 százaléka

Csepel

Az önkormányzat válaszából kiderül, hogy 2021-ben az óvodák finanszírozása 2,25 milliárd forint volt, amiből 1,61 milliárdot állt csak a központi költségvetés. A teljes költség 28 százalékát az önkormányzat fizette. Csepeli pótlék címen az általános ellátásban dolgozó pedagógusok számára 40 000 Ft/hó, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában feladatot vállalóknak 50 000 Ft /hó bérkiegészítést adnak, SZÉP kártyára havi 14,5 ezer forintot utalnak, a munkaruha értéke évi 14 ezer forint. Emellett évente 87 ezer forint / fő a jutalom keret, amit egyedileg fizetnek ki. A kerületben azonban így is jelentős az óvodapedagógus hiány, minden harmadik státusz betöltetlen. Pedig az önkormányzat a másoddiplomás képzést is 80 százalékban támogatja. Pesterzsébeten jelentős gondot okoz az óvodapedagógus hiány: 163 státuszból 42 betölteten, de ebből 22 megbízásos megbízással biztosított. Bár ezt nem írták a válaszban, feltehetően a nyugdíjas óvónőket foglalkoztathatják így. Feltehetően máshol is jellemző ez, csak nem emelték ki a válaszokban. kattintva elérhetők.

