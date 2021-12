Még azelőtt elfogyhat a Pfizer Magyarországon, hogy az új beszerzés ideér

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Csendes Canossa-járásnak minősítette egy európai bizottsági illetékes, hogy a 2022-es közös uniós vakcinabeszerzésből eredetileg egyedüliként kimaradó Magyarország utólag csendben visszaimádkozta magát a programba. A Euronews november végi cikke szerint ennek köszönhetően a kormány rendelhet gyermek- és felnőtt adagokat is a Biontech által kifejlesztett Pfizer-készítményből, a kormány ugyanakkor péntekig következetesen azt állította, hogy csak az 5-11 éves korosztály számára teszi ezt meg. „A kormány oltási politikája nem változott, továbbra sem veszünk részt az uniós beszerzésben, de minden olyan oltásból rendelünk, ami új korosztálynak megfelelő” – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely december 2-án.

Most viszont úgy néz ki, hogy a kormány meggondolta magát, mert miután az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a tagállamok 180 millió dózist rendelnek a Pfizer omikron koronavírus-variánsra specializált vakcinájából, a Portfolio.hu kérdésére a koronavírus sajtóközpont azt írta: az omikron variáns miatt induló új uniós vakcinabeszerzés feltételeiről Magyarország jelenleg egyeztetéseket folytat az Európai Bizottsággal.

A megújított vakcina kapóra jöhet a kormánynak, mert enélkül egy hirtelen fordulat furcsán nézne ki azután, hogy hangosan és nagy mellénnyel maradt ki a közös uniós beszerzés 2021 utáni köréből. Sok nyilatkozatot lehetne idézni ezzel kapcsolatban, de most csak egyet hoznánk ide, Orbán Viktor szokásos pénteki interjúját a Kossuth Rádióból május 21-én. Ebben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a magyar vakcinagyár indulásáig biztosan elegendőek lesznek az addig lekötött készletek, utána pedig már rendelkezésre áll majd a hazai fejlesztésű és gyártású oltóanyag. A kormányfő ezt követően pedig kifogásolta, hogy – szemben az idei helyzettel, amikor többféle vakcina is érkezett – csak egyféle oltóanyagot, a Pfizerét akarja beszerezni az Európai Bizottság:

Azt meg végképp nem szeretjük, hogy egyetlen fajtából lehet választani. Tehát ha egyből veszel, akkor az általában nem neked kedvez, hanem az eladónak, és egyébként is a magyarok itt, a kommunizmus alatt megtanulták, hogy nem jó az ilyesmi. Mindig szoktam mondani a nyugati barátainknak azt az Aeroflot, kommunista időkből itt maradt viccet, hogy megkérdi a stewardess az utast, hogy kér-e reggelit a gépen, és akkor az utas azt kérdezi, hogy és miből lehet választani, mire a stewardess: igen vagy nem.

Ami a gyerekeknek szánt beszerzést illeti, kétmillió adagra csak akkor van szükség az 5-11 évesek számára, ha nem két-, hanem három dózissal számolnak. Ennek a korosztálynak a létszáma idehaza ugyanis mintegy 645 ezer, száz százalékos (nyilván irreális) részvétellel és három dózissal számolva ez 1,935 millió adag. Ha kicsit alacsonyabb vakcinálási aránnyal és azzal számolunk, hogy közben még valamennyien belenőnek ebbe a korcsoportba, akkor a kétmillió adag reális beszerzés. (Több évre tartalékolni pedig nem lehet, mert az Európai Gyógyszerügynökség új rendelkezése után is csak kilenc hónap a Pfizer vakcináinak szavatossága a korábbi fél év helyett.)

Három adaggal számolni azért is tűnik jó ötletnek, mert napról napra szaporodnak azok a tudományos eredmények, közlemények, amelyek azt mutatják: a koronavírus legújabban terjedő, omikron variánsával szemben a nemzetközileg legelterjedtebb és idehaza is használt vakcinák (Astrazeneca, Johnson&Johnson/Janssen, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Szputnyik) két adagja radikálisan kisebb védettséget ad, mint a korábbi változatok ellen. Harmadik, megerősítő dózissal viszont legalább meg lehet közelíteni a korábbi védettségi szintet.

Ez viszont nem várt irányból adhatja fel a leckét a kormánynak, és ezért jöhet kapóra az omikronos fejlemény. Mint láthattuk, a kabinet péntekig ragaszkodott ahhoz, hogy – az új korcsoportoknak szóló készítményeket leszámítva – nem szükséges részt vennie Magyarországnak az uniós Pfizer-beszerzésben, mert van elég vakcina raktáron, jövőre pedig már termelni kezd a hazai oltóanyag-gyár. Gulyás Gergely ennél is tovább ment, mert november 23-án azt mondta: a kormány szeretné, ha négy-öt millióan felvennék a harmadik oltást; ha mindenki Pfizert kér, akkor is lesz elegendő.

Ha mégsem lenne omikronos Pfizer-beszerzés, könnyen lehet, hogy ezt a kijelentését még számon fogják rajta kérni. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb adatsora szerint*A vakcinát hivatalosan Comirnaty-nak hívják, ezen a néven lehet megtalálni az ECDC táblázatában. jelenleg Magyarországon 2,58 millió Pfizer védőoltás lehet raktáron (a gyermekadagok nélkül), ennyi azonban valójában már biztosan nincs. Egyrészt nem tudjuk, hogy a korábban Csehországnak több körben kölcsönadott 340 950 adag Pfizert már visszakapta-e Magyarország, de mivel az ECDC adatai szerint a cseheknek már bőséges tartalékuk van ebből a vakcinából, ezért azzal számoltunk, hogy ez már mind idehaza van.

Ennél azonban lényegesebb, hogy az ECDC a beadott oltások számában 335 ezerrel le van maradva a magyar adatközléshez képest. Az utóbbi sosem tartalmazta a vakcinánkénti megoszlást, de az utóbbi időszak ECDC-adataival számolva valószínűleg elég pontos becslést lehet erre készíteni. Az ECDC adatsorában november 10-én jelentek meg először a harmadik dózisok, ezért az azóta eltelt időszak adatai alapján néztük meg, hogy melyik vakcinából mennyit adtak be Magyarországon; nemcsak harmadik, hanem első és második dózisként is. Ez azt mutatja, hogy azóta az idehaza beadott oltások majdnem pontosan 83 százaléka Pfizer volt:

Ezt az arányt az említett 335 ezres kontingensre vetítve az jön ki, hogy már csak 2,3 millió adag körül*A pontos érték 2 302 577 adagra jön ki, de ennél egy kicsit valószínűleg nagyobb a készlet. A szerdai és csütörtöki magyar oltási adatokban ugyanis (amelyekkel már számoltunk a 335 ezres számnál) már 12 évnél fiatalabbak is vannak valamennyien, de ők értelemszerűen nem az idősebbek Pfizer-készletéből kaptak. Az ő számukat azonban nem közölték külön, így ennél pontosabban nem lehet számolni. lehet a magyar Pfizer-készlet a 12 évnél fiatalabbaknak való dózisok nélkül. (Ezek hatóanyag-tartalma kisebb a 11 év felettiek dózisához képest, ezért érdemes külön számolni a két készletet.)

Ez persze még mindig nem kevés, és mivel a háromszor beoltottak száma már meghaladja a 3 milliót, szigorúan matematikai alapon (4-5 millió háromszor beoltottnál) Gulyás Gergelynek igaza lesz. Nem elképzelhetetlen azonban az sem, hogy 5 milliónál is többen kérik majd a harmadik oltást, miközben valamennyivel nyilvánvalóan az első és második oltások száma is gyarapodni fog, és nem csak a gyerekek miatt. A korábbi járványhullámban ugyanis megfigyelhető volt, hogy – leszámítva a vakcinálás első nagy hullámát – a járványok felfutó szakaszában adatják be igazán sokan a védőoltást.

A negyedik hullámnak ugyan szerencsére már a lefelé tartó ágában járunk, de a nemzetközi – leginkább a dél-afrikai, brit és dán – tapasztalatok alapján rendkívül meglepő lenne, ha nem okozna az omikron variáns hasonló járványhullámot Magyarországon, mint a delta. Az alábbi grafikon a felderített koronavírusos fertőzések egymillió főre vetített hétnapos mozgóátlagát mutatja Dániában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és Dél-Afrikában. Az utóbbi azért lényeges, mert ott azonosították először az omikron variánst, Dániában működik Európa egyik legkiterjedtebb tesztelési rendszere, a brit példa pedig azért érdekes, mert eddig az összes magyar járványhullámmal vagy egybeesett egy nagy-britanniai, vagy megelőzte azt.

Mint már volt róla szó, az omikron ellen különösen fontos a harmadik oltás, akik pedig ezt már nyáron beadatták, könnyen lehet, hogy negyedik oltásra is szükségük lesz. (Izraelben már vizsgálják is ezt.)

A negyedikről a kormányzat legfeljebb feltételes módban beszél, a harmadik oltás felvételére viszont mindenkit erősen biztat minden, a témában megszólaló kormányzati illetékes. Azt szeretnék tehát, hogy kellő idő elteltével mindenki adassa be, aki a másodikon már túl van. Mint láttuk, Gulyás Gergely ugyan csak 4-5 milliót vár, de korábban az első-második oltások számát alábecsülte. Májusban azt mondta, hogy „talán 5,5, ha nagyon optimisták vagyunk, 6 millió oltásig még el tudunk jutni”. Ma már azonban az első oltások száma meghaladja a 6,2 milliót, és a második is elhagyta az 5,9-et. (Igaz, májusban még nem lehetett tudni, hogy a közeljövőben be lehet-e majd oltani a 18 évnél fiatalabbakat is.)

A kormányzati megszólalások alapján azonban a cél biztosan az, hogy mindenki adassa be a harmadik oltást is. December elején Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap. A miniszterelnök ettől azt várta, hogy „a harmadik oltást felvevők száma rakétasebességgel lő majd ki”.

Ha viszont a harmadik oltások száma megközelíti a hatmilliót, a fenti arányok alapján és az omikronos beszerzés nélkül

a Pfizer elfogyásával fog szembesülni a kormányzat, ráadásul nem sokkal a választások előtt.

Arra ugyanakkor már a pénteki fejlemény előtt is számítani lehetett, hogy ha ez fenyegetne, akkor a kormány jó eséllyel nem várja meg a bekövetkeztét, inkább rendel felnőtteknek való további Pfizer-szállítmányokat. Egy ilyen fordulat kommunikálása még mindig sokkal könnyebb lenne, mint azt magyarázni, hogy oltóanyag van ugyan bőven raktáron, de a legnépszerűbb vakcina sajnos elfogyott. Az omikronra kihegyezett Pfizer pedig remek apropót kínál ehhez.

Az idővel azonban még így is lehet baj. A Biontech fejlesztésében kulcsszerepet játszó Karikó Katalin szerint akár egy hónap alatt is el lehet készíteni az omikron elleni oltóanyagot, az Európai Bizottsággal kötött szerződés szerint viszont erre száz napja lesz a Biotech-nek és a Pfizernek. Ha az Európai Gyógyszerügynökség részben a fejlesztéssel párhuzamosan végzi is az engedélyezést, valamennyi plusz idő akkor is kell erre, valamint természetesen a gyártásra és kiszállításra is.

Ez egyrészt azzal jár, hogy az egyes országokban már zajló, máshol közeledő, omikron által okozott fertőzési hullám leküzdésében a megújított vakcina még nemigen segíthet. (De persze később is lehetnek még omikron-járványhullámok.) Másrészt pedig azt jelenti, hogy ha továbbra is lendületes és nagyjából változatlan összetételű lesz idehaza a harmadik oltások beadása, akkor a felnőtteknek való készlet még kifogyhat azelőtt, hogy ideérne a megújított vakcina első szállítmánya.

