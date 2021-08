Borsod megye Kassától távolabbi részein is elkezdtek házakat venni a szlovákok

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az észak-borsodi falvak ingatlanpiaca is felpezsdült a közelmúltban, amiről első látásra leginkább a szlovák nyelvű hirdetőtáblák árulkodnak a településeken. A jelenség a megye zempléni, Kassához közelebb – országúton 30-50 kilométerre – eső részén nem számít újdonságnak, de mostanra már a 27-es főút, illetve a Rakaca-víztározó környékén fekvő, az Edelényi járásba tartozó településeken is jelentős számban vannak jelen a szlovák ingatlanvásárlók, ahova Kassából például már 60-70 kilométert is kell autózni.

Az egyik legszegényebb magyar járás iránti érdeklődés hátterében a Szlovákiában is szárnyaló ingatlanárak állnak. A drágulás az egyes ingatlantípusok közül különösen a családi házakat érinti, az ország különböző térségeit nézve pedig épp a Kassai kerület emelhető ki: itt 2020 első és második negyedéve között átlagosan 24 százalékkal növekedtek a négyzetméterárak, míg a tavalyi év egészét nézve 28 százalékos emelkedés történt a 2019-es árszínvonalhoz képest.

A változások következtében a Kassai kerületben 1325 eurós átlagos négyzetméterár adódott 2020-ban (év végi árfolyamon közel 484 ezer forint), miközben ugyanezen évben Észak-Magyarországon mindössze 132 ezer forintot kellett fizetni átlagosan egy négyzetméter után, a térség falvaiban pedig 70 ezer forint volt az árak középértéke. Az alábbi ábrán jól látszanak a határ két oldala közötti ingatlanár-különbségek, amit tavaly a forint jelentős euróhoz képesti gyengülése is mélyített. Megyei, illetve települési szintű ingatlanpiaci adatok csak 2019-ből érhetők el, de ezek is arról árulkodnak, hogy a borsodi árak jócskán elmaradnak a határon túliakhoz képest.

Az árakat egyelőre még nem verték fel nagyon a határon túli érdeklődők, a cikk írásakor ugyanis a borsodi ingatlanokat is kínáló szlovákiai Reality69 ingatlanügynökség honlapján 59 Edelényi járásban fekvő ingatlant hirdettek, átlagosan 131 ezer forintos négyzetméteráron. Viszonyításképp érdemes megemlíteni, hogy az egyik legismertebb hazai ingatlanhirdetési portálon, az Ingatlan.com-on mindössze nyolc hirdetést adtak fel a térségből – egyelőre tehát inkább a vásárlások számának emelkedésében látszódhat meg a szlovákiai vásárlók jelenléte, és nem a jelentős áremelkedésben, tehát az eleve nyomott árakon kínált ingatlanok eladhatósága javulhatott.

A statisztikák sugallta képpel nagyjából egybevág néhány megkérdezett helybeli tapasztalata is, akik szerint jórészt a fokozódó szlovákiai keresletnek köszönhető, hogy régóta üresen álló házak új tulajdonosokra találtak. Tornabarakony és Teresztenye be is került a 2020 és 2021 között leginkább növekvő lélekszámú települések közé – igaz, a két törpefaluban még így is alig pár tucatnyian laknak. Sok határon túli ingatlanvásárló csak pihenni vagy vadászatok alkalmával jár át a borsodi ingatlanokba, az ő jelenlétüket a lakosságszám változása tehát nem tükrözi vissza.

