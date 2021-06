Százmilliárdos cégvagyontól vált meg Mészáros Lőrinc volt felesége

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Eltűnt a legnagyobb, korábban családi tulajdonban lévő vállalkozások részvényesei közül Mészáros Lőrinc volt felesége. A százmilliárdos nagyságrendű állami megrendelésekkel kitömött építőipari cégeket összefogó Mészáros Építőipari Holding negyedét még tavaly vehette át exférje, májusban pedig már a család tőzsdén kívüli érdekeltségeinek nagy részét tulajdonló Talentis Group is kizárólag Mészáros Lőrinc kezében volt. Utóbbinak korábban a felét birtokolta Mészárosné Kelemen Beatrix.

Eltűnt a neve az iratokból

A tulajdonosi viszonyok átalakulásáról részleteiben még a cégbíróságnak sem számoltak be a cégek*Erre nincs is törvényi kötelezettségük.. A Mészáros Építőipari Holdingnál márciusban tartottak egy közgyűlést, amelyen ugyan elvileg nem született döntés erről, de ezt követően írták át a cég alapszabályában úgy a tulajdonosi szerkezetet, hogy a korábban Mészárosné birtokában lévő részvények volt férjéhez kerültek. A tranzakcióra azonban valószínűleg már hónapokkal korábban sor került, legalábbis erre utal, hogy a vállalat beszámolója szerint már 2020 végén sem volt tulajdonos Mészárosné.

A Talentis Groupnál még ennyi sem látszik. Ott csak a napokban leadott beszámolóból derül ki, hogy a céget is elérte a válás, igaz, később, mint az építőipari érdekeltségeket. Ezt a vállalatot ugyanis 2020 végén*itt korábban volt némi kavar a tulajdonosi viszonyok körül, egy időben ugyanis feltűnt a cégben Mészáros Lőrinc egy régi üzlettársa, ám mostanra ennek nincs nyoma Mészárosék még ketten birtokolták fele-fele arányban, május 31-én azonban

Mészáros Lőrinc már egyedüli részvényesként döntött róla, hogy mi legyen a társaság 6,7 milliárdos nyereségének a sorsa.

Mindenesetre így az sem derül ki, hogy pontosan milyen formában kerültek ezek a cégek Mészáros Lőrinchez, kapott-e értük pénzt, és ha igen, mennyit a felcsúti milliárdos volt felesége. Tavaly ősszel korábbi tranzakciók és szakértői becslések alapján nagyjából 150 milliárd forintra tettük Mészárosné Kelemen Beatrix cégvagyonát, aminek nagy részét épp a két említett vállalat adta.

Akárhonnan nézzük, hatalmas volt a vagyon

A Mészáros Építőipari Holdingot még 2018 végén értékelte fel a PricewaterhouseCoopers. Az akkori becslés alapján nagyjából 29 milliárd forintot érhetett Mészárosné 24,5 százalékos részesedése*Az értékelés egy tőzsdei tranzakcióhoz kellett, amely végén Mészárosék részvényeket kaptak. Ezek a papírok ma már kevesebbet érnének, ugyanakkor a vállalatok továbbra is elég jól el vannak látva állami megbízásokkal, és szép nyereséget termelnek.. A vállalat csak idén 19,4 milliárd forint osztalékot fizetett, amiből 4,75 milliárd jutott volna rá, ha még tulajdonos. A Talentis Groupot pedig nagyjából egy évvel később két tőkeemelés miatt vizsgálta meg alaposabban egy könyvvizsgáló, aki 200-210 milliárd forintra tette a csoport értékét*Ez a tranzakció azonban nem volt teljesen piaci alapú, így itt azért nagyobb a bizonytalanság. Könyv szerint a cég ennél jóval kevesebbet, nagyjából 23 milliárd forintot ér, de ez egész biztosan súlyos alulbecslés. A vállalatnak ugyanis nagyjából 20 cégben van közvetlen, és ennél is sokkal többen közvetett részesedése, amiket gyakran néhány millió vagy tízmillió forinton tart nyilván, miközben akár masszív milliárdokat, tízmilliárdokat is érhetnek..

Persze az ilyen becsléseknél nem lehet biztosra menni, de ezek alapján csak ebben a két cégben 130 milliárdja volt Mészárosnénak. Ehhez jött még hozzá a V-Híd Zrt.-ben meglévő 50 százalékos tulajdonhányada – amelyet már tavaly ősszel megszerzett egykori férje -, illetve a család tőzsdei cégében birtokolt részesedése. Ezekből állt össze a 150 milliárd forintos cégvagyon. A Forbes tavaly a Mészáros-csoport értékét a könyvvizsgálói becsléseknél jóval kevesebbre, 252 milliárd forintra taksálta, amiből logikusan kisebb rész esett Mészárosnéra, de még így is minden jel szerint százmilliárd körüli cégvagyontól vált meg.

A felcsúti milliárdos korábbi feleségének így mostanra egyetlen komolyabb vállalatban maradt érdemi részesedése, amely azonban igazából sosem volt családi, a kezdetektől egyedül birtokolja. Ez a Life- és OzoneTV-t is működtető Media Vivantis Zrt., amely tavaly már közel másfél milliárd forintos árbevételt, illetve 70 millió közeli nyereséget hozott össze. A Hajdú Péter által vezetett társaság épp most fontolgatja egy új, Premier TV névre keresztelt csatorna indítását, amit azonban már elhalasztottak az eredeti tervekhez képest.

