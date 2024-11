Szentkirályi Balázs-díjat alapít a G7

A G7 szerkesztősége, volt munkatársai díjat alapítanak a tavaly elhunyt Szentkirályi Balázs emlékére, aki a G7 2017-es alapítástól súlyos betegségéig a gazdasági portál vezérigazgatója, szerkesztője volt.

Miről szól a díj?

Balázs szellemiségéhez igazodva a díjat minden évben az a médiatartalom kapja, amely a legtöbbet tett azért, hogy jobban megértsük, hogyan működik az ország, amelyben élünk. A zsűrit a díj alapítói, a G7 jelenlegi és egykori munkatársai alkotják.

Mik a pályázási feltételek?

A pályázaton 2023. december 1. és 2024. november 30. között megjelent magyar nyelvű médiatartalmak – cikkek, videók, podcastok, bármilyen szerkesztett médiában megjelent anyag – vehetnek részt. A médiatartalmak linkjeit, elérhetőségét 2024. december 6-án éjfélig lehet elküldeni a [email protected]-ra.

Díjazás és átadó

Az 500 ezer forinttal járó díj átadója Szentkirályi Balázs halálának első évfordulóján, 2024. december 18-án lesz Budapesten.

Háttér

A 41 évesen elhunyt Balázs újságírói pályafutását a 2000-es évek első felében kezdte, dolgozott a Klubrádiónál és a Hírszerzőnél, később az Index gazdasági rovatvezetője volt. 2010-ben Junior Prima díjat, 2013-ban az év gazdasági újságírójának járó Tarnói Gizella-emlékdíjat nyert.

Újságírói pályája során a gazdasági folyamatok mellett fontosnak tartotta, hogy ezekkel párhuzamosan a társadalmi folyamatokat is megvilágítsa, erre motiválta kollégáit is. Hitt abban, hogy felül kell emelkedni a napi problémákon, kihívásokon és hosszabb távú trendek alapján, a hosszút távú hatásokat is vizsgálva kell elemezni országunk és társadalmunk működését.

Balázs halálával egy egészen különleges személyiséggel lett szegényebb a magyar média. Szekértáborokon átívelő gondolkodása, szűntelen tenni akarása és folyamatos világjobbító ötletei motiválóan hatottak környezetére is.

Balázs számára kiemelkedően fontos volt az eltérő álláspontok ütköztetése, akkor is módszeresen kereste a párbeszéd lehetőségét, ha ettől a másik oldal képviselői elzárkóztak.

Munkatársak visszaemlékezései

Néhány idézet kollégáktól, amelyek segítenek megérteni, milyen ember volt Balázs.

Jobb hellyé akarta tenni az országot, meg kicsit a világot is, és a G7-tel is ez volt a célja.

Egy építő volt, aki felülemelkedett a mindennapok sárdagasztásán, és ténylegesen hitt egy szeretetteljesebb, empatikusabb társadalomban.

Makacsul nagyvonalú és önzetlen embernek ismertem, egy egyre kicsinyesebb és önzőbb világban.

Kevés ember tudja megvalósítani az álmait, és Balázsnak sikerült: hosszú éveken át vágyott rá, hogy létre tudjon hozni egy olyan szellemi műhelyt, ami a napi szekértábor-politika felett átívelve értelmesen, tényalapon tudjon elemzéseket készíteni, ami segítheti Magyarország fejlődését.

A Szentkirályi Balázs-díjjal szeretnénk emlékezni egykori kollégánkra, barátunkra, de egyben fel is szeretnénk hívni a jövő újságíróinak, médiaszakembereinek figyelmét arra, hogy érdemes a témákat mélyebben megérteni, minél több nézőpontot bemutatni, és keresni a párbeszéd lehetőségét.

A díjjal kapcsolatban esetleg felmerülő kérdéseket a [email protected] címen várjuk.

