Csaknem egyhavi nettó átlagkeresetet költünk magánegészségügyi ellátásra évente, pedig volna olcsóbb megoldás

Bár egyre többen vesznek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat, Magyarországon csak a lakosság 12 százaléka rendelkezik magán egészségbiztosítással*EY, 2022, jellemzően a munkáltatói cafetéria részeként. Vagyis még mindig sokan alkalmanként, zsebből fizetik az egyre drágább vizsgálatokat, konzultációkat.

Az Allianz Hungária tavaly nyáron vezette be járó- és fekvőbeteg-ellátásra egyaránt fedezetet nyújtó magán egészségbiztosítását, az elmúlt egy év tapasztalatairól Bencsik Tamást, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetőjét kérdeztük.

Miért döntöttek az új üzletág bevezetése mellett? Bejöttek a kezdeti számítások?

Azt tapasztaltuk, hogy a covid hatására általánosságban felértékelődött az öngondoskodás szerepe, egyre többen vették igénybe a magánegészségügyi szolgáltatásokat, és ezzel párhuzamosan jelentősen megerősödött az érdeklődés az egészségbiztosítások iránt is. A termékünk bevezetését megelőző évben végeztünk egy felmérést is ügyfeleink körében, ami ugyanezt igazolta vissza, hiszen a megkérdezettek 96 százaléka válaszolta, hogy lenne igénye egyéni egészségbiztosításra.

Az elmúlt egy évben is azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan nő a biztosítás iránt érdeklődők illetve a biztosítottak száma, hiszen ezen keresztül gyorsabb és professzionális ellátáshoz juthatnak.

Jellemzően mennyit szánnak a magyarok az egészségükre éves szinten?

Idén már közel 350 ezer forintra emelkedtek a magyar háztartások éves egészségügyi kiadásai a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. reprezentatív kutatása szerint. Ez az egy évvel korábbi 290 ezer forinthoz képest jelentős növekedés, ami részben annak köszönhető, hogy a magánellátások költségei átlagosan 30 százalékkal emelkedtek az elmúlt években.

Bár az emberek harmada nem csak alkalomszerűen, hanem rendszeresen is igénybe vesz valamilyen privát egészségügyi szolgáltatást, 50 százalékuk azonban még mindig zsebből fizet ezekért. Pedig a magánorvosi ellátás egyéni egészségbiztosításon keresztül is finanszírozható, méghozzá sokkal kedvezményesebben.

Hogyan működik az egészségbiztosítás a gyakorlatban, ki fizet kinek?

Az egészségbiztosítás egy szolgáltatásfinanszírozó biztosítás, ami azt jelenti, hogy éves fix díjért cserébe a biztosító vállalja a csomagokban szereplő egészségügyi ellátások, vizsgálatok és a szűrővizsgálatok megszervezését, valamint ezek költségének kifizetését meghatározott összegig. Nagyon egyszerűen működik, hiszen egyetlen kapcsolattartót kínálunk az összes igénybevehető szolgáltatásunkhoz: egészségi panasz esetén csak az ellátásszervezővel kell az ügyfeleknek felvenniük a kapcsolatot telefonon vagy online, kiválaszthatják az általuk preferált helyszínt vagy orvost, vagy kérhetik a szolgáltató javaslatát, hogy hol tudnak a lehető legrövidebb időn belül lehetőséget kínálni az orvossal való találkozásra. A vizsgálatot követően a biztosításban fedezett orvosi szolgáltatások költségét a biztosító fizeti, a helyszínen nincs további teendő.

Pontosan milyen egészségügyi ellátást tud nyújtani egy egészségbiztosítás?

Az egészségbiztosítások általában járóbeteg szakellátást, illetve labor- és diagnosztika szolgáltatásokat tartalmaznak, de egyes csomagok kiterjednek a magánkórházban elérhető fekvőbeteg-ellátásra is. Az Allianz egészségbiztosítása az egyetlen olyan a piacon, ami kizárólag fekvőbeteg-ellátásra is fedezetet nyújt, így azoknak is kiváló opció illetve kiegészítő lehet, akik például egy céges biztosítás keretében rendelkeznek már járóbeteg fedezettel. Különös tekintettel arra, hogy bár ritkább esetben vesszük igénybe, a fekvőbeteg-ellátás anyagilag több millió forintos kiadást is jelenthet.

Milyen szolgáltatásokat tartalmaznak az egyes csomagok?

Az Allianz Egészségprogram járóbeteg csomagjában igénybevehetőek különböző szűrővizsgálatok, orvosi call center szolgáltatás, járóbeteg ellátás, labor- és standard diagnosztika, fejlett diagnosztika és egynapos sebészet. A fekvőbeteg-ellátást tartalmazó csomag szintén tartalmaz szűrővizsgálatokat, orvosi call center szolgáltatást, de emellett olyan szolgáltatások is elérhetőek, mint a műtétet megelőző vizsgálatok, második orvosi vélemény, fekvőbeteg-ellátás, rehabilitáció (fizioterápia) és orvosi asszisztencia. A kombinált csomag a fentebb felsorolt minden szolgáltatásra kiterjed. Ezeket a szolgáltatásokat országosan, a Teladoc szolgáltató partnerünkkel kapcsolatban álló, több, mint 600 magánegészségügyi intézményben is igénybe lehet venni.

Jellemzően melyik korosztály köt magára egészségbiztosítást és mi a fő indokuk?

A szerződők átlagéletkora 38 év az Allianznál. A járóbeteg fedezeteket nyújtó biztosítás esetében 36 év, a fekvőbeteg csomagnál 42 év, míg a kombinált járó- és fekvőbeteg csomagnál 40 év az átlagéletkor.

Tapasztalataink szerint az emberek elsősorban a várakozási idő csökkentése miatt kötnek ilyen biztosítást, hiszen jellemzően néhány napon belül sorra lehet kerülni a magánrendelőkben. Emellett a professzionális szolgáltatás is döntő tényező. Az egészségbiztosítás hatalmas előnye pedig az, hogy a szakorvosi vizsgálatokon részt vevők nemcsak panasz vagy tünet esetén, hanem szűrésekre, megelőző jelleggel is járnak orvoshoz, ami mindenképp biztató. Egy időben elvégzett vizsgálat akár az életünket is megmentheti.

Milyen vizsgálatokat vesznek leginkább igénybe az ügyfelek?

A legkeresettebb szolgáltatások a laborvizsgálatok, a fejlett képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, mint a CT és az MRI, és a járóbeteg ellátás. A szakorvosi vizsgálatok közül a bőrgyógyászati, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, ortopédiai és az ultrahang vizsgálatok vezetik a listát, de sokan veszik igénybe a gasztroenterológiai, az endokrinológiai, a kardiológiai, a belgyógyászati és a szemészeti vizsgálatokat is.

Mik a terveik a jövőre?

Folyamatosan figyeljük ügyfeleink igényeit és visszajelzéseit, ezek mentén tervezzük tovább fejleszteni magán egészségbiztosítási megoldásunkat. Az egészségbiztosítási piac térnyerése pozitív hatással van az egészségtudatosságra, egyebek mellett azért is, mert egy ilyen biztosítással sokkal gyakrabban járnak megelőző, preventív jellegű vizsgálatokra az emberek.



A cikk megjelenését az Allianz Hungária Zrt. támogatta.

