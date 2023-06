Sokkoló adatok mutatják az okostelefonok káros hatását a fiatalokra

Forrás: Pxhere

Valami szörnyen rossz irányba megy a tinédzsereknél – hangzik el az egyik legkiválóbb amerikai újságíró, Ezra Klein egyik májusi podcast epizódjában, amely a fiatalok mentális egészségéről szól.

Számokban: az elmúlt tíz évben látványosan romlott az amerikai fiatalok mentális egészsége. A depressziósok száma több mint kétszeresére nőtt és 60 százalékkal nőtt az öngyilkossági kísérletek száma.

A jelenség főleg lányokat érint : a középiskolások 57%-a érezte magát tartósan szomorúnak vagy reményvesztettnek, és 30%-a komolyan gondolkozott öngyilkosságon (ami 60%-os növekedés).

: a középiskolások 57%-a érezte magát tartósan szomorúnak vagy reményvesztettnek, és 30%-a komolyan gondolkozott öngyilkosságon (ami 60%-os növekedés). A 10-14 évesek között háromszorosára nőtt az öngyilkossági ráta, a lányoknál pedig négyszeresére.

Mi történt? A jelenséget évek óta kutató Jean Twenge a műsorban azt mondta, hogy 2012 környékén egyre több fiatal kezdte magányosnak és mellőzöttnek érezni magát, ekkor kezdett el kirajzolódni a körülírt trend.

Ez egybeesett az okostelefonok és a közösségi média elterjedésével, és Twenge szerint egyértelműen ez áll a jelenség mögött.

és a közösségi média elterjedésével, és Twenge szerint egyértelműen ez áll a jelenség mögött. A technológiai változások hatására alapvetően megváltozott a gyerekek iskolán kívüli élete: sokkal kevesebb időt töltenek el egymással személyesen.

hatására alapvetően megváltozott a gyerekek iskolán kívüli élete: sokkal kevesebb időt töltenek el egymással személyesen. A telefonhasználat miatt kimutathatóan kevesebbet alszanak, a közösségi média pedig torzítja az önképet, ezek mind kockázatot jelentenek a mentális egészségre.

Miért veszélyesebb a lányokra? Egyrészt a lányok depressziós aránya mindig magasabb volt a fiúknál, másrészt a lányok jellemzően többet használják a közösségi médiát.

Tágabb kontextus: a folyamat egybeesik azzal, hogy a fiatalok egyre később függetlenednek. Kevesebbet isznak és kábítószereznek, később kezdenek el szexelni, később költöznek el otthonról, később házasodnak.

Ahogy egyre kevésbé vannak kitéve fizikai veszélyeknek, úgy válik veszélyesebbé az online tér a pszichéjükre. Szimbolikus, hogy az amerikai fiataloknál 2011-ben előzte meg az öngyilkossági ráta a gyilkosságit.

Nemzetközi helyzet: a trendek ugyanezt mutatják más országokban is. Magyarországon is látványosan nőtt az öngyilkossági kísérletek száma a fiataloknál, és depressziós tüneteket mutató gyerekekből is egyre több van.

Idézet: “A 2007 és 2019 közötti növekedés átlagosan évi 1300 többlethalált okozott. Képzeld el, hogy évente kilenc repülő zuhan le tele 10-24 évesekkel, és mindenki meghal” – szemlélteti az amerikai helyzetet az adásban Ezra Klein.

Hiába lehet erős összefüggés a sokkoló számok és közösségi média/okostelefonok elterjedése között, a közösségi média lényegében teljesen szabályozatlan, bár egyes amerikai államok elkezdtek ezen változtatni.

Kollektív cselekvés híján az egyén így leginkább annyit tehet, hogy minél később ad okostelefont a gyerekének – mondta Twenge. A jelenség magyar aspektusáról érdemes elolvasni az Index 2018-as interjúját.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA Covid-járvány óta egyre több az öngyilkossági kísérlet és a szándékos önártalom a fiatalok közöttA fiatalkori öngyilkosságok megakadályozásában kulcsszerepet játszhatna a pszichiátriai kezelést igénylő betegségek korai felismerése, azonban Magyarországon messze vagyunk attól, hogy ez megtörténhessen.

