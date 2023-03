100-180 ezer forinttal csábítják a bankok a Babaváró hitelt igénylő fiatalokat

Fotó:Unsplash





Tíz magyar bank kínál jelenleg 100 000 és 180 000 Ft közötti jóváírást a Babaváró hitelt igénylőknek, ami jelentős pénzügyi előnyt jelenthet a fiatal párok számára. Az „ajándék” feltételei azonban nagyon különbözőek, így előfordulhat, hogy valaki az egyik banknál kaphat jóváírást, míg egy másiknál nem jogosult rá. Bár az egyösszegű bónusz nagyon kecsegtető, számos egyéb szempontot is figyelembe kell venni a pénzintézet kiválasztásakor.

A fiatal párok számára okos felhasználás mellett remek pénzügyi lehetőség lehet a támogatott Babaváró hitel, hiszen amennyiben a folyósítást követő öt évben gyerek születik, akkor a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes marad, a második és a harmadik baba érkezésekor pedig elengedik a fennálló tőketartozás egy részét, vagy illetve egészét.

Bár jogszabály rendelkezik arról, hogy ki jogosult Babaváró támogatásra, az egyes bankok bírálati gyakorlatában, valamint a hitel mellé adható esetleges kedvezményeket illetően jelentős különbségek vannak a pénzintézetek között. Hiába határozza meg például az igénylők alsó életkorát 18 évben a hatályos kormányrendelet, a bankok egy része csak 21-23 éves kortól hitelez. Sőt, a pénzintézetek azt is figyelembe veszik, hogy milyen idős lesz a pár férfi tagja a hitel lejáratakor. Van, ahol az apa legfeljebb 65 éves lehet a futamidő végére, de olyan bankot is találhatunk, ahol 70, vagy 75 év a felső korhatár.

A sikeres hiteligényléshez elvárt minimális jövedelem összege sem azonos az egyes bankoknál, de abban is komoly különbségeket láthatunk, hogy miként számolnak egy várandós feleség jövedelmével, így előfordulhat, hogy a házaspárt az egyik bank elutasítja, míg egy másiknál sikerre számíthatnak. Fontos, hogy bár a Babaváró hitelt a párok egyetlen alkalommal vehetik fel, egy elutasított igénylést követően van lehetőségük más banknál, bankoknál újra próbálkozni.

Mennyi jóváírást adnak az egyes bankok a Babaváró hitelt igénylőknek?

Jelenleg tíz bank kínál 100-180 ezer forint összegű jóváírást a Babavárót náluk igénylő pároknak, ám ezek feltételei között jelentős különbségek vannak. Minden esetben meghatározzák például az akció időtartamát, amikor az igénylés beadható, de a hitel folyósításának is minden esetben van egy határideje. Ezen kívül a bankok egy részénél elvárás a náluk vezetett bankszámla, sőt, olyat is találtak a Bankmonitor szakértői, ahol az adósnak és az adóstársnak – vagyis a pár mindkét tagjának – számlát kell nyitnia ahhoz, hogy jogosultak legyenek a jóváírásra.

CIB Bank: 130 000 Ft + 50 000 Ft

Minden olyan ügyfél számláján, aki 2023.01.16. és 2023.03.31. között igényel Babavárót 130 000 Ft-ot jóváír a CIB Bank akkor, ha folyósítás 2023.05.12-ig megtörténik. Az összeget a bank jóváírás formájában, egy összegben az ügyfél Babaváró kölcsön törlesztésére szolgáló lakossági forintszámláján teljesíti, ám csak akkor, ha a jóváírás teljesítésének pillanatában élő bankszámlaszerződéssel rendelkezik a CIB Banknál.

A Babaváró igényló a 130 000 Ft összegű jóváírás mellett további 50 000 Ft jóváírást kaphat energiahatékonysági bónuszként. Ehhez a kölcsön igénylésekor nyilatkozni kell arról, hogy annak összegét energiahatékonysági felújításra, energiahatékonysági korszerűsítésre vagy energiahatékonyságot növelő eszközre költik. Itt is feltétel, hogy a jóváírás teljesítésekor az ügyfél rendelkezzen forint bankszámlaszerződéssel a CIB Banknál. Az 50 000 Ft bónusz más jóváírásokkal – így a 130 000 forintos jóváírással is – összevonható, így CIB Babaváró Kölcsön igénylése esetén összességében akár 180 000 Ft is lehet a visszajáró összeg.

Gránit Bank: 180 ezer Ft

A 2023.02.01 és 2023.04.30 közötti időszakban befogadott Babaváró kölcsönigénylések esetén a Gránit Bank egy alkalommal 180 000 Ft-ot jóváír az ügyfél kölcsönszerződésében szereplő számláján a folyósítást követő hónap végéig. Fontos feltétel, hogy a kölcsön folyósítása 2023.05.31-ig megtörténjen.

UniCredit Bank: 150 000 Ft

Az UniCredit Bank 2023.03.01-től az akció visszavonásáig, de legkésőbb 2023.04.30-ig befogadott Babaváró kölcsönöknél egy alkalommal jóváír 150 000 Ft-ot. A jóváírást az ügyfél hitelszerződésében szereplő bankszámlájára teljesítik a kölcsön folyósítását követő hónapban. Fontos feltétel még, hogy a kölcsön folyósításának 2023.05.31-ig meg kell történnie.

OTP Bank: 100 000 Ft

Azon 21 év fölötti ügyfelek bankszámláján, akik 2023.01.23. és 2023.03.31. között Babaváró kölcsönt igényelnek, a folyósítást követően 100 000 forintot jóváír az OTP Bank. Az összeget az ügyfél törlesztőszámláján írják jóvá, a folyósítást követő hónap 10. napjáig.

Takarékbank: 130 000 Ft

A Takarékbank az ügyfelek részére 130 000 forint egyösszegű kedvezményt ad, amelyet a folyósítást követő hónap végéig az ügyfél banknál vezetett számláján írnak jóvá.

Az akció 2023.01.01-től visszavonásig, de legkésőbb 2023.06.30-ig érvényes a hiánytalanul befogadott kölcsönkérelmekre, amennyiben a folyósítási összeg legalább 9 millió forint. Feltétel még, hogy az akció kezdő időpontjában nem lehet a Takarékbanknál már folyamatban lévő Babaváró hiteligénylése az ügyfélnek.

MKB Bank: 130 000 Ft

Az MKB Bank az ügyfelek részére 130 000 forint egyösszegű bónuszt ad, amelyet a folyósítást követő hónap végéig az ügyfél banknál vezetett számláján írnak jóvá.

Az akció 2023.01.01-től visszavonásig, de legkésőbb 2023.06.30-ig érvényes a hiánytalanul befogadott kölcsönkérelmekre, amennyiben a folyósítási összeg legalább 9 millió Ft. Az akció kezdő időpontjában nem lehet az MKB Bank Nyrt.-nél már folyamatban lévő Babaváró hiteligénylés.

Erste Bank: 120 000 Ft

Az Erste Bank 120 ezer forint kedvezményt ad a folyósítást követően minden Babaváró hitelt igénylő párnak. (Az akció visszavonásig érvényes). Az egyösszegű jóváírás kizárólag egyetlen alkalommal, egy igénylő által érvényesíthető, illetve egyéb Babaváró hitelt érintő egyösszegű kedvezménnyel nem összevonható.

Raiffeisen Bank: 120 000 Ft + 60 000 Ft

Minden igénylő 120 000 forint jóváírást kap feltétel nélkül a Babaváró hitel folyósítását követően. Amennyiben új ügyfélként mindketten lakossági forint bankszámlát is nyitnak a banknál hűségidővel, akkor további 60 000 forintot írnak jóvá, így összesen 180 000 forint lehet a visszatérítés összege.

K&H Bank: 120 000 Ft + 40 000 Ft

A K&H egészen az akció visszavonásáig 120 000 forint jóváírást ad minden olyan Babaváró hitelt igénylőnek, akinél a folyósított hitelösszeg eléri a 10 millió forintot. Az akció szerinti jóváírásra a folyósítás naptári negyedévét követő hónapban kerül sor.

Az, aki 2023.03.01. és 2023.04.12. között számlát nyit a Babaváró igénylése mellé, az akár további 40 000 forintot is visszakaphat utólag. Ennek feltétele, hogy a számlanyitást követő hónap végéig minimum 70 000 forint jóváírás érkezzen a számlára, illetve a számlanyitást követő hónap végéig legalább 5 alkalommal fizessünk bankkártyával (minimum 1000 forint értékben vásárlásonként), és a K&H mobilalkalmazásban legalább 2 aláírást igénylő tranzakciónk legyen.

MagNet Bank– 120 000 Ft

A pénzintézet 120 000 forint összegű egyszeri kedvezményt írhat jóvá a kölcsönszerződésben törlesztőszámlaként megjelölt, MagNet Banknál vezetett fizetési számlára legkésőbb a folyósítást követő 30 napon belül. Az akció a 2023.01.27. és 2023.06.30. között befogadott igénylésekre vonatkozik, ám csak abban az esetben, hogy a folyósítás legkésőbb 2023.08.31-ig megtörténik. Fontos kitétel még, hogy a kölcsön összege érje el a 8 millió forintot, valamint a kölcsön folyósításakor az adós és az adóstárs (vagyis a pár mindkét tagja) a MagNet Banknál fizetési számlával rendelkezzen.

