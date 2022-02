Direkt olyan téglából építik a házat, hogy a méhek és a madarak beleköltözzenek

Fotó: Green and Blue/Facebook

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Egyes angol önkormányzatok már kötelezővé is tették, hogy az öt méternél magasabb új építésű házakban a méh- és madárbarát téglákat használjanak – írja a The Conversation. Ezek olyan speciális építőanyagok, amelyeket úgy terveznek meg, hogy kínálják magukat méh- vagy madárfészkeknek.

A méh- és madárpopulációk drasztikus csökkenését ezzel a megoldással elsősorban a városokban igyekeznek enyhíteni. A magányos, azaz nem kaptárban élő méhek számára kapható lyukacsos téglákat elegendő napos helyre tenni, az ilyen méhek a természetben is egyedül készítenek fészket. Ugyan mézet nem termelnek, de fontos beporzók – az Európai Uniós adatok szerint a méhek az uniós élelmiszertermelés 76 százalékára vannak hatással.

A méhek (más beporzókkal együtt) közvetett szerepet vállalnak gyógyszerek, bioüzemanyagok és építőanyagok előállításában. Három éve a beporzó rovarok gazdasági hatását az EU 15 millió euróra becsülte az éves mezőgazdasági termeléséből.

A madarak közül a speciális téglákat elsősorban fecskék számára készítik, ezek alig észrevehetőek, nem zavarják a lakókat, de otthont biztosíthatnak a fecskéken kívül számos madárfajnak. Mivel a fecskék ugyanazt a fészkelőhelyet keresik fel minden évben, a téglák mellett előre felvett fecskehangokkal is bátorítják a beköltözésre. Ha végül mégsem költöznek be, a téglák akár seregélyek vagy denevérek számára is megfelelő fészkelőhelyek lehetnek.

Élet fecske fészek madarak méhek tégla Olvasson tovább a kategóriában