Az önfenntartó katamaránon tényleg semmi sem megy kárba

Fotó: Facebook

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Corentine de Chatelperron és Caroline Pultz évek óta vitorláznak a világ tengerein egy katamaránon, amely egyszerre egy különleges laboratórium is, ahol egy hozzáférhető, egyszerű technológián alapuló önfenntartó ökoszisztéma működtetésével kísérleteznek.

Chatelperron, a low-tech lab névre keresztelt projekt ötletgazdája minél több olyan egyszerű megoldást akar összegyűjteni és elérhetővé tenni egy nyílt adatbázisban, amelyek a hatékony energiafelhasználás és a hulladék nélküli, zero waste élet irányába mutatnak. Önfenntartó low-tech ökoszisztémákkal és Chatelperron olcsó, gyakorlatilag bármiféle előképzettség vagy jártasság nélkül bárki számára hozzáférhető megoldásaival világszerte számos országban kísérleteznek.

Ezeknek a kísérleti terepe a vitorlás, amelyen kerámiatálakban agyag és fűrészpor segítségével tisztítják az esővizet, egy tartályban fehérjében gazdag, szuperélelmiszerként és talajminőség-javításra is használható – egyébként a tiszaszigeti farmon zárt rendszerben és nagy mennyiségben előállított – spirulina algát tenyésztenek.

A hajón minél közelebb akarnak jutni a zero waste, az úgynevezett zárt rendszerű, körforgásos gazdálkodáshoz. Ennek érdekében a vizeletük ad tápanyagot a spirulina algának, a konyhai és a szárazvécéből származó szerves anyagból pedig légylárvák készítenek komposztot, amit aztán a fedélzeten termesztett ehető növények földjéhez adnak.

Egyéb érdekes megoldásokkal is kísérleteznek: például kávézaccon termesztenek gombákat, az ételt pedig a napfényt összegyűjtő és koncentráló főzőeszközzel melegítik fel. Oldalukon pontosan leírják, hogyan kell egyszerűen ehető tücsköket tenyészteni, vagy éppen használt akkumulátor lítiumcellájából USB-töltős napelemet készíteni.

A páros célja az, hogy átalakítsák a modern ember környezethez való viszonyát, és lerombolják a hagyományos, környezetkárosító életvezetés koncepcióját: mindent meg lehet javítani, és minden felesleget át lehet alakítani nyersanyagforrássá – állítják. Szerintük megoldásaik nem újak, és megvannak a történelmi előzményei, csak mostanában hajlamosak vagyunk ezeket elfelejteni.

Mindenesetre tevékenységükkel elsősorban kis csoportoknak, egyéneknek, mikrogazdaságoknak akarnak alternatívát felmutatni, nem gondolják, hogy a kezükben lenne bármiféle általános érvényű megoldás, és hogy módszereikkel ipari mértékben lehetne csökkenteni a károsanyag-kibocsátást vagy feleslegtermelést.

A Vice friss cikke azt sem hallgatja el Chatelperronról, hogy amikor 2013-ban krumplit termesztve és csirkéket tartva önfenntartással próbálkozott a hajóján, csúnyán elbukott: a krumplik tönkrementek, a csirkék állapota leromlott. Ezután alakította át az alapkoncepcióját.

Most a páros egy szárazföldi mobilotthonban akarja folytatni a kísérletezést. Ha sikerrel járnak, szeretnének majd 20 fő aktív részvételével egy nagyobb zero waste ökoszisztémát is kialakítani.

Élet fenntarthatóság hajó körforgásos gazdaság üvegház Olvasson tovább a kategóriában