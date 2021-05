Pár SMS-sel is jelentősen növelhető az egyetemisták jólléte

Egyetemistának lenni máskor sem mindig egyszerű, de tavaly egyértelműen megviselték a diákokat a járványhullámok és a megváltozott egyetemi körülmények. Ausztráliában egy egyszerű módszert teszteltek, amivel növelni lehet a diákok jóllétét.

Az egyetem sokaknak stresszes időszak a vizsgák miatt, ezen kívül anyagi nehézségeket is jelenthet, illetve sokaknak el kell költöznie otthonról, és elkezdeni az önálló életet. Ezekre jöttek rá a tavalyi korlátozások, ami minimálisra csökkentette a személyes érintkezést az egyetemisták között.

Nem csoda, hogy egy ausztrál kérdőíves kutatás szerint

a diákok 65 százaléka alacsony jóllétről számolt be 2020-ban.

Ez magában foglalja, hogy milyen az érzelmi helyzetük, mennyire érzik, hogy a környezetük támogatja őket, és hogy mennyire vannak megelégedve az életükkel.

Sok mindent befolyásol, hogy mennyire érzik jól magukat a diákok, például összefüggésben van a tanulmányi eredményükkel. Nőknél ilyen szempontból főleg a mentális egészség és a jó tapasztalatok a fontosak, míg férfiaknál a társas kapcsolatok. Ezen kívül

az egyetemet is kisebb eséllyel hagyják el a diákok, ha megfelelő a jóllétük,

és kapnak támogatást másoktól.

A kísérletben tehát arra keresték a válasz, hogy mivel lehetne növelni hatékonyan a diákok jóllétét. A Behavioural Insight Team által már sokszor kipróbált SMS-es módszerre esett a választásuk, ami egy olcsó, de hatásos módszernek bizonyult.

A kísérletben több mint ezer diák vett részt, ők két csoportra voltak osztva: azokra, akik megkapták az SMS-eket és azokra, akik nem, de ugyanúgy monitorozták mindkét csoport jóllétét kérdőívekkel. Az SMS-ek három téma köré épültek, amik kapcsolatban vannak a jólléttel: hála, jó cselekedetek és mindfulness (tudatos jelenlét).

A kísérlet öt hétig tartott, amíg a diákok olyan SMS-eket kaptak, hogy álljanak meg egy pillanatra és gondolják át, hogy kinek és miért hálásak, tegyenek valami apró kedvességet másnak, vagy egyszerűen csak élvezzék az ég szépségét. Ezek a cselekedetek mind pozitív irányba mozdíthatják el a jóllétet.

Ezt a kutatás eredménye is alátámasztja,

az SMS-t kapó csoport jólléte jóval magasabb volt, mint a kontrollcsoporté.

Nagyjából annyival voltak elégedettebbek az életükkel, mintha éves szinten 9000 dollárral többet keresnének. Ráadásul a diákoknak tetszett is a program, pozitív visszajelzéseket küldtek a kutatóknak, és úgy érezték, hogy segítette őket a 2020-as nehéz évben.

Így a támogató SMS-ek valóban egy egyszerű, de nagyszerű módszernek bizonyultak a diákok jóllétének növelésére és ezen keresztül valószínűleg a teljesítményükre is. A BIT csapata pedig szívesen kipróbálná más országokban is ezt a megoldást, amivel kapcsolatban meg is lehet őket keresni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMi kellene ahhoz, hogy a magyarok kétszer boldogabbak legyenek?Matolcsy György kétszeresére emelné a boldogság indexünket, ami jól hangzik, de ha komolyan vesszük, akkor a lehetetlent súrolja. Kisebb korrupcióval mindenesetre boldogabbak lennénk.

