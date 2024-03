Már március közepén dőlnek a magyar napelemes rekordok

Fotovoltaikus panelek Szeged határában. MTI/Rosta Tibor

Szerdán 11 és délután 2 között minden egyes órában több áramot tápláltak be a naperőművek a hazai villamos energiarendszerbe, mint korábban bármikor. A napelemek termelése a nap egészében is nagyon közel volt a történelmi csúcshoz: valószínűleg egyetlen egyszer, tavaly július 8-án fordult elő, hogy egy hajszállal ennél is több áramot állítottak elő az ilyen berendezések. A növekedés nagyon látványos: három éve nyáron még a jelenlegi felét is csak nagyon ritkán érte el a napelemek teljesítménye, ami most a csúcsidőszakban már a paksi atomerőműét is messze felülmúlja.

Importőrből exportőr

A szerdai napelemes áramtermelés ugyan kiugró volt, de már a korábbi napokban is olyan adatokat láthattunk, amilyeneket az évnek ebben a szakaszában korábban sosem. Kedden, illetve múlt pénteken, március 15-én is nagyjából a tavaly nyári átlagot hozták a naperőművek. A termelés évről évre tapasztalható növekedése már a fenti ábrán is jól látszik, de még szembetűnőbb, ha a hétnapos mozgóátlagot nézzük. Ebből ugyanis egyértelművé válik, hogy most már évek óta minden tavasszal az egy esztendővel korábbi nyári termelést produkálják a naperőművek, a napi kibocsátásuk pedig évről-évre nagyjából 5 gigawattórával nő.

A napelemek már szerda előtt is a teljes hazai villamosenergia-termelésnek durván ötödét adták, szerdán azonban a 25 százalékot is megközelítette a részesedésük. Ezzel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy késő délelőtt és kora délután (az általában inkább importra szoruló) Magyarország jelentős áramexportőrré válik, és nem mellesleg komoly kihívás elé állítják a hazai villamosenergia-rendszert, illetve az azt üzemeltető Mavirt.

Gyors felfutás

A folyamatos tavaszi rekordok természetesen annak köszönhetőek, hogy az elmúlt években nagyon látványosan futott fel Magyarországon a naperőművek száma és teljesítménye. Ezt az sem állította meg, hogy másfél éve a kormány az újonnan csatlakozó háztartási méretű fogyasztók számára megtiltotta a közcélú hálózatra való betáplálást. A tiltást megelőzően az utolsó pillanatokban ugyanis még több tízezren indították meg a folyamatot, ezek a fejlesztések pedig hosszú hónapokra biztosították a további növekedést.

Bő tíz évvel ezelőtt a teljes beépített napelemes kapacitás 35 megawatt volt, 2022 végén már ennek a nyolcvanszorosánál tartottunk, mostanra pedig ez utóbbi is megduplázódott. A legfrissebb adatok szerint a hazai napelemek összesített teljesítőképesség február végén elérte az 5741 megawattot. Ez közel háromszorosa a paksi atomerőmű kapacitásának*Ám miközben az atomerőmű folyamatosan termel, az időjárásfüggő megújulók termelése a nap egy részére koncentrálódik..

Ennek megfelelően a napenergia aránya is rohamosan emelkedett a hazai áramtermelésben. Míg 2016-ban a napelemek a Magyarországon előállított villamosenergia mindössze 0,2 százalékát adták, addig tavaly már 13 százalék felett volt a részesedésük. Az idén ezt az arányt március első felében sikerült elérni, az elmúlt napokban pedig – ahogy erről már volt szó – a 20-25 százalék közötti szintet hozták a fotovoltaikus erőművek. Még úgy is, hogy ilyenkor messze nem kiugró a kihasználtságuk.

Nyáron akár Paksot is megközelíthetik

Ennek, illetve a kapacitás további bővülésének fényében nem lenne meglepő, ha az idén nyáron – amikor a nappalok három és fél órával hosszabbak, mint most – lenne olyan nap, amikor megközelíti a 30 gigawattórát a naperőművek termelése. Ez már egy teljes kapacitáson pörgő paksi atomerőmű termelésének is közel a hétharmada, ha pedig épp egy ilyen időszakban terhelik le Paksot, akkor az is előfordulhat, hogy a napelemek többet termelnek majd, mint a nukleáris erőmű. Tavaly egyébként egyszer már közel jártunk ehhez: 2023 május elején a naperőművek a paksi termelés közel 90 százalékát hozták. A mostani beépített kapacitás mellett pedig egy hasonlóan napsütéses napon már előznék az akkori paksi kibocsátást.

A napelemes termelés egyébként szerdán is megközelítette a paksi kibocsátás kétharmadát, és napközben volt nyolc óra, amikor túl is szárnyalta azt.

Más kérdés, hogy az atomerőmű most sem pörög teljes kapacitáson. A négy blokkból az egyiket még február elején állították le, és azóta sem kezdett újra termelni. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója lapunknak azt mondta: egy tervezett hosszú karbantartást végeznek a négyes blokkban*Minden negyedik karbantartás ilyen főjavítás.. A munka az előzetesen várt ütemben halad, a tervek szerint április közepén indítják újra a termelést.

