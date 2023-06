Nem szállítanak az oroszok a számunkra legfontosabb gázvezetéken, mi lesz, ha így marad?

Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Reccep Tayyip Erdogan török elnök a Török Áramlat gázvezeték átadásán, 2020 januárjában. Fotó: AFP/Europress

Nem érkezik földgáz Magyarországra Szerbia felől, ami azt jelenti, hogy a Gazprom a terveknek megfelelően megkezdte a Török Áramlat karbantartását. Ezzel hazánk legfontosabb ellátási útvonala esett ki, az oroszok pedig jelenleg csak Ukrajnán keresztül szállítanak vezetékes gázt Európába. Alapesetben nem kellene tartanunk az egyhetes leállástól, de kérdéses, hogyan sikerül az újraindítás.

Mi történt? Hétfőn reggel leállt a déli irányból érkező földgázimport Magyarországon. Lassan két éve ez a legfontosabb importútvonalunk, az állami MVM által a lakosság ellátására vásárolt gáz nagy része is erről jön. Tavaly és idén is a teljes behozatal durván 45 százaléka futott be Szerbia felől.

A leállás nem volt váratlan. A hazai gázvezeték-hálózatot ellenőrző FGSZ már hetekkel ezelőtt jelezte, hogy a Gazprom egész héten munkákat végez a saját rendszerén, ami miatt kiürül a cső. Egész pontosan a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlatot tartják karban, így egész Európába nem érkezik gáz ebből az irányból.

Számokban: Magyarországra csak tavaly közel 5 milliárd köbméter gáz futott be Szerbia felől, míg az idei első öt hónapban további 1,6 milliárd. Összehasonlításképpen a teljes magyar felhasználás évi 10 milliárd köbméter körül van.

A Török Áramlat ugyanakkor a teljes Európába irányuló orosz gázexport szempontjából sem jelentéktelen. Miután a Gazprom már csak erről, illetve Ukrajnán keresztül szállít a kontinensre, az idén eddig az összes Európába küldött gáz közel fele jött a Fekete Tenger alatt.

Mi várható? A leállás elvileg rutinszerű, az oroszok a korábbi években lényegében minden vezetéknél csináltak hasonló karbantartásokat. A Török Áramlaton a tavalyi leállás után gond nélkül megtörtént az újraindítás, így elvileg nem lenne okunk nagyobb kieséstől tartani.

Az ágazati és geopolitikai helyzet azonban nagyon más most, mint a korábbi években. Az oroszok a legfontosabb Európába irányuló vezetéket, az Északi Áramlatot tavaly már nem indították újra normál kapacitáson a rutinszerű karbantartást követően, azóta pedig az időközben felrobbantott vezetéken teljesen leálltak a szállítások.

azonban nagyon más most, mint a korábbi években. Az oroszok a legfontosabb Európába irányuló vezetéket, az Északi Áramlatot tavaly már nem indították újra normál kapacitáson a rutinszerű karbantartást követően, azóta pedig az időközben felrobbantott vezetéken teljesen leálltak a szállítások. Moszkvának a délről ellátott országokkal (például Szerbiával és Magyarországgal) sokkal jobb a kapcsolata, mint a németekkel, így talán attól kevésbé kell tartanunk, hogy politikai okokból nem tér vissza a gáz a Török Áramlatba.

(például Szerbiával és Magyarországgal) sokkal jobb a kapcsolata, mint a németekkel, így talán attól kevésbé kell tartanunk, hogy politikai okokból nem tér vissza a gáz a Török Áramlatba. Technikai problémái azonban akadhatnak a Gazpromnak. Ahogy Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázpiaci elemzője múlt heti cikkében kiemelte: az oroszoknak most először kell amerikai segítség nélkül megoldaniuk a karbantartást, ez pedig okozhat fennakadást.

Felülnézet: ha nem sikerül az újraindítás, az rövid távon Magyarország ellátásban is okozhat problémákat, de igazán nagy gondot az oroszoknak jelentene.

Az általános kormányzati narratívával ellentétben ugyanis Magyarországot el lehet látni más irányokból is gázzal. Jelenleg is több energiahordozó érkezik a megszokottnál például Románia és Horvátország felől. Így még ha ki is esik az orosz import nagyobb része, valószínűleg találnak megoldást a helyzet kezelésére a kereskedők, köztük az állami MVM is.

Az oroszok azonban már így sem teljesítik európai szerződéseiket, ami miatt jogi eljárások tömkelegével kell szembenézniük. Ha déli irányból sem tudnak szállítani, akkor más, eddig kiszolgált partnereiket (például Magyarországot) sem tudják majd ellátni megfelelően.

már így sem teljesítik európai szerződéseiket, ami miatt jogi eljárások tömkelegével kell szembenézniük. Ha déli irányból sem tudnak szállítani, akkor más, eddig kiszolgált partnereiket (például Magyarországot) sem tudják majd ellátni megfelelően. Orosz szempontból egy ilyen helyzetre egyedüli megoldásnak az tűnik, hogy fokozzák a szállításokat az egyéb, hagyományos útvonalakon. Mivel ezek közül az Északi Áramlat nem működik, a Lengyelországba befutó Jamalon pedig nem valószínű, hogy lenne lehetőségük szállítani, ez azt jelenti, hogy Ukrajnán keresztül hozhatnának csak több gázt, bevételhez juttatva ezzel Kijevet.

egy ilyen helyzetre egyedüli megoldásnak az tűnik, hogy fokozzák a szállításokat az egyéb, hagyományos útvonalakon. Mivel ezek közül az Északi Áramlat nem működik, a Lengyelországba befutó Jamalon pedig nem valószínű, hogy lenne lehetőségük szállítani, ez azt jelenti, hogy Ukrajnán keresztül hozhatnának csak több gázt, bevételhez juttatva ezzel Kijevet. Közben Moszkvának egyre nagyobb szüksége lenne az európai szállítások fokozására, és piaci pletykák szerint tesz is ennek érdekében. A zuhanó gázárak miatt az oroszok bevételei mostanra a tavalyi szint töredékére estek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem egyértelműen jó hír Magyarországnak a gázár összeomlása, mi lesz a legfontosabb vezetékünkkel?Újra szerződés szerint jön az orosz gáz Európába, de az árcsökkenéshez hozzájárult az európai ipar recessziója is.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkŐsszel annyi gázunk lesz, hogy nem tudjuk majd hova tenni, az árak bezuhanhatnakHa ilyen ütemben folytatódik a betárolás, szeptember elejére elérhetjük a szinte teljes töltöttséget. Tavaly emiatt egy hónap alatt nyolcadára esett a gázár.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkOroszország eldobta a gázfegyvertEgy évig játszottak a gáz árával az oroszok, mostanra azonban annyira keveset szállítanak Európába, hogy esélyük sincs érdemben felhajtani az árakat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkFél Európa már pereli az oroszokat, de Magyarországon eddig nem volt gond a GazprommalAz elmúlt másfél év azt mutatta meg, hogy a Gazprom nem megbízható szállító, és politikai érdekek miatt több évtizedes renoméját is hajlandó lerombolni.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Adat földgáz gazprom gezár mvm Török Áramlat Olvasson tovább a kategóriában