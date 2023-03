Rég nem látott áramelkedési időszaknak lehet vége az építőiparban

Fotó: MTVA/Bizományosi - Jászai Csaba

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint megindult a termelői árak csökkenése az egyébként némileg gyengébben teljesítő építőiparban. Ami az utóbbi számokat illeti, az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva 3,5, a decemberihez képest 5 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene, miközben a szerződésállomány is visszaesett közel 20 százalékkal 2022 januárjához képest. (Ennek értéke csak annak köszönhetően gyarapodott, hogy az infláció nagyobb mértékben nőtt, mint amennyivel a megbízások volumene csökkent.)

Az árak emelkedése a teljes építőiparban és az épületépítés területén is mintegy 24 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva. Ez ugyan még mindig kifejezetten gyors drágulás, de jól láthatóan mérséklődött a tempó. A tetőzés és gyors csökkenés így néz ki grafikonon:

Bár korábbi adatok alapján is lehetett már az építőipari infláció közelgő csökkenésére következtetni, ez mostanáig a teljes szektorban nem következett be: 2022 áprilisa és novembere között a 25 és 27 százalék közötti szintre állt be az infláció az építőiparban, ezért írtuk januárban, hogy magas szinten ragadtak be az árak. Összességében ilyen emelkedéshez még csak hasonlót sem láttunk az elmúlt bő 20 évben – ennek lett most vége.

Az árak csökkenése egyelőre hasonlóan meredek, mint az emelkedés volt. Ugyanakkor mivel a szektoron a magas energia- és alapanyagárak miatt erős a költségnyomás, sok függ a kereslet alakulásától: nagyobb csökkenés gyorsabb inflációereszkedést hozhat a továbbiakban is.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagas szinten ragadt be az építőipari árak emelkedéseBeállt 25-27 százalékra az infláció az építőiparban. Gyors csökkenés nem várható, a nyári hanyatlás után ugyanis ősszel élénkült a kereslet a szektorban.

