Olyan hír jött a magyar gazdaságról, ami a forintot hosszabb távon is erősítheti

Az egykori Fővárosi Gázmûvek emblémája, egy gázláng-imitáció az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. telephelyének kerítésén Kőbányán, a Salgótarjáni út 45. szám alatt. MTVA/Bizományosi: Róka László

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint decemberben jelentősen visszaesett a magyar külkereskedelmi mérleg hiánya. Amíg novemberben az import értéke még 1405 millárd euróval haladta meg az export értékét, decemberben már csak 154 millió euró volt a különbség. Ez jóval kisebb hiány az előzetes várakozásokhoz képest, és április óta ez volt az első hónap, amikor javult a mérleg.

Tágabb kontextus: A magyar külkereskedelmi mérleg 2021 közepén fordult negatívba, de éves alapon még pluszban volt, ahogy 2009-től 2021-ig minden évben. A deficit 2022 második felében kezdett igazán felduzzadni, és az egész évre vonatkozó 8,3 milliárd eurós mínusz még a 2000-es évek deficitjeit is jelentősen meghaladta.

Fő okok:

A magyar gazdaság szereplőinek az importált földgáz, áram és olaj árának többszörösét kellett megfizetnie a korábbi szinthez képest (28 százalékos éves növekedés), miközben az export értéke ezzel a növekedéssel nem tudta tartani a lépést (19 százalékos éves növekedés): ez messze a legjelentősebb ok.

Miközben a gazdaságpolitika költségvetési oldala is hozzájárult az import növekedéséhez: a választások előtti lakossági transzferek jelentős részét költötték ugyanis importtermékek fogyasztására.

Kisebb mértékben és korábban a covid utáni időszak két trendje is hatással a mérleg romlásához: a nyitás utáni költekezés is az importot tolta meg, a járvány mentén kialakuló globális ellátási problémák pedig az exportot csökkentették.

Miért csökkent ekkorát a hiány? Novemberben csökkenni kezdett és február elején már a háború kitörése előtt szinten mozgott a földgáz tőzsdei ára. Az energia árának csökkenése jelentős könnyebbséget jelent a gazdaság szereplőinek, egyúttal a mérleget is javítja, hiszen sokkal kevesebbet kell fizetni az importtermékekért.

Forinterősödés: A külkereskedelmi mérleg javulásának hírére szerdán 387 körüli szintre erősödött az euró-forint árfolyam. Az energiaimport drágulása tavaly folyamatos folyamatos devizakeresletet generált, mivel az egyre drágább importért egyre több euróval vagy más devizával kellett fizetni. Ez jelentősen rontotta a forint árfolyamát. Az energia olcsóbbá válásával most viszont értelemszerűen ellentétes hatás érvényesül.

Mi várható? A januári gázárak alapján arra lehet számítani, hogy az év elején is marad az alacsonyabb deficit a kereskedelmi mérlegben. A friss, decemberre vonatkozó kiskereskedelmi adatok pedig a lakossági fogyasztás csökkenéséről árulkodnak, ami szintén az import csökkenésével jár együtt (ez egyébként már a decemberi deficitcsökkenéshez is hozzájárulhatott). A két folyamat együttesen akár a mérleg további javulását is eredményezheti.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA régió többi fizetőeszközéhez képest is nagy menetelésben van a forint mostanábanA gázhelyzet javulása és az uniós pénzek körüli hírek is hozzájárultak ahhoz, hogy a napokban újra a 390-es szint alá ment a forint euróval szembeni árfolyama.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMinden nyolcadik forintot kiszippant a magyar gazdaságból az energiaszámlaEurópában a magyar gazdaság az egyik legsérülékenyebb a magas energiaárakkal szemben. Az ikerdeficit a 2008-as események megismétlődésével fenyeget, ezért is kellenek annyira az uniós pénzek.

Adat árfolyam export földgáz forint import külkereskedelem Olvasson tovább a kategóriában