Mekkora a baj az orosz és ukrán atomerőműveknél?

Vasárnap tűz ütött ki a zaporizzsjai atomerőműben, amely Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az ukrajnai erőmű 2022 tavasza óta orosz kézen van, és már jó ideje nem is működik, de ha a harcok kiújulnak a nukleáris blokkok környékén, az okozhat problémát.

Mi történt? Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délután jelentette be, hogy kigyulladt a zaporizzsjai atomerőmű. A tűzről elég ijesztő felvételek készültek: a létesítmény egyik hűtőtornyából gomolygó fekete füstöt filmeztek le.

Russia set Zaporizhzhia Nuclear Power Plant on fire – Zelensky. The extent of the fire is unclear.

A very severe case of nuclear blackmail for Russia.

ZNPP is under Russian control since 2022. pic.twitter.com/nnGobL0Nqz

