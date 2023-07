Aknákat talált az ENSZ a zaporizzsjai atomerőmű területén

Orosz katona a zaporizzsjai atomerőmű előtt. Fotó: AFP/Europress

A nemzetközi szervezetek továbbra sem tudnak még csak hozzávetőlegesen rendezett viszonyokat sem teremteni Európa legnagyobb, jelenleg orosz kézen lévő atomerőművében. Nincs közös ukrán-orosz biztonsági protokoll, sőt, a felek júliusban azzal vádolták egymást, hogy meg akarják támadni létesítményt.

Mi történt most? Az Egyesült Nemzetek Szervezetének atomenergiaügyi megfigyelő szervezete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) friss jelentése arról számol be, hogy a zaporizzsjai erőmű területén aknákat találtak, és ez összeegyeztethetetlen a nemzetközi biztonsági protokollokkal.

Egymás után ez a második hónap, hogy az ügynökség arról számol be, hogy az atomerőművet a megszállás első napjai óta felügyelő orosz hatóságok megszegik a biztonsági gyakorlatokat.

Az ügynökségnek mindeddig nem sikerült közös balesetmegelőzési protokollt tető alá hoznia Oroszország és Ukrajna részvételével.

Ez miért fontos? Az aknákat a létesítmény külső és belső örzött területeinek határán találták. Ezek katonai ellenőrzés alatt álló területek, és állítólag az erőmű személyzete elől el is vannak zárva. De ez így is megszegi a nemzetközi biztonsági protokollokat, és az ügynökség elnöke, Rafel Grossi szerint a személyzetre is felesleges pszichológiai terhet rak.

Ezek az aknák nem jelentenek közvetlenül nukleáris kockázatot, de az IAEA már több ízben figyelmeztetett annak a veszélyeire, hogy az erőmű közvetlen közelében háború zajlik.

Visszatérő probléma, hogy Grossi és az ügynökség nehezen fér hozzá az erőműhöz, az elnök legutóbbi utazását a harcok miatt először el kellett halasztani.

Az oroszok nem működnek együtt: Az ügynökség júniusi jelentése még arról szólt, hogy az átvizsgálás során ugyan nem találtak aknákat, de az orosz hatóságok az IAEA szakembereit nem engedték be a reaktorépületek egyes részeibe, azok tetejére, és a turbinacsarnokokba. Az ügynökség továbbra is be akar jutni a négyes és ötös reaktor épületeibe.

Tágabb perspektíva: Az atomerőmű körüli zavaros és feszült helyzet miatt egyre gyakrabban merül fel, hogy egyáltalán a jövőben lehet-e a biztonságosan működtetni majd a létesítményt. Moszkva közölte: hosszú távon az erőművet be szeretné kapcsolni az orosz energiahálózatba. Ukrajna természetesen hosszú távon vissza szeretné foglalni az erőművet.

Az ukrán hírszerzés szerint az erőműben az oroszok az elmúlt hetekben drasztikusan leépítették a személyzet létszámát. Kijev nemrég azzal is megvádolta Moszkvát, hogy sugárzásos “terrortámadást” tervez az erőműnél.

Jelenleg a 6 reaktorból egyik sem termel a szokásos módon: 5 “hideg”, tehát teljes mértékben leállították és folyamatosan ennek megfelelően hűtik, egy pedig “meleg”, vagyis 200-250 fokon tartják, és produkál némi energiatermelést, ami elengedhetetlen az erőmű saját biztonságának biztosításához. Az orosz hatóságok közölték: éppen ezekben a napokban cserélik le az egyetlen meleg erőművet, hogy elvégezhessék az ötös reaktor előírt ellenőrzését.

Legutóbb a a Nova Kahovka gát megsemmisülése után vetődött fel, hogy az erőmű közeléből elfogyhat a hűtővíz. A mostani jelentés szerint a hűtővízellátás “viszonylag stabil”.

