Árháború és szankciós készülődés rángatja a napelemgyártást

Az utóbbi években az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is aggodalmat keltett, hogy Kína egyre több új ipari szegmensben vált a nemzetközi termelési láncok domináns szereplőjévé, az akkumulátorgyártástól a gyógyszeriparon át a napelemekig: a nyugati félelmek szerint ez elszipkázza az ipari munkahelyeket (és bevételeket) a fejlett világból, ellátási kockázatokkal jár, és az egyoldalú függőség politikai zsarolópotenciált is kölcsönöz Peking számára.

A zöldenergia-termelést és tárolást illetően mindemellett az is kényelmetlen kérdés, hogy a kínai piaci hódítása részben abból fakad, hogy a kínai gyártókra lazább környezetvédelmi és munkajogi szabályozásnak kell megfelelniük, és a nyugati konkurenciánál jóval olcsón jutottak energiához a helyi széntüzelésű hőerőművekből.

Ugyanakkor a napelemgyártás terén a kínai dominancia – a valós kockázatokkal együtt – pozitív mellékhatásokkal járt. Az egyik ilyen a napelem-panelek folyamatos és jelentős áresése volt: a napelemek fajlagos, wattonkénti kapacitásra vetített világpiaci ára 2009 és 2021 között tizedére esett, amire a kínai gyártók árversenyképessége nélkül nehezen jöhetett volna létre.

Az utóbbi években a kínai dominancia negatív és pozitív hatásai is világosak voltak a piacon.

Egyrészt a napelemek globális árai egyes váratlan kínai belföldi jelenségek miatt súlyosan elszálltak, pont amikor növekvő igény lenne az olcsó megújuló energiaforrásokra.

Másrészt az áremelkedést az utóbbi hónapokban a beruházások szaporodása és a kínai termelők közti árháború váltotta fel, ami nagyban segítheti a megújuló energiatermelés globális terjedését.

Emiatt ma már a túltermelés tartanak és a további áresésre számítanak a kínai szereplők. A kínai függést csökkenteni próbáló amerikai és európai döntéshozókat azonban a jelek szerint ez sem hatja meg, és mindkét oldalon szankciós tervek készülődnek.

Lenyomták, felvitték, lenyomták

A nemzetközi energiaügynökség adatai szerint 2022-ben Kína a napelemekben használt többkirályos szilícium (poliszilícium) esetében a globális gyártási kapacitások 88 százalékával, a napelemekben használt szilíciumlapkáknál 97, a napelemcellák 86, a modulok 79 százalékával bír, szemben Európa 1-5 százalékos részesedésével.

A jelenség háttere hasonló, mint az akkumulátorgyártásban tapasztalható kínai dominancia esetében: az olcsó energia, olcsó munkaerő, laza környezetvédelmi szabályozások, jelentős állami támogatások , valamint a nagy belső piac jelentette méretgazdaságosság miatt a kínai termelők áraival nehéz versenyezni.

Ezzel együtt a 2020-ig stabilan csökkenő kínai árak az utóbbi két évben meredek emelkedésnek indultak. Emögött a napelem gyártás legfontosabb alapanyaga, a poliszilícium árának növekedése állt, amely a 2020 júliusi, kilogrammonként hét dollárnak megfelelő ára 2020 augusztusára 39 dollárra nőtt.

A hirtelen áremelkedés több folyamat eredménye. Egyrészt mint minden más ipari szektorban, a koronavírus-járvány a napelemgyártásban is fennakadásokat okozott, az ellátási problémák pedig felhajtották az árakat. A 2020-as emelkedéshez ipari balesetek is hozzájárultak, és hasonlóan fontos volt a kínai időjárás szerepe: az első áremelkedési hullám a 2020-as áradásokhoz köthető, míg a tavaly nyári, ismételt áremelkedésben a kínai forróság és aszály is fontos szerepet játszott, amely a vízenergiatermelés ellehetetlenítésével számos fontos ipari klaszterben kieséseket okozott, és egyebek mellett a poliszilícium gyártását is akadályozta.

Ezzel párhuzamosan a napelemek iránti igény jelentősen emelkedett, tavaly globálisan 191 gigawattal, 22 százalékkal nőtt a telepített napenergia-termelő kapacitás. Emiatt tavaly nyáron még arról szóltak a hírek, hogy rendkívüli poliszilícium-hiánnyal küzd a napelemgyártás.

A helyzet azóta nagyot változott: ma már a kínai elemzők túltermeléstől tartanak, a kínai szereplők közti árverseny az árakat is lenyomta. Januárra a poliszilícium kilónkénti ára 18 dollárra csökkent, és a nyári rekordok ellenére az év végére 54 százalékos mínuszban volt a piaci ár. Bár a irányadó ár februárban ismét visszamászott 30 dollárra, azóta újabb esésbe kezdett. A kínai piacon a poliszilícium június elejére ismét 18 dollár (127 jüan) környékén mozgott, és a piaci szereplők további áresésre számítanak.

Árháború

Az áresés ellenére a napelemigény erősen növekszik, 2021 vége óta eltelt szűk másfél évben 44 százalékkal nőtt a telepített napenergia-termelő kapacitás, és az ország idén az év első négy hónapjában 62 gigawattnyi új szél- és napenergia-termlő kapacitást telepítettek. A napenergiához köthető export is szárnyal, tavaly 80 százalékkal emelkedett (bár részben az áremelkedés miatt), és az idei első négy hónapban további 15 százalékkal nőtt.

A termelés ugyanakkor ezt is túlszárnyalja. A Bloomberg elemzői szerint idén 36 százalékkal, 344 gigawattal a globális napelemtelepítések értéke, de a termelési kapacitások 600 gigawattal emelkedhetnek.

Emögött részben a korábbi ellátási zavarok feloldása áll, részben a telepítések jelentős infrastruktúra-irénye. A termelés növekedésében viszont az is fontos szerepet játszik, hogy az áremelkedés hatására az utóbbi időben számos új szereplő lépett be a piacra Kínában. A zöldenergia iránti igény növekedésével számolva egyéb szektorok tőkeerős szereplői is megjelentek a színen, többek között gyógyszeripari, bányászati, de még tejipari cégek is napelememgyártó beruházásokat jelentettek be az elmúlt hónapokban.

A szektor régebbi szereplői közben árháborúval próbálják konszolidálni részesedésüket. A piaci értéke alapján a világ legnagyobb napelemgyártója, a Longi május végén további 30 százalékkal csökkentette a napelemekben használt szilíciumlapkák árát, amire az egyik versenytársa, a TCL Csonghuan 16-24 százalékos árcsökkentéssel reagált.

A Longi vezetője, Li Cseng-kuo arról beszélt, hogy a termelés agresszív növelése túlkapacitáshoz vezethet, és a következő évben a szektor kínai szereplőinek több mint fele csődöt jelenthet a kiszorítósdiban. Bár a cég a vezetése szerint felkészült a piaci vérfürdőre, részvényeinek árfolyama a tavaly júliusi, 65 jüanos csúcsról 33 jüanra esett. Ennek ellenére a Longi nemrég egymaga két, összesen 150 gigawattos szilíciumlapka-gyártó beruházást jelentett be Sanszi tartomány támogatásával, ami jelzi, hogy mindenki előre menekül.

Ez sem példa nélküli jelenség. A kínai iparfejlesztésre jellemző, hogy a nagy támogatások és a növekvő piaci igény rengeteg vállalkozó kedvű – gyakran más szektorból érkező – céget befektetésre ösztökél, amelyek aztán a támogatások elapadása és a piac telítődése miatt árversenybe kezdenek, és a kevés hatékony és tőkeerős cég leszámol a kisebb és gyengébb konkurenciával. Ez a folyamat más szektorok mellett az elektromos autózásban is lezajlott, illetve a mai napig zajlik.

Amerika harcol ellene

Ahogy az autógyártásra, úgy a napelemekre is igaz, hogy a kínai termelés növekedésének nem mindenki örül. Az Egyesült Államok még 2018-ban, a Donald Trump republikánus exelnök által indított kereskedelmi háború keretében 25 százalékos büntetővámot vetett ki a kínai napelemek importjára, és tavaly a demokrata Joe Biden elnök zöldenergiai csomagja keretében adókedvezményeket és állami támogatással igyekszik ösztönözni hazai gyártást, valamint a kínai áru “baráti” országokból származó importtal való kiváltását.

Az amerikai szankciókhoz az is hozzájárult, hogy a kínai napelemgyártás egy fontos bázisa a nyugati Hszincsiang tartomány, ahol emberi jogi szervezetek szerint a muszlim ujgur őslakosok erőszakos asszimilációnak vannak kitéve, és korábban százezreket, egyesek szerint akár milliókat zártak átnevelőtáborokba és fogtak kényszermunkára közülük. Erre hivatkozva az Egyesült Államok tavaly megtiltotta a hszincsiangi hozzáadott értékkel bíró termékek importját, ami a napelemek behozatalát is tovább szűkítette.

Ezzel eddig annyit sikerült elérni, hogy ma fajlagosan 57 százalékkal drágább napelemet telepíteni az Egyesült Államokban, mint Németországban, és 70 százalékkal drágább, mint Kínában – dacára annak, hogy az importőrök Kambodzsán, Vietnámon, Thaiföldön és Malajzián keresztül próbálják megkerülni a büntetővámot. A napelemek harmadik országon keresztül való amerikai exportja miatt tavaly a Longi, a BYD és több más kínai és észak-amerikai vállalat ellen is vizsgálat indult az Egyesült Államokban, és további büntetővámmal sújtották őket. (A Longi a szankciókat megküldendő Ohióban is gyárberuházást tervez.)

Ehhez hasonlóan az Európai Unió napelemigénye hiába hatalmas, ezt a nyugati fővárosokban szeretnék minél nagyobb részben hazai forrásból kielégíteni. Az EU-ban az aktuális tervek szerint 2030-ra a napenergia válna a vezető energiaforrássá, ehhez a jelenlegi kapacitásokat meg kellene triplázni a következő hét évben.

A probléma, hogy Kadri Simson energetikai biztos szerint ezzel a jelenlegi tendenciák alapján végső soron az orosz gáz- és olajfüggést kínai napelem-függésre váltaná az EU, miután az unió napelem-importjának kétharmada Kínából érkezik. A függés a másik oldalról is jelentős, a kínai export fele Európába tart, és tavaly egy év alatt duplájára nőtt az export értéke.

Az Európai Bizottság által március végén előterjesztett, a “nettó zéró” kibocsátású ipar létrehozására vonatkozó jogszabály-tervezetben az szerepel, hogy a jövőben az EU legalább a belső igényeinek 40 százalékát kielégíteni képes zöldenergia-gyártó kapacitásokkal kell, hogy rendelkezzen, ami a jelenlegi érték kétszerese – és a napelem-igény növekedésével természetesen ez utóbbi érték vélhetően rövid távon inkább csökkeni fog. A kihívást jelzi, hogy Európában a nagyobb új beruházások néhány gigawattos kapacitással bírnak, miközben Kínában – a Longi gigaberuházásaitól eltekintve is – a két számjegyű kapacitású gyárak a jellemzőek.

Szankciós tervek mindenütt

Bár jelenleg nem része a tervnek védővámok bevezetése, erre az EU és Kína között is volt példa. Az Európai Bizottság egy 2012-s antidömping vizsgálat eredményeként 50 százalékos büntetővámokkal akarta sújtani a kínai exportot. Ez kisebb kereskedelmi háborút szült a két gazdaság között, és a bizottság végül inkább minimumárat határozott meg az importra vonatkozóan. Ez sem volt különösebben sikeres a hazai gyártók védelmét illetően, és 2018-ban fel is adták a korlátozást.

Az Európai Parlamentben – a kibocsátásmentes iparról szóló elképzelés mellett – két olyan jogszabálytervezet is kering, amely potenciálisan érintené a napelemimportot, az egyik a hszincsiangi helyzettel kapcsolatban a kényszermunkával gyártott termékek behozatalát szabályozná, a másik fenntarthatósági követelményeket támasztana az importra nézve, aminek a kínai termékek nem feltétlenül felelnek meg. Ezek elfogadását mindazonáltal erősen kétségessé teszi, hogy az Európai Unió Tanácsában is meg kell szavazni őket, azaz a keményebb hangnemet képviselő Európai Parlament mellett a Kína-barát tagállami kormányoknak is jóvá kell hagyniuk terveket.

Az amerikai és a potenciális európai korlátozások hatására az év elején sajtóértesülések szerint az is felmerült Pekingben, hogy exportkorlátozásokat vezessenek be a napelem-gyártásban használt legfejlettebb technológiákra vonatkozóan. Ez a terv támogatói szerint akadályozná a nyugati konkurencia felzárkózását és segítene megőrizni a kínai gyártók globális fölényét. Egyúttal pedig jelképes ellencsapás lenne a Kínára kivetett amerikai csipipari exportkorlátozásokkal szemben.

A szankciókat illetően ugyanakkor Kína is hasonló dilemmákkal néz szembe, mint a kínai szankciók esetében az Egyesült Államok. Az exportkorlátozások a kínai gyártók számára piacvesztéssel és bevételkieséssel járnának, továbbá minden bizonnyal fokoznák a kínai ipari függés csökkentését és a hazai, illetve “baráti” országokban való gyártás támogatását célzó nyugati kormányzati erőfeszítéseket. Így aztán rövid távon hiába akasztanák meg az esetleges nyugati felzárkózást, hosszabb távon inkább növelnék ennek az esélyét.

