Unga-bunga, orosz vodka, Orbán mestere: Berlusconi inkább volt kívülálló, mint igazi politikus

Orbán Viktor és Silvio Berlusconi 2019 októberi találkozója, fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Berlusconi hétfői halála nemcsak pártja, a Forza Italia valószínű végét vetíti előre, de az európai “új jobboldal” korszakváltását is szimbolizálja. Az egyik legtöbbet Orbán Viktor is az olasz médiamágnás-politikustól tanulta: a populista kampányaiból, de a hibáiból is.

“Elment a nagy harcos!” – búcsúzott Facebookon Orbán a rendszeresen a barátjának nevezett Berlusconitól, aki 86 évesen halt meg leukémiában egy milánói kórházban.

A populizmus atyja: Berlusconi az új jobboldal, a modern populizmus és egy új stílusú demagógia megteremtője, a Trump előtti trumpizmus feltalálója.

Elitellenes elitpolitika: Arra a politikai bravúrra is képes volt, hogy ingatlan- és médiamogulként, Bettino Craxi szocialista miniszterelelnök közeéi barátjaként tudta magát a rendszer által üldözött figurának beállítani magát, azt hangoztatva, hogy a gazdasági vissszaélések miatti sorozatos eljárások ellene valójában koncepciós ügyek, ő pedig a baloldal, a bürokrácia és a bírói túlhatalom áldozata.

Biznisz: Berlusconi a hatvanas évek végén kezdett ingatlanfejlesztéssel foglalkozni, később ő csinálta meg a legnagyobb olasz kereskedelmi tévéhálózatot, és ő lett az AC Milan tulajdonosa, a csapat ezalatt öt BEK/BL-címet szerzett. családi vagyonát 6.9 milliárd dollárra becsülik.

A politikába 1994-ben robbant be, amikor a hagyományos nagypártokat romba döntő korrupciós botrány közepette, mely már az ő letartóztatásával is fenyegetett, megalapította a Forza Italiát, és megnyerte a választásokat. Háromszor, összesen tíz évig volt miniszterelnök.

Visszaélések miatt évekre el volt tiltva a politikától, 2019-ben visszatért. Haláláig az olasz szenátus tagja volt, a ‘22-ben 8 százalékot szerzett pártja Meloni kormányában kisebbik koalíciós társ.

Az utolsó években immár ő számított mérsékelt erőnek, aki nemcsak bárányokat ölelgetett újdondász vegetariánusként, és fellépett az 5 Csillag baloldali populizmusa ellen, de Meloniékat is közelítette az atlantista európai jobboldali centrum és a Néppárt felé.

Unga-bunga és orosz vodka: a külpolitikában a személyes leköteleződéseken alapuló sokszínű szövetségei Kadhafitól az egyik szardíniai unga-bunga partiján meztelenül lefotózott volt cseh miniszterelnökig terjedtek. Mostanra ebben a Putyinnal való, az Ukrajna elleni agresszió ellenére sem felmondott barátsága volt a legérzékenyebb: az orosz elnök még októberben is húsz üveg vodkát küldött neki a Kremlből.

Orbán Viktor is az egyik legszorosabb európai politikai szövetségeseként tekintett Berlusconira, a Fidesz Néppártból való kilépése után is a Forza Italia formális elvesztése volt az egyik legfájdalmasabb pont a magyar kormánypártnak.

Régi kapcsolat: Orbánt és Berlusconit tulajdonképpen a foci hozta össze: 1993-ban az akkor a világ legjobbjának számító A.C. Milan elnöke meghívta a milanellói edzőközpontba, és ez a kapcsolat ezt követően mindig megmaradt, fontos szövetségesek voltak az Európai Néppártban is.

Az Orbán Viktorról szóló új könyvében így írt erről Stefano Bottoni olasz-magyar történész:

“Tőle kölcsönözte, és ültette át a nyilvános fellépések zárásaként elhangzó harci kiáltást: „Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”. A futball és a politika világának rendkívül szoros összefonódását Orbán éppen ettől az üzletembertől tanulta, majd hazai környezetben továbbfejlesztette. Az 1990-es években az olasz politikába berobbanó klubtulajdonos és médiamogul testesítette meg az európai szinten is sikeres új jobboldalt, de Berlusconi kormányai rendre megbuktak: a Forza Italia, azaz a Hajrá, Olaszország! mozgalom sosem vált igazi hatalmi gépezetté.”

Orbán Berlusconitól politikai hibáiból is sokat tanult – mondta Bottoni a G7-nek, így nála a “nagy kommunikátor” szerep már a “vérprofi politikus” szereppel párosul.

“Az amerikai típusú kampányolást Berlusconi hozta be a kilenecvenes években, akárcsak az egyszemélyes politikát, egyszerű jelszavakat. Orbán Viktor is így alakítja át a Fideszt a kilencvenes évek második felétől. De a hatalomgyakorlást nem, mert abban Berlusconi nem volt jó.”

Soha nem lett belőle igazi politikus : bár kampányolni nagyon tudott, a bürokratikus munkát, a napi egyeztetéseket nem bírta az olasz oligarcha-pártvezér, ennyiben soha nem lett belőle igazi politikus, és az igazi politikusok is gyakran outsiderként kezelték, nemzetközi szinten is többször megalázták.

A Békemenet is közvetve Berlusconinak köszönhető Bottoni szerint. 2011-ben Berlusconi kormánya megbukott, amit a pénzügyi támadásoknak tulajdonított. Ugyanekkor volt a forint elleni spekuláció, Orbán pedig azt a tanulságot szűrte le, hogy a politika arról szól, hogy mindig erőt kell mutatn.

Utódlás: Berlusconi közel 30 évig volt az olasz jobboldal vezére, Meloni tavaly egyértelműen átvette a stafétát.

A Forza Italia alapvetően Berlusconira épült, egyszemélyes párt volt. Az esélyes utód Antonio Tajani külügyminiszter, de kérdés, hogy a párt meddig lesz releváns tényező. Szavazói többségét Meloni Olasz Testvérek-je viheti, tovább erősítve dominanciáját az olasz jobboldalon.

A médiabirodalmat az 54 éves Pier Silvio Berlusconi, Berlusconi legidősebb fia viszi tovább.

