Magyarország felé kevesebben próbálkoznak határátlépéssel, máshol ismét nő a migrációs nyomás

Növekedő pályára állt az Európai Unióba érkező illegális határátlépők száma: a Frontex, azaz az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség elemzése szerint 2023 első negyedévében 26 százalékkal többen érkeztek az unió területére 2022 azonos időszakához képest, és már 2022 egészét nézve is 64 százalékos növekedés történt az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva, így

tavaly a határátlépések száma 2016 óta nem tapasztalt szintre emelkedett.

A tendencia főleg a Földközi-tenger középső részét érinti, itt a múlt hónapban közel kilencszer annyian érkeztek Európába, mint 2022 márciusában. A zömmel Afrika szubszaharai részéből induló, majd Tunéziában és Líbiában tengerre szálló bevándorlók tömege már egy hónapja is kihívások elé állította az olaszországi intézményrendszert, és mostanra hat hónapig tartó szükségállapot bevezetése mellett döntött az olasz kormány.

A bevándorlás okozta problémák ennél azonban jóval hosszabb ideig kitarthatnak, még legalább tíz évre becsüli az intézményrendszer fokozott terhelését Nello Musumeci, a bevándorlók jellemző célpontjául szolgáló Szicília volt kormányzója, illetve jelenlegi védelmi miniszter. Musumeci elmondta továbbá, hogy az intézkedés fő célja az eljárások elősegítése, amelyek jellemzően az országba való belépésre nem jogosult emberek mielőbbi hazaküldésére irányulnak.

Noha a pandémia időszaka alatt némileg alábbhagyott az unió irányába történő migráció, a járvány lecsengésével és a politikai feszültségek élesedésével – Tunéziában például Kaid Szajed elnök februárban fejtette ki vélekedését, miszerint egy összeesküvés keretében érkeznek az észak-afrikai országba délebbről bevándorlók, amivel jókora erőszakhullámot szított ellenük – az embercsempészet ismét felpörgött.

Mindeközben a bevándorlásellenesség is erősödésnek indult több európai országban. Írországban ősz óta rendszeresek a menekültek elleni tiltakozások, amelyek akár tettlegességig is fajulnak, pedig korábban a bevándorlást nem övezete kitüntetett figyelem az országban. Februárban Angliában támadtak szélsőségesek egy menedékkérőknek szállást adó hotelre.

A zavargásokon túl a kormányzati reakciókra is van példa Olaszországon kívülről. Ausztria tavaly májusban erősítette meg a határok ellenőrzését, és a holland kormány is a beengedett menekültek számának korlátozására, illetve az oda érkezők visszafordításának felgyorsítására szánta el magát. 2021-ben továbbá a skandináv jóléti államok között számon tartott Dániában jelentette be a szociáldemokrata miniszterelnök, hogy mentesíteni szeretné az országot a menedékkérőktől, sőt, már évek óta ott élő szíriai menekültek hazaküldése is napirendre került.

Tavaly nyáron Orbán Viktor is nemzetközi visszhangot kiváltva erősítette meg bevándorlásellenes álláspontját. Magyarországot a Földközi-tenger középső részén átvezető irány után a második legjelentősebb, nyugat-balkáni bevándorlási útvonal érinti valamelyest, ahol az utóbbi hónapokban a szokásos téli visszaesésen túlmutató mértékben csökkent a bevándorlók száma. Ez a Frontex jelentése szerint a térségben történt vízumpolitikai változások mellett a megerősített magyar határőrizeti kapacitásoknak is betudható.