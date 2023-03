Hirtelen elzárták az orosz szankciók egyik fő megkerülési útvonalát

Törökországba menekült orosz újságíró Isztambulban, a kép illusztráció. Fotó: AFP/Europress

Ukrajna orosz lerohanása óta a NATO-tag Törökország igyekszik közvetítő szerepet játszani Oroszország, valamint Ukrajna és annak nyugati támogatói között, török közreműködéssel jött létre például a fekete-tengeri gabonaszállítási egyezmény, amelynek köszönhetően újraindulhatott ebben az irányban az ukrán élelmiszerexport. Emellett az ország szívesen látja az otthonról távozó orosz tőkét, valamint a sorozás elől menekülő orosz polgárokat is. Továbbá természetesen kevésbé nyíltan, de az Oroszország elleni szankciók megkerülésében is nagyon fontos szerepet játszik.

Pontosabban csak játszott, mert a Bloomberg a napokban arról számolt be, hogy Törökország hirtelen leállította a szankciók alá eső termékek Oroszországba szállítását, miután egyre nagyobb nyomás nehezedett rá amerikai és európai uniós részről. Egy török illetékes név nélkül nyilatkozva arról számolt be az amerikai hírügynökségnek, hogy a kormányzat március 1-jével rendelte el a szóban forgó termékek áramlásának megállítását.

„A szállítmányok jóváhagyásának rendszere egyszerűen megszűnt működni Törökországban” – mondta egy moszkvai központú csomagszállító vállalat társtulajdonosa. Hozzátette, a vámon már nem mennek át azok a termékek, amelyeknek Oroszország a célállomása.

A változást megerősítette egy vámolási szolgáltatásokat nyújtó isztambuli vállalat vezérigazgatója is, aki arról is beszélt, hogy ezzel kapcsolatban sem hivatalos bejelentés, sem átmeneti idő nem volt, ami összezavarta a piaci szereplőket. „A hírek szerint az lehet a megoldás, hogy be kell iktatni egy olyan, például közép-ázsiai országot, amelyet nem érintenek a szankciók” – tette hozzá a vállalatvezető.

Ez alapján tehát elképzelhető, hogy a szankciókat továbbra is ki lehet játszani, csak bonyolultabb módon, még több szereplő közbeiktatásával. Persze kérdés, hogy akkor szükség van-e egyáltalán Törökországra, mert a külkereskedelmi statisztikák alapján erős a gyanú, hogy például Grúzián, Örményországon vagy éppen Kazahsztánon keresztül is jelentős mennyiségű áru kerüli meg a szankciókat, az Egyesült Arab Emírségekről és Kínáról nem is beszélve. Mindenesetre eddig Törökország is fontos láncszem volt ebben a jövedelmező üzletben: míg 2021-ben csak 5,8 milliárd dollár értékben exportált Törökország Oroszországba, tavaly már 9,3 milliárd dollárra nőtt ez az összeg. Ezt a növekedést pedig nehezen indokolhatja önmagában a Törökországban előállított áruk oroszországi szállításának felfutása.

Az orosz logisztikai szereplők mindenesetre remélik, hogy idővel újra használhatják Törökországot, hiszen új szállítási csatornák kialakítása idő- és költségigényes. Abban valószínűleg a nyugati vezetők sem bíznak, hogy a közeljövőben sikerül teljesen elzárni a szankciók megkerülésének minden útját, ám minél bonyolultabbá teszik a folyamatot, a végén annál magasabb lesz a számla az oroszok számára.

