Évtizedek óta nem volt ekkora földrengés Európa közelében

Bár nagy földrengések időről-időre történnek Törökországban, a hétfő hajnali 7,8-as magnitúdójú rengés kiemelkedően erős és pusztító volt, különösen, hogy ez a Gaziantep környéki régiói idáig nem számított különösebben veszélyes területnek. Hasonló erejű földrengésre Európában és a Földközi-tenger térségében csak több évtizedente kerül sor.

Just looking at the distribution of magnitude 7 and greater quakes since instrumental records began (~1900), today’s M7.8 event is by far the largest quake ever recorded in this region.

Most large earthquakes have occurred along the Northern Anatolian Fault in N. Turkey. pic.twitter.com/O7GP4iQsfz

— Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) February 6, 2023