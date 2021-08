A napelemek egy kis időre már háttérbe szorították a szénerőműveket Ausztráliában

Fotó: AFP/Europress

A széniparáról híres Ausztráliában pár percig a naperőművek adták az áramtermelés 57 százalékát tegnap, erre még sosem volt példa. Összehasonlításképp: a 2019-ben előállított villamosenergiának mindössze hét százalékát állították elő a napelemek. Mindez egyelőre persze csak szimbolikus jelentőségű, a The Guardian által megszólaltatott szakértő szerint leginkább a szerencsének volt köszönhető: az országban jelenleg a fűtésnek és a légkondicionálásnak sincs szezonja, így hétvégenként viszonylag alacsony az energiafogyasztás, miközben mostanában gyakori a napos idő.

A fejlemény mégis figyelemre méltó, ugyanis a szénerőművek rugalmatlansága, és annak következményei is megmutatkoztak. Ezek leállítása, majd újraindítása olyan költségekkel jár, hogy ha hirtelen energiatöbblet keletkezik a hálózatban, akár negatív áramárak is keletkezhetnek a piacon (ez tegnap be is következett). A szél-, víz- és naperőműveket könnyebb átmenetileg kivonni a termelésből, ahogy ez alacsony kereslet és magas kínálat esetén meg is szokott történni például a szélturbinákkal – a veszteségek elkerülése végett.

A szakemberek szerint a tegnapi eset elsősorban arra mutat rá, hogy a megújuló energiaforrások térhódításának komoly gátat szab a szénerőművek működése. Ha a fosszilis energiahordozókból előállított áram mennyiségét könnyebben lehetne szabályozni, többször juthatnának döntő szerephez környezetbarát erőművek Ausztrália áramellátásában, ahogy az tegnap is történt.

