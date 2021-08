Egyre drágább a kávé, de ez látszólag senkit sem zavar

Kávészüret Indonéziában. Fotó: AFP/Europress

Minden összejött ahhoz, hogy dráguljon a kávé a világpiacon: a legnagyobb termelő, Brazília területén szárazság és fagy tizedelte meg a termést, miközben a tengeri szállítás is jóval költségesebb, mint korábban. Ennek hatására az arabica kávébab árfolyama hétéves csúcsra emelkedett, legutóbb 2014 vége felé kellett annyit fizetni érte, mint manapság.

Ahogy a Bloomberg körképéből kiderül, elvileg ez kényelmetlen választás elé állítja a kávézóláncokat és kiskereskedőket: vagy árat kell emelniük, vagy olcsóbb, gyengébb minőségű alapanyaghoz kell nyúlniuk. Ezek a szereplők érzik is az inflációs nyomást, különösebben mégsem aggódnak.

Az egyebek mellett a Nespresso és a Nescafe márkáiról ismert Nestle vezérigazgatója például arról beszélt, hogy ahol megfelelőnek tartják ehhez a körülményeket, árat emelnek, emellett pedig igyekeznek a prémium termékek felé eltolni a fogyasztást – ahol pedig eleve könnyebb árat emelni. Hasonlóan nyilatkozott a kávézókat üzemeltető Starbucks is: az áremelés mellett igyekeznek rávenni a vendégeiket arra, hogy drágább ételeket és italokat fogyasszanak (utóbbiaknál hűtött italokra gondolt).

Ez úgy függ össze a kávé drágulásával, hogy ha sikeres ez a törekvés, akkor az ennek révén keletkezett nyereség ellensúlyozza a kávé magasabb beszerzési költségét, így aztán azt nem kell egy az egyben a kávéfogyasztókra hárítani. De náluk az ingatlanok bérleti díja és a dolgozók fizetése amúgy is jelentősebb költségelem, mint a kávébab ára.

Az áremelést valószínűleg azért is könnyebb meglépni, mert ha az emberek azt látják maguk körül, hogy jóformán minden drágul, akkor nem csodálkoznak azon, ha a kávézójukban is emelkednek az árak. Az utóbbi évtizedben megszokottnál magasabb infláció pedig egyáltalán nem magyar sajátosság.

Emellett nyilván az is segít, hogy az emberek nem akarnak kávéelvonási tünetekkel küzdeni, legrosszabb esetben olcsóbb márkára váltanak, esetleg otthon készítik el. Utóbbi esetben az is segítségükre van, hogy az üzletláncok a kávét is keretszerződésekkel vásárolják, áremelésről pedig leginkább csak akkor lehet szó, amikor egy-egy ilyen kifut. (Jelentős részben ennek köszönhető, hogy az élelmiszer-inflációnak továbbra sincs jele a diszkontokban nem reprezentatív körképünk szerint.)

A koronavírus-járvány miatt egyébként tavaly 2011 óta először csökkent a világ kávéfogyasztása, idén viszont már ismét nő. A Rabobank előrejelzése szerint idén új csúcsot fog felállítani 168,8 millió zsákkal, amely a kávékereskedelem alapegysége, és 60 kilogramm kávébabot tartalmaz.

