Egyre több fiatal koccint alkoholmentes itallal szilveszterkor

Néhány évvel ezelőtt a shot még biztosan a felespohárban felszolgált égetett szeszeket jelentette, most már viszont sokan a különböző gyümölcsökből előállított fél-egy deciliteres, alkoholmentes italokat nevezik így. Már nem kapjuk fel a fejünket az öt- vagy tízféle alkoholmentes sörre, de zéró borokból is egyre nagyobb a választék, a pezsgőkről és röviditalokról nem is beszélve.

Mi áll a szeszesitalok helyettesítésére szolgáló ízesített italok előretörésének hátterében? A piac diktál vagy a fogyasztói szokások?

Úgy tűnik, hogy az alfa és Z generáció egyre egészségtudatosabb hozzáállása idehaza is átalakítja az alkoholfogyasztási szokásokat. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarországon az alkoholfogyasztás mértéke az elmúlt évtizedben csökkent a 18–34 éves korosztály körében, míg az idősebb generációk körében továbbra is viszonylag stabil maradt.

A fiatalok mindössze 22 százaléka fogyaszt ma alkoholt, szemben a 2000-es évek elején mért 38 százalékkal.

Ennek oka részben az egészségügyi ismeretek terjedése, részben pedig az a kulturális változás, hogy a fiatalok számára az alkoholizálás már nem menő.

„Kamaszkoromban a korosztályunk előszeretettel járt bulizni, ahol mindig bőven fogyott az alkohol. A mai tizenévesek, huszonévesek nem akarják, hogy az együtt töltött idő az alkoholról szóljon. Ez már nem trendi, helyette más élményeket keresnek. Ezt látom a 16 éves lányomon és a barátain is” – mondja Perl Virág, a Superjuice Kft. tulajdonosa. Hozzáteszi, a mai tizen-huszonéves fiatalok pontosan tisztában vannak az alkohol szervezetre gyakorolt negatív hatásaival, és ebből ők inkább nem kérnek.

Az üzletasszony tíz éve szállt be az italpiacra hidegen préselt, nyers gyümölcs-és zöldséglevek gyártójaként, és mint mondja, azóta folyamatosan fejlődik, növekszik ez a terület, köszönhetően az új italfogyasztási szokásoknak.

Rövidital alkohol nélkül

Az italgyártók általánosságban is gyorsan reagáltak a változásra, és számos márka kezdett el alkoholmentes alternatívákat kínálni. A Nielsen piackutatása szerint Magyarországon az alkoholmentes italok piaca évente átlagosan 15 százalékkal nőtt 2018 óta. Pedig nem olcsók, egy gyömbérshot például hasonló áron vagy drágábban érhető el – akár ezer forint fölött -, mint sok márkás rövidital. Ugyanez igaz számos alkoholmentes sörre, borra, pezsgőre és koktélra is.

Mi indokolja ezt az árszabást? „Nemcsak az alapanyag drága, de az egész gyártási folyamat, a fejlesztés, a minőségbiztosítás és a marketing költségei is, hiszen ahhoz, hogy az új termékekre felfigyeljenek, komoly reklámkampányokra van szükség” – mondja Perl Virág.

Ezek talán azért is lehetnek eredményesek, mert társaságban mégiscsak jobban mutat az ember kezében egy színes koktél vagy egy alkoholmentes pezsgő, mint egy pohár víz, és a koccintás is jobban néz ki vele, nem csak szilveszterkor.

És bár egy pohár alkoholos pezsgő sokszor olcsóbb, mint az alkoholmentes változat, az utóbbi italok árszabása is lassan hasonlóan szélessé válik. A már emlegetett gyömbérshot megtalálható például nemcsak a testépítőkre célzó webáruházak kínálatában, hanem a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncnál is, természetesen jóval szerényebb áron.

Ennek ellenére a Superjuice-nál ez az egyik legkelendőbb termék a léböjt csomagok mellett – pedig nem minden termékfejlesztés jön be, az alkoholmentes juice-koktélokkal például egyelőre nem értek el olyan sikereket, mint az előbbiekkel.

Hóbort vagy állandósuló új szokás?

A kérdés már csak az, hogy vajon egy divathullámról beszélünk vagy tartós változásról? Nem könnyű megmondani, de nagy esély van arra, hogy az alfa és Z generáció egészségtudatosabb életmódja tartósan befolyásolja az italpiacot.

Perl Virág szerint az új irány hosszú távon is fenntartható, mert az emberek jól akarnak élni, egészségesen és lehetőleg nagyon sokáig. Ebben pedig nem fog segíteni az alkohol, legyen szó gyengébb vagy erősebb szeszekről – teszi hozzá.

A piac átalakulása közben nemzetközileg is sok új szereplő próbál minél nagyobb piaci részt megszerezni a sokszor lassabban mozduló italgyártó óriások mellett. Például a Seedlip, az alkoholmentes ginek piacvezetője 30 százalékos növekedést ért el az elmúlt két évben, és mostanra világszerte több mint 30 országban értékesíti termékeit.

A trend tehát valószínűleg fennmarad, és bár az idősebb generáció számára ez furcsán hangzik, de nem elképzelhetetlen, hogy néhány évtized múlva – mire az alfa generáció családot alapít – már nem pálinkával fogják várni a vendégeket, hanem gyömbér shottal, vagy az akkor éppen divatos megfelelőjével.

