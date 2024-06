Milliókkal drágulhatnak a kínai autók Magyarországon az új vámok miatt

Fotó: AFP/Europress

Akár 50 százalékos vám is sújthatja a kínai elektromos járműveket az Európai Unió területén, miután az Európai Bizottság újabb terhek bevezetését lengette be. A lépéssel egy költséges konfliktus kockázata is felmerül Kínával kapcsolatban, amire többek között a német kormány is figyelmeztette az uniós döntéshozókat.

Miért fontos ez? A védővám bevezetésére – pontosabban megemelésére – hetek óta számítani lehetett, mivel kampánytémává vált a kínai elektromos autók elleni piacvédelem az európai választások előtt. A lépéssel olyan Magyarországon is népszerűvé vált gépkocsik drágulhatnak, mint például a SAIC által gyártott MG modellek.

Számokban: az új terhek a már meglévő 10 százalékos vámra rakódnak, a mértéküket egy rájuk vonatkozó uniós vizsgálat eredményei határozzák meg, tehát gyártónként különböző lesz. A BYD és a Geely esetében várhatóan 17-20 százalékos, míg az uniós hatóságokkal való együttműködést megtagadó SAIC termékeit 38 százalékos többlet vámtétel sújthatja.

11,2 millió forint a legolcsóbb elektromos MG ZS ára, ami tartalmazza a magyarországi áfát és az eddigi vámtételt; az ár akár 3 millió forinttal is emelkedhet becslésünk szerint. Az MG Magyarországon májusban a 18. legnépszerűbb márka volt az újonnan forgalomba helyezett autók száma alapján, igaz, belső égésű motorral szerelt gépkocsikat is forgalmaz.

A kínai villanyautók árelőnyének csak kisebb részét viheti el az új intézkedés, legalábbis a már említett vizsgálatot teljesítő gyártók eseteiben. Bizottsági számítások szerint nagyjából 16 ezer euróval marad el az átlagtól a kínai elektromos gépkocsik ára, ennek az előnynek mintegy negyede tűnhet el például a BYD-t illető új vámtétel alkalmazásával.

Tágabb kontextus: idén elérheti a 11 százalékot a kínai gépkocsimárkák részesedése az uniós elektromosautó-piacon, és 2027-re már minden ötödik eladott villanyautó kínai márkájú lehet. Ugyanakkor az európai gyártók fontos exportpiaca Kína, amit megtépázhat egy esetleges konfliktus, jórészt ez aggasztja a protekcionizmus ellenzőit (közéjük tartozik a magyar kormány is).

Mi várható? A kínai gyártók egy darabig képesek lehetnek lenyelni a vámot, hosszabb távon pedig az európai gyártókapacitások létesítésével oldhatják meg a problémát. Ha válaszul a kínai kormány is megemeli az oda exportált európai gépkocsikra vonatkozó terheket, az tovább ronthat az itteni autóipar helyzetén, emiatt is fogadhatta aggodalommal több iparági szereplő is a történteket.

